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Фото дня. Перфоманс фанатов «Легии»

Удивительный перфоманс подготовили фанаты «Легии» к матчу против «Боруссии». Сопутствующее ему красивое пиротехническое шоу должно было устрашить соперника. Однако немецкий клуб уже к 17-й минуте повел со счетом 3:0, установив рекорд Лиги чемпионов по быстроте трех гостевых голов.

Была пиротехника и на дортмундском секторе.

Всего в воротах «Легии» побывало шесть безответных мячей. Но дортмундские фанаты проявили себя не с самой лучшей стороны. Немецкие болельщики пытались провоцировать горячих поляков. Хозяева же едва не прорвались на сектор соперника. Лишь самоотверженность стюардов предотвратила беду.

Лига чемпионов Лига чемпионов Легия Боруссия Д
Комментарии (7)
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Aldo.CSKA
1473931690
Устрашили футболистов Боруссии что надо!) аж 6 банок накидали со страху))
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Black Giz
1473943421
Перфоманс хороший.
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aurora5858
1473953931
Круто.Наши не смогут так.
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ЖОРРО
1474924058
Польша против Германии...это же пипец!Неважно что на клубном уровне...
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