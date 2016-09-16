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  • Поступок месяца: руководство «Боруссии» написало объяснительные работодателям своих фанатов

Поступок месяца: руководство «Боруссии» написало объяснительные работодателям своих фанатов

Спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль написал письмо, которое было адресовано 300 работодателям тех фанатов, которые приехали поддержать клуб в Англию и вынуждены были задержаться на день из-за перенесенного матча против «Манчестер Сити». В письме как раз объясняется причина, по которой некоторые работники не смогли вернуться вовремя на свои рабочие места.

«К сожалению, ваш сотрудник не сможет попасть на работу в четверг, так как сейчас он находится в Манчестере, выполняя важный долг – он поддерживает «Боруссию» в Лиге чемпионов. Благодарим за то, что вы простите его за опоздание. Сожалеем, что это может сказаться на работе вашей компании, но вместе с этим надеемся на понимание», – говорится в письме.

Все-таки куда проще пережить жестокое поражение 0:4 от «Манчестер Сити» при таком отношении со стороны любимого клуба.

Лига чемпионов Лига чемпионов Боруссия М
Комментарии (8)
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+50/-50
1474043798
Поступок!
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headvk
1474045031
Респект!!!
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343443
1474046719
Поступок!
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SunRomeS
1474050465
Мощно)
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marslond
1474050465
Красава!
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sciline10
1474059026
а у кого будут всё-таки проблемы с начальством, то тут Широков бы таким фанам сказал где надо сидеть в таком случае)
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Аристократ Олжик
1474109294
Лучший поступок года!!!
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ARMEN13
1474532706
Красавцы, вот что делает немецкая дисциплина.
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