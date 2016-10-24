Месси, Модрич, Мюллер, Льорис и Марез – в четвертой пятерке претендентов на «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал четвертую пятерку претендентов на «Золотой мяч»-2016. В нее вошли Уго Льорис («Тоттенхэм»), Рияд Марез («Лестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал») и Томас Мюллер («Бавария»).

Напомним, что всего будет названо 30 игроков. В этот раз обладателя «Золотого мяча» выберут сами журналисты, без участия ФИФА.

Ранее стали известны имена первой, второй и третьей пятерки претендентов.