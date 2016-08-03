«Язык не поворачивается назвать Зырянова «Костиком». Интервью с Кириллом Костиным

Кирилл Костин был среди русских парней, пробовавших заиграть в Португалии. Летом он вернулся из «Лейрии» в «Зенит» и рассказал «Бомбардиру» о том, как россияне обосновались в Португалии и роли Зырянова в команде.

Крайний защитник Кирилл Костин вернулся из «Лейрии» в «Зенит», повзрослев и окрепнув. Теперь этот защитник будет бороться за попадание в основную команду, выступая за «Зенит-2». Не так давно здесь он был капитаном, но теперь все приходится начинать с нуля.

– Проект «Лейрия» как португальская команда с российскими игроками стал успешным?

– Смотря для кого. Для меня это отличный опыт в жизненном и игровом плане. За всю команду сказать не могу. Это молодой коллектив, который развивается лишь второй-третий год. И я надеюсь, что у них будет все очень хорошо. Главное, что я познакомился в Португалии со взрослой жизнью. Узнал, что такое жить отдельно так далеко от своего дома, в некомфортных условиях.

– Всем бы такие некомфортные условия.

– Сам факт, что жизнь изменилась – стал больше думать о быте. Раньше я жил с родителями. Неправильно сказать, что они меня обеспечивали, но я всегда мог поесть дома, побыть с семьей, моя машина была под рукой. Но все это осталось в Питере, в Португалии пришлось справляться самому, рассчитывать бюджет. Тем более что я уехал с девушкой, приходилось думать о двоих. Так что вырасти мне Португалия точно помогла.

– Чем удивила «Лейрия»?

– Говорят, что я по своим антропометрическим данным похож на футболиста, легенду «Бенфики», уругвайца Макси Перейру. И меня с ними решили ассоциировать, дав кличку «Минимакс». Довольно забавно, ведь нигде прежде похожее имя не давали.

– Еще недавно в «Лейрии» было много русских, но с зимы игроки уходят. Почему в клубе остались только Рукас и Николаеш?

– Так ведь большинство ребят не играло. Из всех стабильно выходил на поле только я. Думаю, именно это стало главной причиной оттока игроков.

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– Как болельщики «Лейрии» воспринимали то, что их команда состоит из практически из россиян?

– Там ведь еще и русский президент – Александр Толстиков. И в городе к нему у всех хорошее отношение. Он возродил клуб и продолжает улучшать команду. И с каждым матчем народу на трибунах становилось больше и больше. А в отношении русских ребят никакого негатива не было. По крайней мере, я не чувствовал. Болельщики нас любили, поддерживали. Да и сейчас мало что изменилось.

– Зимой был скандал с участием Толстикова, которого обвиняли в причастности к русской мафии. Как в команде восприняли те новости?

– Всем известно, что Александру Николаевичу пришлось отсидеть некоторое время в лиссабонской тюрьме. Шли судебные разбирательства, связанные с покупкой-продажей игроков и отмыванием денег. Как на самом деле оно было – не знаю. Хочется верить в невиновность Толстикова и жаль, что его целых два месяца держали в заключении. Просто в один момент пришли люди из следственного комитета и забрали человека. И я очень рад, что в начале июля он вышел на свободу.

– Команда, наверное, стояла на ушах.

– Разумеется, все стали волноваться. Был шок! Президента клуба берут и не просто отводят на следствие, а даже сажают в тюрьму. По ходу дела вопросы разрешались, но эта тема в любом случае была главной.

– Не с этим ли связан резкий уход российских игроков?

– Многие ребята стали покидать команду еще до этих событий. Едва ли у них были подозрения, что такое может произойти. Когда настало мое время уходить из «Лейрии», Александр Николаевич еще был под стражей. И это правда, мне было тяжело вести переговоры. Возможно, конечно, шансы и были. Но мне самому хотелось вернуться обратно в Питер. Тем более, «Зенит-2» играет в ФНЛ, это уже совсем дугой уровень.

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– Какие еще были варианты?

– Гранды не звали, были предложения из клубов Премьер-лиги, вроде «Пасуш де Ферейры». Но договориться с ними я не смог, может, и к лучшему.

– Интересно, что в «Лейрии» собралась не просто русская диаспора, а в основном питерская.

– Первым в Петербург из нас уехал Юра Бавин с Камчатки. Он и у меня интересовался какие тренеры, какие условия в «Зените». У нас много разговоров об этом было. Теперь будем вновь играть вместе. Павел Дронов сейчас занимается пляжным футболом, а вот что с Алексеем Панфиловым, я сам не знаю.

– Вы подписали контракт с «Зенитом» в день, когда все только и говорили о Джулиано.

– На это и был расчет. Везде тема номер один – Джулиано, а тут незаметно Костин подписал контракт. Не хотелось устраивать шумиху, понимаете.

– Насколько Кирилл Костин изменился в Португалии?

– Тяжело оценивать себя самому. Но я могу сказать, что на поле стал чувствовать себя увереннее и спокойнее. Да и находиться в команде стало как-то проще, чувствую, что повзрослел. Ну и, наверное, прибавил в физике, в мужественности. Целый год, считайте, играл в мужской футбол. В техническом плане прибавления практически не чувствую. С каким багажом был после «Зенита», с тем и остался.

– «Лейрия» выступает в третьем дивизионе Португалии, тянет на ФНЛ?

– Наш и португальский вторые дивизионы одинаковые. Не стану говорить, что португальцы на этом уровне играют лучше, чем россияне. Этого заметно не было.

– Есть ли силы вновь играть в основе команды Радимова?

– Это решать тренеру, достоин ли я основного состава. Но я биться за свое место буду и сделаю все, чтобы играть с первых минут. Раньше я и капитаном был, но с тех пор прошел год. На сегодня повязка принадлежит Константину Георгиевичу Зырянову. И бороться с ним за это звание, конечно, непросто. Но если команда в один момент сама выберет себе капитана и им буду я, то за ее выбор придется оправдывать.

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– Заметил, что Зырянова в коллективе у вас принято называть Константином Георгиевичем, а тренера Радимова – просто Владом.

– Все называют, как больше привыкли. Когда Константин Георгиевич приходил в команду, нам его так и представили. И я считаю, что это правильно. Этот человек добился в нашей стране всего, регулярно попадал в списки лучших игроков, выиграл еврокубки. Субординация здесь просто необходима. Язык не поворочается называть его иначе. Костя, Костик… Считаю, что это неправильно.

– Этим летом команду покинули Богаев, Шейдаев, Киреенко и Попов. Почему уходят игроки, которые уже выходили на поле в составе первого «Зенита»?

– Возможно, они посчитали, что созрели для нового уровня, более сильного клуба. Тот же Шейдаев уже играет за «Трабзонспор». Попов тренируется в «Томи». С остальными ребятами, что будет, еще узнаем. Надеюсь, что у них все сложится и карьера пойдет вверх.

– Шейдаев еще и гражданство сменил, чтобы играть за Азербайджан.

– Это его личное решение, комментировать которое другим футболистам неправильно. Вероятно, он посчитал, что так будет для него лучше. А нам ничего не остается, кроме как уважать его решение и пожелать удачи.

– Мирча Луческу любит работать с доморощенными игроками, ждете вызова в первую команду?

– Первостепенная задача – закрепиться в «Зените-2». Именно с нее и нужно начинать. О первой команде пока мыслей нет. На сегодняшний день там есть кому играть, в том числе на позиции крайнего защитника. Но, думаю, если я буду что-то из себя представлять, меня должны заметить. Буду биться за свой шанс, но пока в «Зените-2».

– Сейчас «Зенит-2» в лидерах, но даже в случае победы в ФНЛ выше не подняться. Где брать мотивацию?

– Приведу португальский пример. У них ведь тоже есть фарм-клубы команд Примеры. Только их не две, как у нас, а семь-восемь. Но все они также не имеют выхода из Сегунды. И вот вторая команда «Порту» находит мотивацию, чтобы два года подряд выигрывать чемпионат. И этот пример отвечает на все вопросы о мотивации. Отсутствие выхода – вовсе не показатель. Никто не отменял и премиальные, а также очень часто можно встретить на трибунах селекционеров. Показать себя, зарекомендовать – тоже мотивация.

Фото: fc-zenit.ru, instagram.com/kostin_k/