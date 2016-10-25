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«Самые сложные ставки – на МЛС, ФНЛ и Белоруссию». Интервью с победителем КП-сентябрь

– Поздравляем с победой! Какую музыку будете слушать в новых наушниках?

– Спасибо! Музыку люблю разную и хорошую, больше – чеченскую музыку, признаюсь, русскую тоже, ну и забугорной не брезгую.

– Отпраздновали ли как-нибудь свою победу в КП? Ожидали, что выиграете или это случилось для вас неожиданно?

– Вообще задачи выиграть конкурс у меня не было. Играл исключительно потому, что было очень интересно. Обрадовался, конечно, что оказался на первом месте, но это, можно сказать, происходило постепенно, насколько помню, я лидировал последние две недели. Вполне возможно, что выиграл благодаря тому, что оппонентам везло меньше, чем мне, ну и болларов как-то всегда хватало ставить почти на все матчи.

– Расскажите о себе – сколько вам лет, где вы живете, работаете?

– Мне 32 года, живу в станице Шелковская Чеченской Республики, в данное время не работаю – просто нет работы, а так был мастером на строительных объектах.

– Как давно вы начали играть в Конкурсе прогнозов на «Бомбардире»?

– Насколько помню, уже четвертый сезон играю, раз третий выиграл, этот, текущий, получается четвертым.

– Как быстро оказались в первом дивизионе?

– Пришлось поиграть целых два сезона, чтобы оказаться в первом дивизионе.

– Каким вам показался этот сезон? Было сложно или все сразу пошло по плану?

– Сезон как сезон, со своими непредсказуемыми МЛС, ФНЛ… А это самые сложные для прогнозирования чемпионаты. Конечно, было непросто, и далеко не все складывалось как хотелось, но я шел, если так выразиться, как танк, все время вперед и вперед. Так получалось, если смотреть со стороны.

– Вспомните какой-нибудь матч, результат которого вас шокировал – и вы никак такого не ожидали.

– Ну таких матчей было много, это и позапрошлосезонный товарищеский матч Испания –Грузия. Не совсем свежий, «Барселона» – «Алавес». И совсем недавний – Латвия –Фарерские Острова – 0:2. Честно признаюсь, я на них и не думал ставить.

– Какой стратегии вы придерживались?

– Какой-то тактики не придерживался. Когда время позволяет, изучаю положение клубов в чемпионатах, как они играли между собой в предыдущих играх. Есть же такое понятие как неудобный соперник, или же домашний матч. Ставил, конечно, на все, если было, что ставить. Зачем же пропускать возможность приобретения дополнительных болларов в балансе. И иногда рисковал, ставя на большие коэффициенты.

– Были ли у вас провальные периоды в этом сезоне? С чем они были связаны?

– Были, конечно, и провалы, без этого, наверное, никто не обходится. Но и соперники не очень этим пользовались, иногда появлялось такое чувство, что все лидеры ставили одинаково.

– На какие матчи вам ставить сложнее всего? А на какой проще?

– Сложнее всего ставить, как я раньше уже сказал, на МЛС, ФНЛ и Белоруссию. Но и здесь я как-то изловчился оставаться в плюсе. Самые простые для ставок – это, на мой взгляд, европейские топ-чемпионаты и российская премьер-лига. Здесь неожиданности все-таки очень редки.

– За кого вы болеете? Какой чемпионат у вас самый любимый?

– Болею за грозненский «Терек». Прихожу в восторг, когда «Терек» выигрывает, огорчаюсь и очень переживаю, когда проигрывает.

– Участвовали в «Фантазисте»?

– Участвовать в Фантазисте не стал, меня не очень заинтересовало.

– На кого ставили в матче России и Коста-Рики? Угадали?

– На матч России и Коста-Рики ставил на Коста-Рику, все-таки российская сборная еще строится, не сыграна, да и без Смолова, как лучшего, на мой взгляд, бомбардира всея Руси, тяжело выиграть. Не верилось тогда, что наша сборная победит, тем не менее, наши играли очень неплохо, и, если бы чуть лучше сыграли в защите, то костариканцам было бы несладко.

– Дайте какой-нибудь совет новым участникам КП, исходя из своего опыта.

– Участникам посоветовал бы побольше анализировать, читать прогнозы от специалистов. Благо в интернете они есть практически на все матчи, ну и довериться своему инстинкту. В условиях дефицита болларов, ставить на самые надежные матчи, так хоть вернете то, что поставили с небольшим, но плюсом. Важно еще распределить боллары так, чтобы выигрыш от предыдущих ставок можно было использовать на следующие матчи.

Ну и «Бомбардиру» желаю продолжить развивать и улучшать Конкурс прогнозов.

США. МЛС Работа сайта Ахмат Россия Коста-Рика
Комментарии (11)
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Kuban-Krasnodar
1477391614
Для меня самые сложные,это Чемпионшип и Лига Чемпионов!
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ХересБелорус
1477392644
От уж напугал Беларусью))))
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SunRomeS
1477402124
Чемпионшип, ФНЛ и Сегунда - просто взрыв мозга от результатов происходит порой)) и Бразилия с МЛС, на этих даже ставить боюсь))
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Des79
1477410883
Даа Чемпионшип с МЛС, иногда просто непредсказуемые
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BoltCX
1477417692
Красаучик! Мои поздравления!
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шеффилд таун
1477471428
ПОЗДРАВЛЯЮ , ОТ ДУШИ !!!
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VIPded
1477495739
Молодец, Мехдин! С победой и призами!!!
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Pourport
1477516316
Поставил Енисей - Сибирь ТБ 850 на 2.61 результат не засчитали(проигрыш поставлен) Честно считать конкурс прогнозов собираетесь?!Косяк на косяке,сотый раз одно и тоже(
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