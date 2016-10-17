Одно удаление и ноль голов в кавказском дерби. Что происходило в последнем матче 10-го тура РФПЛ

«Анжи» принимал «Терек» в последнем матче тура. Грозненцы могли попасть в еврокубковую зону, а махачкалинцы – подкорректировать неудачную статистику личных встреч. Голов так и не было, впрочем, как и интриги. Тем удивительнее было увидеть удаление.

«Анжи» – «Терек» – 0:0

Несколько цифр перед матчем:

«Анжи» проиграл «Тереку» половину всех своих игр: 22 матча, 7 побед, 4 ничьи, 11 поражений, разница 29:31

«Терек» не забивал в 5 из 6 последних выездных матчей

5 из 6 последних игр «Терека» – верховые.

Формы на матч!

Неплохая инфографика от грозненцев:

Вот так выглядит состав «Терека» на игру:

А вот «Анжи»:

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

Отличный момент упустил «Терек» в самом начале.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

Эбесилио нанес хороший удар со штрафного.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

Сонное царство в середине первого тайма нарушилось фолом Пириса не без последствий.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

Перерыв. Точнее и не скажешь:

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

Махачкалинцы попробовали забить. А так, пока все так же грустно.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

«Анжи» хотел пенальти, но получил штрафной. Ничего опасного в итоге не вышло.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

Вдесятером остался «Терек» после удаления Пириса, а «Анжи» загубил два момента.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

Эх. Так они ничего и не забили.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 октября 2016 г.

«Анжи» сыграл вничью 0:0 с «Тереком», и обе команды так и остались в середине турнирной таблицы.

Видеогалерея матча

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