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    • Одно удаление и ноль голов в кавказском дерби. Что происходило в последнем матче 10-го тура РФПЛ

    Одно удаление и ноль голов в кавказском дерби. Что происходило в последнем матче 10-го тура РФПЛ


    5
    Голосов: 1
    17.10.2016 19:20
    «Анжи» принимал «Терек» в последнем матче тура. Грозненцы могли попасть в еврокубковую зону, а махачкалинцы – подкорректировать неудачную статистику личных встреч. Голов так и не было, впрочем, как и интриги. Тем удивительнее было увидеть удаление.

    «Анжи» – «Терек» – 0:0

    Несколько цифр перед матчем:

    • «Анжи» проиграл «Тереку» половину всех своих игр: 22 матча, 7 побед, 4 ничьи, 11 поражений, разница 29:31
    • «Терек» не забивал в 5 из 6 последних выездных матчей
    • 5 из 6 последних игр «Терека» – верховые.

    Формы на матч!

    Неплохая инфографика от грозненцев:

    Вот так выглядит состав «Терека» на игру:

    А вот «Анжи»:

    Отличный момент упустил «Терек» в самом начале.

    Эбесилио нанес хороший удар со штрафного.

    Сонное царство в середине первого тайма нарушилось фолом Пириса не без последствий.

    Перерыв. Точнее и не скажешь:

    Махачкалинцы попробовали забить. А так, пока все так же грустно.

    «Анжи» хотел пенальти, но получил штрафной. Ничего опасного в итоге не вышло.

    Вдесятером остался «Терек» после удаления Пириса, а «Анжи» загубил два момента.

    Эх. Так они ничего и не забили.

    «Анжи» сыграл вничью 0:0 с «Тереком», и обе команды так и остались в середине турнирной таблицы.

    Видеогалерея матча

    Кудряшов, Березуцкий, фанаты в Перми и другие герои и антигерои 10-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Терека»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (2)
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    dimon2602
    1476723636
    Будет ничья
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    Андрей 26 rus
    1476726803
    Матч будет интересный а антураж вообще бомба будет и боевая ничья 2:2
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