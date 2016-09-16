Поступок месяца: руководство «Боруссии» написало объяснительные работодателям своих фанатов

Спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль написал письмо, которое было адресовано 300 работодателям тех фанатов, которые приехали поддержать клуб в Англию и вынуждены были задержаться на день из-за перенесенного матча против «Манчестер Сити». В письме как раз объясняется причина, по которой некоторые работники не смогли вернуться вовремя на свои рабочие места.

«К сожалению, ваш сотрудник не сможет попасть на работу в четверг, так как сейчас он находится в Манчестере, выполняя важный долг – он поддерживает «Боруссию» в Лиге чемпионов. Благодарим за то, что вы простите его за опоздание. Сожалеем, что это может сказаться на работе вашей компании, но вместе с этим надеемся на понимание», – говорится в письме.

Все-таки куда проще пережить жестокое поражение 0:4 от «Манчестер Сити» при таком отношении со стороны любимого клуба.