«Русские игроки ждут предложений от топ-клубов, но тогда нужно быть на голову сильнее». Юрий Бавин – о том, почему нужно уезжать в Европу

– Вы родом из Камчатского края, там, как кажется, не особенно до футбола.

– Да, я родился на Камчатке, но в три года с родителями переехал в Москву. Поэтому о Камчатке помню только отрывками, свою как бы состоятельную жизнь я уже начал в Москве. В 8 лет я начал заниматься футболом: мама прочитала объявление в газете, и я пошел на просмотр в ЦСКА. На просмотре было 90 ребят, и каким-то чудом я оказался в тройке тех, кто остался тренироваться с командой.

– Если бы не взяли, пошли бы в другой спорт?

– Вообще я родился не в спортивной семье, не могу сказать, что спорт был приоритетом. Отец играл в волейбол, занимался тяжелой атлетикой, но чисто для себя. Мама к спорту вообще никакого отношения не имела. Случайно получилось, что я в школе дополнительно на физкультуре играл в футбол, оставался два раза в неделю. Вроде неплохо получалось, плюс я начинал смотреть его по телеку, и тут такое объявление: «ЦСКА, все дела». Почему бы не попробовать?

– Не случись переезда в Москву, не было и контракта с ЦСКА?

– На Камчатке нет соответствующей инфраструктуры, очень тяжело заниматься. И, опять же, климат: когда шесть-семь месяцев зима – это не самые подходящие условия.

– Если бы не футбол, кем бы работали?

– Много учился бы, а работал юристом, как отец. Пошел бы по его стопам.

– Вы были капитаном молодежной команды ЦСКА, но почему-то вдруг сорвались в Португалию.

– Да, я был капитаном молодежной команды, отыграл три-четыре сезона, и в принципе уже считал, что я перерос уровень молодежного первенства. Нужно было двигаться дальше. А в основной команде уже были куплены футболисты на мою позицию: Натхо и Еременко. То есть перспективы не было, и поэтому я уже рассматривал другие варианты продолжения карьеры.

– Вариантов зацепиться за основу армейцев, как это сейчас сделал Головин, не было?

– Почему же, были. Ну, наверное. Я играл товарищеские матчи, но еще не был футболистом нужного уровня, не был претендентом на место в обойме.

– С Леонидом Слуцким пересекались?

– С Леонидом Викторовичем часто тренировался, когда сборники уезжали и когда в Кубке России играли. О нем могу сказать только положительное. Это квалифицированный тренер, с хорошим чувством юмора, знающий свое дело. Очень приятный в общении человек.

– Его мечта – работа в Европе. Какой чемпионат подошел бы тренеру?

– Сложно сказать. Тренерская работа специфическая, и я о ней мало что знаю. Мне в силу опыта и возраста тяжело судить. Думаю, что Леонид Викторович – гибкий тренер, который может освоиться в любой команде, в любой атмосфере. Наверное, в любом чемпионате он бы смог тренировать. Хотя в Англии ему должно быть проще, у него с английским языком вроде все хорошо.

– После провала на Евро именно на Слуцкого обрушилось много критики. Заслуженно?

– Он, как тренер, принял удар на себя, но критики заслуживает вся команда, да и вообще все российские футболисты. Каждый, кто имеет какое-то отношение к футболу, должен после такого неудачного Евро задуматься. Нужно развивать академии, учить тренеров, учить ребят играть в футбол, создать какую-то систему. Леонид Викторович совершил мужской поступок, взяв всю ответственность на себя.

– Помимо Португалии, на момент ухода из ЦСКА, были еще варианты?

– Звали в ФНЛ, были варианты из последних команд Премьер-лиги. Но я хотел попробовать себя именно в Европе, узнать, что это. Даже пошел на более низкую зарплату, да и дивизион был не самый топовый. Так мне хотелось попробовать себя именно в европейском чемпионате.

– Какие были ощущения, когда приехали?

– Первые три-четыре недели было тяжело. Потом освоился, познакомился со всеми, начал учить португальский язык, мне даже стало нравиться. У меня остались только хорошие впечатления от Португалии. Жизнь сильно отличается. Особенно климат: летом жара, а зима – это просто накинуть теплую спортивную кофту. Люди все отзывчивые, нет пробок, суеты. Сидят себе пьют свежий кофе. Вот по кофе скучаю, очень вкусный! Когда приходишь на тренировку, все улыбаются, счастливые, друг с другом общаются, подкалывают. Немного другая атмосфера, не такая, как в «Зените». У нас люди больше на своей волне.

– Как вам стотысячная Лейрия после многомиллионной Москвы?

– Есть и плюсы, есть и минусы. Плюс в том, что город маленький, и ты можешь всюду добраться без пробок. Ты знаешь, что можешь выйти за 10 минут, и за это время доберешься на место. Знаешь, где какой магазин, выбора большого нет, есть три магазина – и все. Конечно, не хватало кинотеатров, еще какого-то досуга, да и не было фильмов на русском языке. Все это сложности, с которыми приходилось мириться. Но у нас была служебная машина, сел – и через час ты в Лиссабоне. В принципе, когда были полтора-два дня выходных, ездили либо на океан, либо в Порту, либо в Лиссабон. Там я уже свободно ориентируюсь, могу экскурсии проводить.

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– Неплохо путешествовали.

– Практически всю страну объехали, видели все достопримечательности: Лиссабон, Порту, Брага, Сетубал. Все большие города, лучшие пляжи. Не удалось только доехать до Фаро – это самый знаменитый курорт на юге, потому что туда все-таки ехать около четырехсот километров. Там отдыхают англичане, немцы, русских тоже очень много.

– Главная достопримечательность Лейрии – замок, бывшая резиденция Папы Римского. Бывали?

– Да, замок находится на возвышенности, очень красивый. У нас была там презентация футбольного клуба и новой формы. Много болельщиков пришло, было очень знаковое для города мероприятие. А так в принципе в центре есть фонтан, главная площадь, по-португальски – «праса». В любом городе есть центральная «праса», на ней всегда много интересных кафешек. В принципе, все вокруг этого и крутилось. Ну и стадион, конечно, который остался после Евро-2004. Его видно со всех сторон города, и там мы играли.

– Русских футболистов тогда в Португалии было много, вместе тусовались?

– Первое время мы были вдвоем с Лешей Панфиловым. Не могу сказать, что было много наших. Поэтому первое время было тяжело: новая квартира, и не знаешь, куда идти. Нам показывали, где кушать и где тренироваться. Первые две-три недели мы и жили в таком графике, а потом постепенно начали ходить по городу, узнавать, где что находится, и в конце уже чувствовали себя своими.

– Кирилл Костин рассказывал, что в «Лейрии» есть крутой парень Бруну Жордау. Чуть ли не «новый Роналду».

– Насколько я знаю, его «Брага» подписала, и он играет за «Брагу Б». Очень одаренный парнишка, и крепкий физически, не по годам. При том, что он крупный, он еще очень хорошо владел мячом, видел поле. Стоит последить за ним.

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– Александр Толстиков, который руководил проектом «Лейрии», говорил, что в третьей лиге Португалии выступают будущие звезды сборной России. Согласны?

– Ну, я был одним из представителей той третьей лиги, так что надеюсь, что да, будущие звезды. Только так, только с таким настроем я могу тренироваться и работать.

– Толстикова в итоге задержала полиция. Были предпосылки к подобному?

– Когда я играл, все было хорошо. Сейчас знаю из прессы что-то, но как все обстоит на самом деле –неизвестно. Александра Толстикова уважали, любили в городе. Он возрождал местный клуб, вкладывал в него деньги. И народ пошел на стадион, и промежуточные результаты были. Конечно, не было быстрого результата, команда так и не вышла во вторую лигу, то есть, в португальскую ФНЛ, но я думаю, что был проделан большой объем работы, и интерес к футболу у болельщиков вернулся. А это главное.

– Что скажете об уровне зарплат в третьей лиге Португалии? Уровень ФНЛ?

– Люди получают очень-очень скромные деньги. «Лейрия», наверное, была одним из самых высокооплачиваемых клубов того дивизиона. С футболом там все хорошо, а вот с инвестициями не так радостно. В Португалии тяжелая экономическая ситуация, и даже в клубах Премьер-лиги деньги получают не самые большие. Думаю, что даже в португальской Премьер-лиге футболисты получают деньги, сравнимые с нашей ФНЛ.

– Как оцените уровень третьей лиги? Вроде нашего молодежного чемпионата?

– Уровень значительно выше. Там футбол интенсивный, много борьбы, всегда на спине игрок. Я играл в центре поля, за игру очень редко случается так, чтобы я получал мяч свободно. Очень жестко, грубо и вязко играли многие. Также были очень тяжелые выездные матчи. Поля не все натуральные, но были и поля нестандартного размера – поменьше. Такая «коробка» получалась. В нашем молодежном первенстве такого нет. Когда я играл в ЦСКА, мы приезжали и загоняли соперника. И мячом владели больше, и создавали много моментов, а там все по-другому. Мужской футбол и юношеский нельзя сравнивать.

– Португальцев русскому мату научили?

– Как португальцы учили русский язык, и как мы учили португальский – то еще приключение. Конечно, они матерились по-русски, а уж как им нравилась песня Евдокимова «Фантазер»! Мы ее включали на всю раздевалку, и полкоманды пело ее.

– В «Лейрии» вы играли недолго. Почему решили вернуться в Россию, а не поехали еще куда-то в Европу?

– Я был на просмотре в «Браге». Должен был подписывать контракт, проходил уже медобследование, но президент «Лейрии» не договорился с «Брагой». Опять начались эти трансферные нюансы: «Брага» готова была меня взять, но «Лейрия» ставила какие-то неподъемные условия, и все такое. Во второй части чемпионата мы вновь не вышли во второй дивизион, и я уже думал о повышении уровня, потому что я отыграл полгода, а смысла оставаться еще и выводить команду я не видел. Когда появилось предложение «Зенита», я сразу загорелся. Топ-клуб России, Санкт-Петербург – прекрасный город, ну и Радимов. Это имя, это хорошие тренировки, это футбольный человек. Тем более, тоже центральный полузащитник. Все это перевесило, и я даже готов был сюда пешком из Португалии идти.

– За последние три-четыре года у вас были Москва, Лейрия, Санкт-Петербург. Голова не кружится?

– Жизнь футбольная такова, что приходится по этим ступенькам идти, и не всегда они расположены рядом. В Лейрию приходится уезжать, потом в Петербург. Конечно, хочется играть в одной команде, например, я воспитанник ЦСКА, и я бы играл всю жизнь там. Но судьба подкидывает новые испытания, и поэтому сейчас я работаю, делаю все, чтобы попасть в первую команду «Зенита».

– Соответствует ли «Зенит-2» вашим амбициям после попытки покорить Европу?

– Тут очень квалифицированные футболисты, большая конкуренция, отличный тренер. В принципе, есть все условия для моего роста и прогресса. Хорошая лига, где очень сложные команды, с которыми тяжело играть, сложные выезды. У нашей команды нет задач как таковых, потому что мы не можем выйти в высший дивизион, но в команде мы договорились, что на каждую игру мы едем только побеждать и хотим занимать первое место в ФНЛ.

– Откуда вообще мотивация в такой ситуации, когда выйти наверх все равно не получится?

– Мотивация всегда есть. Мы знаем, что на нас смотрит Мирча Луческу, другие тренеры интересуются, мы хотим побеждать. Спортивный принцип: только побеждать и быть сильнее других команд.

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– Что изменилось в «Зените» в работе с молодежью, когда пришел Луческу?

– Андре Виллаш-Боаш очень молодой, современный. Мирча Луческу постарше, но имеет 40 лет опыта на высшем уровне. Я думаю, что отношение к молодым футболистам у всех одинаковое, все хотят молодых подтягивать, но и они должны соответствовать уровню. Тренер не враг себе, он не будет хорошо играющего молодого футболиста специально не ставить в состав. Видимо, не совсем мы соответствуем, не готовы конкурировать, и нужно пробовать, пытаться быть немного увереннее, раскрепощеннее.

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– Владислав Радимов часто интересно высказывается в прессе. На тренировках он тоже остер на язык?

– Владислав Николаевич – босс, это точно. Бывают какие-то ситуации, когда он недоволен, конечно, может так высказаться, что вся команда как шелковая ходит.

– Зырянов и Лобов дедовщину не устраивают?

– Они с нами на равных общаются, а мы с ними, конечно, не на равных. Мы всегда с уважением, но это махины, с ними очень приятно не только тренироваться и какие-то футбольные вещи у них подсматривать, но и в жизни. Бывает, летишь в самолете на выезд и слушаешь, как они летали, как там играли, кому забивали. Различные истории про старых тренеров, про их быт. Они и по жизни наши товарищи, и тренеры на поле.

– Где круче стадионы – в Португалии или в России?

– У нас сейчас тоже хорошие арены строятся. ЦСКА открыл стадион, у «Спартака» новый, у «Зенита» будет новая арена, «Рубин» тоже уже играет. В Португалии все стадионы остались с Евро-2004, они уже старенькие, ветхие. Опять же, экономическая ситуация не самая лучшая в стране, поэтому новые стадионы у них сейчас не строятся. Что у них хорошо, так это климат: любая команда из любой лиги может иметь хорошее натуральное поле, поставить пару трибун. Вот и стадион готов.

– В ЦСКА с вами работал российский тренер. В «Зените» — два иностранных. В чем разница?

– Есть определенные нюансы, но как таковой громадной разницы нет. В ЦСКА определенный костяк футболистов, который много лет не меняется, поэтому, наверное, немного проще работать – меняются один-два человека в составе. В «Зените» же вот ушел Халк, Гарая, травма у Данни, новый тренер. Все это немного качает команду из стороны в сторону. Но когда Мистер все наладит, а мы уже видим по последней игре с «Арсеналом», что команда сделала большой шаг вперед, в «Зените» все будет хорошо.

– В Европу, если выпадет шанс, снова поедете?

– С мечтой поиграть в хорошем европейском клубе я не расстался. Будут предложения, с удовольствием поеду.

– Ждете топ-клуб?

– Нужно играть, нет ничего хуже скамейки. Нужно реально оценивать свой уровень, и, может быть, начать с обычных команд. Поэтому многие российские футболисты не уезжают – все ждут предложений от топ-клубов. Но маловероятно, что тебя сразу возьмет богатая команда. Ты либо должен быть на две головы сильнее всех, либо сначала пройти трудный путь.

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