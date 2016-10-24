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    Месси, Модрич, Мюллер, Льорис и Марез – в четвертой пятерке претендентов на «Золотой мяч»

    Журнал France Football опубликовал четвертую пятерку претендентов на «Золотой мяч»-2016. В нее вошли Уго Льорис («Тоттенхэм»), Рияд Марез («Лестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал») и Томас Мюллер («Бавария»).

    Напомним, что всего будет названо 30 игроков. В этот раз обладателя «Золотого мяча» выберут сами журналисты, без участия ФИФА.

    Ранее стали известны имена первой, второй и третьей пятерки претендентов.

    Источник: Francefootball

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    24.10.2016 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 октября 2016, 20:56

      И, всё-таки, для вратарей должен существовать отдельный приз! Например, "Золотые перчатки"!

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