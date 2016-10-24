На пенсию – рано! Как Семин избежал отставки в матче с ЦСКА

Фанаты за тренера

Так получилось, что перед этим матчем претензии накопились к тренерам обеих команд. Леонида Слуцкого критиковали за скучную игру ЦСКА, подкрепляя это красочным баннером. На Юрия Семина давила серия без побед. При нем «Локомотив» не мог набрать три очка в Премьер-лиге на протяжении пяти встреч подряд.

Среди болельщиков «Локомотива» уже начали появляться те, кому нахождение Семина в команде не особенно и нравится. «Семину пора на пенсию! Не получается у него, так пусть ставят другого. До этого «Локомотив» играл хотя бы во что-то, а теперь и забивать разучились», – рассказывал мужчина средних лет. «А я вот за Юрия Палыча. Рано ему еще уходить. Просто игроки пока не привыкли, не все понимают», – уверенно парировал другой болельщик красно-зеленых.

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И все-таки большинство фанатов Семину доверяют. Во время представления команд фамилию «Юрия Палыча» болельщики прокричали уверенно и в едином порыве. Организаторы при этом придумали салют перед игрой, но воздушные взрывы растворились в голубоватом небе Москвы. Погода способствовала тому, чтобы на матч пришли чуть больше 17 тысяч зрителей. Достойная поддержка Семину и его команде была обеспечена.

Кто испугался?

«Хватит ссать, пора играть», – любимый баннер армейских фанатов на последних играх. Леонида Слуцкого много критикуют за то, что даже в концовках матчей он не рискует выпускать на поле второго форварда. Но «Локомотив» на игру с ЦСКА и вовсе вышел без нападающих. Фернандеш и Миранчук по очереди сменяли друг друга на острие атаки, но оба номинально должны были играть ближе к центру поля. По флангам расположились Касаев и Самедов, которым до роли нападающих тоже очень далеко. Семин принял решение насытить центральную зону в ущерб атаке.

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Парадоксально, но с первых минут атаковал именно «Локомотив». Семин поднялся со скамейки почти сразу со стартовым свистком и местами даже недоуменно подгонял поймавшую кураж команду. Вот только в решающий момент подводили то последний пас, то завершающий удар. Самый опасный выстрел получился у левого защитника Денисова, но и он послал мяч рядом со штангой. Рекордный 350-й матч Акинфеева за ЦСКА рисковал стать сухим.

На 16-й минуте Семин взорвался. Сергей Карасев в спорном моменте с участием Касаева встал на сторону соперника. Семин бросился за разъяснениями к линейному арбитру и, будто провинившийся школьник, выслушал от него напутствие. Остудив пыл, Семин вскоре уже успокаивал Самедова, которому решения Карасева тоже казались предвзятыми. Тренер «Локомотива» настолько включился в игру, что будто бы немножко помолодел.

Тренерская дуэль

У Семина получилось тактически переиграть Слуцкого, следствием чего стал забитый Майконом мяч. Но готовил свою тренерскую победу рулевой «Локомотива» долго. Уже к 20-й минуте в разминочную зону отправились Хенти и Майкон. На протяжении всего первого тайма и с начала второго эти двое делали упражнения и разогревались. Запасные команды Слуцкого присоединились к ним только после перерыва, поэтому Семину оказалось легче управлять ситуацией на поле.

Перелом произошел в районе 60-й минуты, когда к тренеру «Локомотива» пришло понимание того, что все-таки пора козырять заменами. Тараса Михалика, отрабатывавшего в обороне за десятерых, серьезно бортанули в центре поля. Семин попросил Гилерме выбить мяч за боковую линию, а голкипер пнул его прямо в главного тренера «Локомотива». Тот попытался технично принять подачу, но мяч после его касания перелетел скамейку запасных. С техническим оснащением у Юрия Палыча все не очень хорошо.

Зато тренерское чутье в порядке. Майкон сменил на фланге Касаева и через считанные секунды открыл счет. «Фернандес атаковал 60 минут, а Касаев его сдерживал. Но у бразильцев свои счеты друг с другом. Я сказал Майкону, чтобы он постоянно забегал в зону уставшего Фернандеса. Это и сыграло», – объяснил свое решение Семин. Тренер «Локомотива» бурно отпраздновал гол, а потом до конца встречи ни разу не присел.

«Вы чего грустите?»

После финального свистка Семин с улыбкой прошелся через всю скамейку запасных и поблагодарил каждого игрока. «Локомотив» наконец-то предстал сплоченной командой, в которой даже небольшие стычки между Ведраном Чорлукой и Виталием Денисовым воспринимаются нормально. Впервые за шесть лет «Локомотив» смог обыграть ЦСКА на домашнем стадионе. В том успешном для хозяев матче 2010-го года, кстати, победный мяч тоже забил Майкон.

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На пресс-конференции Юрий Семин появился с большим опозданием, но в хорошем расположении духа. Призвал всех не загонять гвозди в гроб, рассказал об авторитете Чорлуки и расхвалил Майкона. «Вы чего грустите?» – бросил тренер в адрес журналистов, покидая зал. Ему после такой победы уж точно переживать не о чем, ведь «Локомотив» ушел подальше от зоны вылета и вклинился в середину турнирной таблицы. А там и до еврокубков недалеко.

После этого матча Юрий Семин и Леонид Слуцкий поменялись местами. Босс «Локомотива» избавил себя от давления возможной отставки и теперь может чуть спокойнее смотреть в будущее. У тренера армейцев, напротив, проблемы с составом и болельщиками. Впереди ЦСКА ждет дерби со «Спартаком», поражение в котором может поставить Слуцкого в очень неловкое положение. У Семина же за плечами стоит вагон доверия Геркуса и любовь большинства фанатов. Осталось только поднять «Локомотив» на высокие места в таблице.