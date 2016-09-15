Фото дня. Перфоманс фанатов «Легии»

Удивительный перфоманс подготовили фанаты «Легии» к матчу против «Боруссии». Сопутствующее ему красивое пиротехническое шоу должно было устрашить соперника. Однако немецкий клуб уже к 17-й минуте повел со счетом 3:0, установив рекорд Лиги чемпионов по быстроте трех гостевых голов.

Была пиротехника и на дортмундском секторе.

Всего в воротах «Легии» побывало шесть безответных мячей. Но дортмундские фанаты проявили себя не с самой лучшей стороны. Немецкие болельщики пытались провоцировать горячих поляков. Хозяева же едва не прорвались на сектор соперника. Лишь самоотверженность стюардов предотвратила беду.