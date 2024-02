Ренату Саншеш – лучший молодой футболист Европы. Фанаты ЦСКА хотят встретиться со Слуцким. Дайджест событий дня

Мисс «Лучшие ягодицы 2015» будет популяризировать Забиваку. Ренату Саншеш выиграл премию Golden Boy. Роман Широков может вернуться в футбол. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Бразильская модель будет пиарить Забиваку

Организаторы чемпионата мира-2018 обратились к модели журнала Playboy Сьюзи Кортес за помощью в популяризации талисмана турнира – волчонка Забиваки, сообщает The Sun. Она является обладательницей титула «Лучшие ягодицы 2015». Бразильянка приняла участие в фотосессии в футболке российской национальной команды.

У Моуринью теперь новое прозвище

После матча девятого тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Челси» со счетом 4:0, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью получил новое прозвище. Журналисты британского издания The Guardian обыграли его прозвище «Особенный» (в английской версии – The Special One), назвав Моуринью «Униженным» (The Humiliated One).

Ренату Саншеш стал победителем премии Golden Boy

Лучшим молодым футболистом 2016 года в Европе был признан полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш. В понедельник в Монте-Карло будет вручена награда Golden Boy, организатором которой выступает итальянское издание Tuttosport.

По итогам опроса, в котором принимали участие 30 журналистов ведущих европейских изданий, 19-летний Саншеш опередил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, а также своего одноклубника Кингсли Комана.

Широков может возобновить игровую карьеру

Завершивший карьеру футболиста Роман Широков признался, что все еще ждет предложений от клубов. Так, президент «Урала» Григорий Иванов готов взять бывшего капитана сборной России в свою команду.

«Если что-то предложат из РФПЛ, то я готов рассмотреть. Можно и далеко. Важно, кто при этом будет тренером. Кстати, меня приглашал президент «Урала» Григорий Иванов. На конференции РФС подошел, говорит: «Давай к нам зимой». Я отшутился. Сказал, что не поеду, раз им запретили играть в манеже. Иванов сказал: «Если ты приедешь, то нам разрешат.

Есть ли у меня желание играть? Решать какие-то задачи – да. Поскольку таких предложений у меня не было – я закончил карьеру. Но вдруг еще появятся?» – сказал 35-летний Широков.

Верратти вступил в конфликт с Эмери

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказал недовольство своей заменой в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:0). Игрок был заменен на 59-й минуте игры, после чего выразил недовольство решению главного тренера Унаи Эмери убрать его с поля.

«Я был плох? Он сказал, что я был плох?», – спросил Верратти у запасных и тренеров парижан.

Фанаты ЦСКА объяснили свое недовольство Слуцким

Болельщики ЦСКА объяснили причину появления оскорбительного баннера в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). По словам фанатов, их не устраивает поведение рулевого армейцев.

«Мы хотели бы пояснить ситуацию, которая возникла вокруг главного тренера нашей команды – Леонида Слуцкого. В последнее время к Леониду Викторовичу накопилось много вопросов, которые связаны как с игрой команды, так и с его личным поведением. Раньше, когда у нас возникали какие-то недопонимания, мы встречались и выясняли все лично, не переходя на личности. Когда-то он сам просил о встрече, когда-то просили мы. Во время паузы на матчи сборной, когда мы хотели встретиться со Слуцким, нам было отказано. В связи с этим мы адресовали такое же послание нашему тренеру. Надеемся, что ни у кого больше не будет вопросов про то, что мы забыли про заслуги и титулы, которые Леня принес нашему клубу. Если тренер сам отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер», – говорится в сообщении болельщиков.

Райан Гиггз раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о поведении футболистов манкунианцев после поражения в рамках 9-го тура АПЛ от «Челси» (0:4).

«В футболе вас могут побить. Но потом, после разгрома, вы меняетесь футболками. Мне это не нравится. Можете называть меня старомодным. Если вас разгромили 4:0, вы поздравляете соперника, благодарите своих болельщиков и уходите с поля. Вы не остаетесь на поле обмениваться майками и смеяться с игроками команды, которая только что вас побила», – сказал Гиггз.

Погба и Неймар – в числе претендентов на «Золотой мяч-2016»

Журнал France Football опубликовал очередную пятерку претендентов на «Золотой мяч-2016». В нее вошли Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»), Димитри Пайет («Вест Хэм»), Пепе («Реал») и Поль Погба («Ювентус»/»Манчестер Юнайтед»). Напомним, что всего будет названо 30 игроков. В этот раз обладателя «Золотого мяча» выберут сами журналисты, без участия ФИФА.

Также стали известны имена первой, второй, третьей, четвертой и шестой пятерки претендентов.