Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • На пенсию – рано! Как Семин избежал отставки в матче с ЦСКА

    На пенсию – рано! Как Семин избежал отставки в матче с ЦСКА


    4.8
    Голосов: 6
    24.10.2016 10:00
    «Локомотив» вышел на игру с ЦСКА без номинальных нападающих, но все равно победил. Александр Плеханов побывал на матче и увидел, как Юрий Семин оттачивал технику приема мяча и молодел с каждой минутой.

    Фанаты за тренера

    Так получилось, что перед этим матчем претензии накопились к тренерам обеих команд. Леонида Слуцкого критиковали за скучную игру ЦСКА, подкрепляя это красочным баннером. На Юрия Семина давила серия без побед. При нем «Локомотив» не мог набрать три очка в Премьер-лиге на протяжении пяти встреч подряд.

    Среди болельщиков «Локомотива» уже начали появляться те, кому нахождение Семина в команде не особенно и нравится. «Семину пора на пенсию! Не получается у него, так пусть ставят другого. До этого «Локомотив» играл хотя бы во что-то, а теперь и забивать разучились», – рассказывал мужчина средних лет. «А я вот за Юрия Палыча. Рано ему еще уходить. Просто игроки пока не привыкли, не все понимают», – уверенно парировал другой болельщик красно-зеленых.

    Этот поезд в огне. Как получилось, что «Локомотив» сильно забуксовал

    И все-таки большинство фанатов Семину доверяют. Во время представления команд фамилию «Юрия Палыча» болельщики прокричали уверенно и в едином порыве. Организаторы при этом придумали салют перед игрой, но воздушные взрывы растворились в голубоватом небе Москвы. Погода способствовала тому, чтобы на матч пришли чуть больше 17 тысяч зрителей. Достойная поддержка Семину и его команде была обеспечена.

    Кто испугался?

    «Хватит ссать, пора играть», – любимый баннер армейских фанатов на последних играх. Леонида Слуцкого много критикуют за то, что даже в концовках матчей он не рискует выпускать на поле второго форварда. Но «Локомотив» на игру с ЦСКА и вовсе вышел без нападающих. Фернандеш и Миранчук по очереди сменяли друг друга на острие атаки, но оба номинально должны были играть ближе к центру поля. По флангам расположились Касаев и Самедов, которым до роли нападающих тоже очень далеко. Семин принял решение насытить центральную зону в ущерб атаке.

    ЦСКА всегда будет с нервом. Почему армейцам пора готовиться к худшему

    Парадоксально, но с первых минут атаковал именно «Локомотив». Семин поднялся со скамейки почти сразу со стартовым свистком и местами даже недоуменно подгонял поймавшую кураж команду. Вот только в решающий момент подводили то последний пас, то завершающий удар. Самый опасный выстрел получился у левого защитника Денисова, но и он послал мяч рядом со штангой. Рекордный 350-й матч Акинфеева за ЦСКА рисковал стать сухим.

    На 16-й минуте Семин взорвался. Сергей Карасев в спорном моменте с участием Касаева встал на сторону соперника. Семин бросился за разъяснениями к линейному арбитру и, будто провинившийся школьник, выслушал от него напутствие. Остудив пыл, Семин вскоре уже успокаивал Самедова, которому решения Карасева тоже казались предвзятыми. Тренер «Локомотива» настолько включился в игру, что будто бы немножко помолодел.

    Тренерская дуэль

    У Семина получилось тактически переиграть Слуцкого, следствием чего стал забитый Майконом мяч. Но готовил свою тренерскую победу рулевой «Локомотива» долго. Уже к 20-й минуте в разминочную зону отправились Хенти и Майкон. На протяжении всего первого тайма и с начала второго эти двое делали упражнения и разогревались. Запасные команды Слуцкого присоединились к ним только после перерыва, поэтому Семину оказалось легче управлять ситуацией на поле.

    Перелом произошел в районе 60-й минуты, когда к тренеру «Локомотива» пришло понимание того, что все-таки пора козырять заменами. Тараса Михалика, отрабатывавшего в обороне за десятерых, серьезно бортанули в центре поля. Семин попросил Гилерме выбить мяч за боковую линию, а голкипер пнул его прямо в главного тренера «Локомотива». Тот попытался технично принять подачу, но мяч после его касания перелетел скамейку запасных. С техническим оснащением у Юрия Палыча все не очень хорошо.

    Зато тренерское чутье в порядке. Майкон сменил на фланге Касаева и через считанные секунды открыл счет. «Фернандес атаковал 60 минут, а Касаев его сдерживал. Но у бразильцев свои счеты друг с другом. Я сказал Майкону, чтобы он постоянно забегал в зону уставшего Фернандеса. Это и сыграло», – объяснил свое решение Семин. Тренер «Локомотива» бурно отпраздновал гол, а потом до конца встречи ни разу не присел.

    «Вы чего грустите?»

    После финального свистка Семин с улыбкой прошелся через всю скамейку запасных и поблагодарил каждого игрока. «Локомотив» наконец-то предстал сплоченной командой, в которой даже небольшие стычки между Ведраном Чорлукой и Виталием Денисовым воспринимаются нормально. Впервые за шесть лет «Локомотив» смог обыграть ЦСКА на домашнем стадионе. В том успешном для хозяев матче 2010-го года, кстати, победный мяч тоже забил Майкон.

    Отстань, паровоз. Почему Миранчуку нужно покинуть «Локо»

    На пресс-конференции Юрий Семин появился с большим опозданием, но в хорошем расположении духа. Призвал всех не загонять гвозди в гроб, рассказал об авторитете Чорлуки и расхвалил Майкона. «Вы чего грустите?» – бросил тренер в адрес журналистов, покидая зал. Ему после такой победы уж точно переживать не о чем, ведь «Локомотив» ушел подальше от зоны вылета и вклинился в середину турнирной таблицы. А там и до еврокубков недалеко.

    После этого матча Юрий Семин и Леонид Слуцкий поменялись местами. Босс «Локомотива» избавил себя от давления возможной отставки и теперь может чуть спокойнее смотреть в будущее. У тренера армейцев, напротив, проблемы с составом и болельщиками. Впереди ЦСКА ждет дерби со «Спартаком», поражение в котором может поставить Слуцкого в очень неловкое положение. У Семина же за плечами стоит вагон доверия Геркуса и любовь большинства фанатов. Осталось только поднять «Локомотив» на высокие места в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    343443
    1477293180
    На пресс-конференции Юрий Семин появился с большим опозданием, но в хорошем расположении духа
    Ответить
    mdu86
    1477293402
    Ещё поборемся!
    Ответить
    ViktorMG
    1477295041
    Кстати Вася в случае с голом сыграл не лучше Кутепова.
    Ответить
    Nesterenko
    1477296646
    Удачи Локомотиву, прекрасный вчера был матч. Да и по традиции - когда обыгрываем ЦСКА после неудачной серии, то далее идет очень удачная серия. Так было в 2006 году, и в 2010 году. Дай бог, что будет и сейчас так. Команда есть, и игра будет только лучше и лучше. А вот ЦСКА наконец-то обосрался не только в ЛЧ, но и в РФПЛ, так вам и надо! Очень часто вам везет непонятно как, хватит злить болельщиков, желаю Спартаку победить этих сраных коней!
    Ответить
    бесёнок
    1477298828
    палычу надо хоть годик поработать
    Ответить
    арейская
    1477311594
    Победил... Первый раз при Семине...
    Ответить
    ljrljr0505
    1477315868
    Это только первая хорошая игра в сезоне. Нужно работать, Удачи в дальнейшем.
    Ответить
    mihail1980
    1477328241
    семину повезло что у слуцкого все так тухло сейчас в команде
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+