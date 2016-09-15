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Бронза, финал Кубка, дебют в еврокубках и другие достижения Кононова во главе «Краснодара»

«Краснодар» дебютировал в еврокубках

По итогам своего первого сезона-2013/14 на посту главного тренера «Краснодара» Олег Кононов довел команду до пятого места, которое позволило клубу дебютировать в Лиге Европы. «Краснодар» на радостях заколотил девять голов эстонскому «Калеву», еще восемь – венгерскому «Диошдьеру» и красиво грохнул «Реал Сосьедад», после чего квалифицировался в групповой этап ЛЕ, где, впрочем, получил девять мячей от «Вольфсбурга», но набрал шесть очков в матчах с «Эвертоном» и «Лиллем», даже обыграв англичан на выезде.

«Краснодар» дошел до финала Кубка России

В первом же сезоне Кононова краснодарский клуб прошагал до решающего матча за Кубок России, переиграв в полуфинале ЦСКА в гостях (до этого «Краснодар» с командами из Премьер-лиги не пересекался, зато выбил «Тосно», которое до этого одолело «Спартак»). В финале против «Ростова» «Краснодар» считался фаворитом, но скучнейшие 120 минут победителя не выявили, а в серии пенальти промахнулись Сигурдссон и Газинский. В итоге – 5:6, и кубок отправился в объятия Миодрага Божовича и уехал в Ростов-на-Дону.

«Краснодар» впервые выиграл медали чемпионата

Дальше – больше, в 2015-м краснодарский клуб воспользовался невнятностью «Спартака» и «Локомотива», а также самоустранением «Динамо» в борьбе за медали, и прописался в тройке еще за десять туров до конца. Более того, за четыре игры до финиша «Краснодар» шел в зоне Лиги чемпионов и опережал ЦСКА на четыре очка, однако в заключительном матче все же сдал позиции и остался третьим. Но и без того – крутое достижение, до этого «быки» особо не претендовали на медали, а в сезоне-2014/15 вполне заслуженно выбили себе бронзу.

«Краснодар» впервые сыграл в плей-офф еврокубка

А это произошло уже минувшей зимой. «Краснодару» со второй попытки удалось пройти групповой этап, да еще и выиграть группу с «Боруссией», ПАОКом и «Габалой», обыграв при этом дортмундский клуб дома (вот и первая победа в истории над настоящим грандом). Впрочем, первый же соперник для подопечных Олега Кононова оказался непроходимым – чешская «Спарта» обыграла наш клуб дома 1:0, а затем еще и разгромила его 3:0 в Краснодаре.

«Краснодар» запомнился атакующей командой с комбинационной игрой и помог раскрыться Смолову

Сергей Галицкий не раз в своих интервью говорил, что ждет от команды только атакующего футбола и никакого другого не приемлет. При Кононове «Краснодар» хоть и не сразу, но позже стал, пожалуй, самой зрелищной командой Премьер-лиги. Красивые, продуманные, вычерченные комбинации – все это придумывал со своим штабом Кононов, а воплощали в жизнь весьма крутые футболисты, которых «Краснодар» смог собрать у себя в клубе. Одним из таких стал Федор Смолов, над которым больше смеялись, чем поддерживали, но Кононов поставил его как раз туда, где он и должен быть – на место центрфорварда без всяких фланговых забегов. Как результат – Смолов забил больше всех в прошлом году, лидирует в списке бомбардиров и сейчас.

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Смолов Федор Кононов Олег Галицкий Сергей
Комментарии (6)
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user3618
1473781556
Олег оказался слаб характером, возникли трудности и он спасовал (но возможно руководство клуба попросило уйти по с.ж.)
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Ильгизар И
1473781640
шок
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mihail1980
1473781935
неожиданно
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Krasnodar 123
1473781962
Почему шокирующая новость, в конце прошлого сезона было видно не вооруженным глазом, что ресурс Кононова исчерпан! Так же исчерпан ресурс Фоменко, а про тренера по физ подготовке и вовсе говорить нечего команда через две игры устает и бежать не может! Да и С Шалимова толка не будет нужны толковые люди.
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boggp
1473840770
Не тот "уход" перед игрой в ЛЕ :(
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Дмитрий Александрович
1474015870
Грамотный тренер. Он еще покажет себя. Удачи в новом клубе.
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