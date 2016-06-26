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    Русские и тут Все блоги -

    Максимилиан Проничев: «В Германии называют русским, в России – немцем»

    26 июня 2016
    Мирча Луческу взял на первый сбор молодого нападающего Макса Проничева, который провел прошлый сезон в «Шальке», став вице-чемпионом юношеского первенства Германии. Конкурент Кержакова рассказал «Бомбардиру» о жизни за границей.

    – Ты родился в Берлине. Ближе к дому было играть проще?

    – Ну, это все-таки другой город, хоть и находится в Германии. Но в этой стране я всегда себя чувствую прекрасно, и мне не так важно, где именно нахожусь. Меня хорошо принимали игроки, отношение со всеми поддерживал дружеские. Могу сказать, что и в этот раз мне с партнерами очень повезло.

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    – Русскому языку в «Шальке» кто-нибудь просил научить?

    – Естественно, ребята всем таким интересуются. Здороваются со мной чаще всего по-русски. Интересуются и российским футболом: много вопросов задавали про «Зенит», про жизнь в России. Надеюсь, им понравилось все то, о чем я рассказывал.

    – Прозвище дали?

    – Обычно называют «Проней». Ну и, разумеется, «русским». Так и получается, что в Германии зовут русским, а в России – немцем.

    – В этом году и ты стал вице-чемпионом Германии среди футболистов младше 19 лет.

    – К сожалению, да. Совсем немного не хватило, чтобы занять первое место.

    – Но ты воспитанник другого немецкого клуба – «Герты». Чем они отличаются?

    – И в «Герте» очень много талантливых футболистов. Академия «Герты» — одна из лучших в Германии. Оттуда вышли братья [Жером и Кевин-Принс] Боатенги, Самба из «Динамо» и Эберт, который играл в «Спартаке». Но вот во взрослый футбол попадает гораздо меньше ребят, чем в том же «Шальке». Можно обратить внимание, что в составе клуба из Гельзеркирхена очень много своих воспитанников. Возможно, администрации клубов работают по-разному. Могу сказать, что уже сейчас семеро футболистов из «Герты» собрались уходить в другие команды. Хотя команды регулярно хорошо выступают в молодежных первенствах, претендуя на самые высокие места.

    – В «Зените» совсем все иначе?

    – Я бы сравнивал питерский клуб с «Баварией». Это лучшая команда Премьер-лиги, участник Лиги чемпионов! В «Зените» почти все игроки национальных сборных своих стран. Уровень совсем другой.

    – Менталитет игроков в Германии и России отличается?

    – В Германии играют в другой футбол. Вся игра посвящена одной цели выиграть, игроки должны все свои способности посвятить команде, а не себе. Если ты выходишь к воротам и можешь пробить сам, но видишь, что твой партнер находится в более выгодной позиции, и ты ему не отдашь пас следующую игру проведешь на трибуне. Пока не поймешь, для чего ты играешь в футбол. Там с детства прививают менталитет победителя.

    – Вы с Алексеем Гасилиным, еще одним зенитовцем, выступали в разных возрастных командах?

    – Да, он играл за дубль, я же за «Шальке U-19». Иногда, когда виделись, общались. Но это было редко, только на общих тренировках. Я же еще учился в то время, весь день был расписан.

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    – Можешь оценить прогресс Алексея и свои успехи?

    – Практически не получалось смотреть игры второй команды. Но, уверен, это был хороший опыт для Гасилина. Он приехал в чужую страну, где нет друзей, где все новое. И такая сложность возникает не только у русских. У всех, кто оказывается в подобной ситуации. Ему пришлось адаптироваться, справляться самостоятельно. Но он справился, начал забивать много голов, проявлял лидерские качества. И, думаю, этот год он точно может записать к себе в актив. Что касается меня, то оценю сезон на четверку. Мы все-таки не смогли занять первое место, хотя были близки к этому.

    – С тобой в команде играл еще один не чужой России футболист – Кристиан Рубио Сиводедов, русский кубинец из Швеции. Расскажи о нем.

    – Мы проводили много времени вместе, играли же в одной возрастной команде. Общались и на тренировках и в свободное время. Он играет опорного полузащитника. Футболист хороший, владеет отличной техникой, точным пасом. Да и пробить может с дальней позиции. Общались с ним чаще на русском языке, помогал ему учить немецкий. С ним мне был достаточно интересно и легко.

    – О сборной он не говорил?

    – Пока он вызывается в сборную Швеции и полностью доволен. Посмотрим, что будет с ним дальше.

    – В то же время еще один бывший игрок «Шальке» Роман Нойшедтер взял российский паспорт. Удивился этому?

    – Если честно, не очень. Появился шанс выступить на Евро-2016, он им воспользовался, получил российское гражданство. Тем более сам родом из России. Отыграл свои матчи, а это не малого стоит. Каждый футболист хочет выступить на таком турнире. Все правильно сделал. И думаю, что он продолжит выступать за сборную. Общался ли я с ним? К сожалению, не пришлось. Но, говорят, он может оказаться в России. Значит, еще встретимся.

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    – Все возможно. В Германии ты играл на позиции «девятки», в «Зените» тебя больше использовали как оттянутую «десятку». Как нравится больше?

    – Мне больше нравится играть под нападающим. Люблю как пас последний дать, так и завершить атаку, если это необходимо. Сам я себя вижу именно на этой позиции. Хотя для меня не так трудно играть на острие. Уметь играть нужно везде, хоть на фланге. Никогда не знаешь, что может пригодиться.

    – Теперь в «Зените» новый тренер, у которого свой взгляд на каждого игрока. Как встретили Мирчу Луческу?

    – Тренер представился, рассказал о себе, о том, как видит будущее команды. Все сразу стали относиться к новому наставнику и его помощникам с уважением. И вот уже работаем который день. Пока все очень нравится, получается. Новые упражнения, новые нагрузки. И никогда не знаешь, что будет на следующем занятии.

    – В прошлом году ты очень близко общался с экс-зенитовцем Дмитрием Скопинцевым, который вот уже год играет за «РБ Лейпциг». Поддерживаешь с ним отношения?

    – Достаточно часто с ним общаюсь, переписываемся через WhatsApp. Он и сейчас интересуется, как у нас дела на сборах. В прошлом сезоне он выступал за разные команды из системы «Ред Булл», в Австрии и Германии. В этом сезоне будет выступать только за «РБ Лейпциг».

    – Вернемся к «Зениту». Сейчас тебе предстоит конкурировать с Дзюбой, Кержаковым и Джорджевичем. Это вообще возможно?

    – Каждый обладает своими качествами и будет бороться на тренировках за место в составе. А уже тренер будет принимать решение. Я же буду показывать свой максимум, выкладываться по полной. Так что все реально, все в моих руках.

    – А если появится вариант вновь уехать в аренду, пойдешь на это?

    – Обо всем об этом можно будет думать только после сборов. Как закончатся тренировки, я уже и сделаю вывод.

    – В «Шальке» тебе и Алексею предлагали остаться?

    – Я знаю, что у Алексея был какой-то пункт, согласно которому он обязан был вернуться в Петербург. Мне же было предложение остаться, но я решил съездить на первый сбор и уже потом принимать решение.

    – Ты говорил, что раньше молодым много внимания уделял Анатолий Тимощук. Кто сейчас играет роль «дядьки»?

    – Многие игроки хорошо относятся, поддерживают меня. И иностранцы, и наши. Они во всем пытаются помочь, отзываются на любую просьбу. А в целом все общаются друг с другом вне зависимости от возраста.

    – На Евро-2016 ты, наверное, болел за две команды. Теперь болеешь за одну. Думаешь, Германия станет чемпионом?

    – Это будет сложно. Сразу много сильных команд сойдется между собой уже в четвертьфинале. И фавориты покинут турнир на ранней стадии. Может случиться что угодно. Тем более мы видим результаты Исландии, Уэльса и прочих команд. Один гол и матч поворачивается в другую сторону. По ходу турнира мне еще нравится Франция, в которой, к сожалению, нет Бензема. Он бы точно улучшил команду. А ведь есть еще и Бельгия, за которую выступает зенитовец Витсель.

    – Который, к слову, может покинуть команду. Но СМИ говорят о возможном уходе Гарая. Что по этому поводу знаешь ты?

    – В команде никаких таких разговоров нет. Аргентинец тренируется, выкладывается на 100%, профессионально относится к работе. Так что уходить он пока не собирается.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 27 июня 2016, 12:54

      а так будем надеятся что Луческу научит зенит работе с молодежью и выявит новых молодых талантов, и не придется недалеким болельщикам зени уповать на то, что Вася Леша и Игнашевич сто лет в сборной не от хорошей жизни играют, своих может центрдефов родят впервые за 20 лет.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 27 июня 2016, 12:51

      Братуха только ты не угадал с участником лиги чемпионов

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 26 июня 2016, 12:10

      Русский кубинец из Швеции... Д-да, редкая комбинация)

      1
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      Рейтинг: +16

      Muxa33 26 июня 2016, 12:07

      сначала на поле его посмотрим

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 26 июня 2016, 11:48

      Лучше уж этот, чем Кокошка!

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      Рейтинг: +27

      Обамка 26 июня 2016, 11:38

      Лишь бы играл как учили в Германии,а на кого он похож-какая разница,это уже из другой оперы.

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 26 июня 2016, 10:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На олигофрена похож, текущей слюны не хватает для полноты образа)

      -5
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 26 июня 2016, 10:38

      зачем вернулся. там бы стал звездой, а тут зачахнет

      -2
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