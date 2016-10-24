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    Гризманн и Игуаин – во второй пятерке претендентов на «Золотой мяч»

    Стали известны имена претендентов на «Золотой мяч» в текущем году. Издание France Football назвало первые пять претендентов на этот приз. Всего журналисты назовут 30 игроков. Вторая пятерка выглядит следующим образом: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Диего Годин, Антуан Гризманн (оба – «Атлетико»), Гонсало Игуаин («Ювентус» / «Наполи»). В этот раз обладателя «Золотого мяча» выберут сами журналисты, без участия ФИФА.

    Напомним, ранее появились имена первых пяти претендентов на этот приз.

    Источник: Francefootball

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    24.10.2016 11:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +555

      Baggio1986 24 октября 2016, 16:56

      А Дибала тут каким боком?Уж на ЗМ он точно никак не претендует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 24 октября 2016, 15:19

      из первых 10 игроков ни одного нет из Барселоны,странно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 14:10

      еще б попарно писали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 14:09

      огласите пожалуйста весь список....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 октября 2016, 11:45

      Гонсало.И своё тянет!)

      0
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 24 октября 2016, 11:29

      в чем соль разбивать на пятерки?

      1
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