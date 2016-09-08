Головин, Чорич и еще 5 молодых игроков, которые блеснут в Лиге чемпионов

Небольшое пояснение: клубы группового этапа Лиги чемпионов могут заявлять своих воспитанников в так называемый «список Б». Критерий попадания в него прост: нужно родиться не раньше 1 января 1995 года и непрерывно выступать за клуб в течение двух лет с момента наступления пятнадцатилетия и регистрации в УЕФА. При этом данный список не имеет ограничений по количеству заявленных игроков. И в этих списках есть много интересных фамилий.

Кто: Карлес Аленья

Откуда: «Барселона»

На кого похож: Андрес Иньеста

Кто-то фанатеет от игры Месси и Роналду, а Аленья с детства футбольном смысле был влюблен в Ривалдо. «Меня зовут не Карлес, а Пивалдо», – с самых пеленок мальчуган хотел быть похожим во всем на своего кумира – даже именем, но коверкал фамилию бразильца, так как с трудом выговаривал согласные звуки. Когда же он подрос, перед ним распахнулись двери «Барселоны», и вот уже десять лет паренек варится в сине-гранатовом котле. Ему только 18 лет, но своей шевелюрой и игрой он уже заслужил сравнений с Марадоной. Аленья техничен, ловок, на «ты» с пасом и прекрасно играет в одно касание. А достаточно высокий рост (1 метр 80 сантиметров) не мешает ему управляться с мячом а-ля Месси. Гол-красавец в ворота «Ромы» в Юношеской лиге УЕФА, когда хавбек с середины поля танком пропер через толчею соперников и пальнул точно в угол, не дают усомниться в мегаталанте футболиста. В общем, достойная замена Иньесте уже найдена. Осталось только дождаться смены поколений.

Кто: Килиан Мбаппе

Откуда: «Монако»

На кого похож: Тьерри Анри

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» за космические деньги увел у «Монако» Антони Марсьяля. Спустя год ситуация едва не повторилась вновь. Правда, результат оказался другим: на этот раз 40 миллионов евро не соблазнили красно-белых продать 17-летнего Мбаппе в «Манчестер Сити». Говорили и об интересе к игроку со стороны «Реала», которому Килиан уже отказал в 14-летнем возрасте, а также «ПСЖ» и «Баварии». Форвард решил пойти по другой колее и подписал профессиональный контракт с «Монако» на три года. Выросший в футбольной семье игрок начал зажигать, как только получил шанс в первой команде. Стартовал так, что закачаешься, став самым молодым автором гола в истории «Монако» и подвинув самого Тьерри Анри. 16 лет и 347 дней – а что вы делали в этом возрасте? На Евро-2016 U-19 юная звездочка дотащила Францию до победы на турнире. Кажется, у трехцветных подрастает новый «король».

Кто: Фабиан Бенко

Откуда: «Бавария»

На кого похож: Иван Ракитич

Немец, родившийся в хорватской семье, с семи лет пробирается через дебри академии «Баварии» и, кажется, близок к главной цели. «Он еще очень молод, поэтому многое может улучшить в своей игре. Мы не сомневаемся в его способностях», – отметил высокий потенциал Бенко бывший главный тренер мюнхенского клуба Хосеп Гвардиола. Именно испанец стал подпускать футболиста к работе с первой командой, а потом и вовсе взял с собой в клубное турне по Китаю. Тот наставника очаровал. Бенко универсален, поэтому может сыграть как в центре полузащиты, так и на обоих флангах. Его отличают высокая техника, быстрота в принятии решений, поставленный пас и классное исполнение стандартных положений. Грешит хавбек особенно тем, что пассивно отрабатывает в обороне. Контракт Бенко с «Баварией» рассчитан до лета 2018 года. Топ-клубы уже заглядываются на него, но вряд ли мюнхенский гигант отдаст ценного самородка в лапы одного из грандов.

Буратино из Мюнхена. Какой будет «Бавария» при Анчелотти

Кто: Нанитамо Иконе

Откуда: «ПСЖ»

На кого похож: Франк Рибери

«ПСЖ» умеет не только скупать звезд пачками, но и самостоятельно их растить. Нанитамо Иконе – тому подтверждение. 18-летний вингер нехило засветился на весь футбольный мир, когда забил гол «Реалу» во время предсезонного турне по США. За той игрой, кстати, со стадиона следило около 90 тысяч зрителей, поэтому пиар-кампании таланта у Иконе прошла на ура. Нанитамо – фанатичный дриблер, который обожает на скорости обставлять соперников. А еще он любит смещаться в центр и заряжать издали. Видимо поэтому большие клубы решили устроить за ним охоту. Но Иконе не спешит сбегать из «ПСЖ», хотя его карьерный путь всерьез связывали с «Ювентусом». Чем-то напоминает ситуацию с Кингсли Команом – еще одним выпускником академии «ПСЖ», который переехал в «Ювентус», а теперь на правах аренды играет за «Баварию». Что ж, может быть, туринцы перехватят у парижского толстосума еще одного таланта?

Кто: Давид Зауэрланд

Откуда: «Боруссия» Дортмунд

На кого похож: Марио Гетце

Немецкая пресса восхищена игрой Давида Зауэрланда и убеждена, что академия дортмундской «Боруссии» открыла Германии нового Марио Гетце. Сам хавбек отнекивается от подобных сравнений: «Я сосредоточен на дальнейшем развитии, и мне еще далеко до уровня Гетце». Судьбы двух немецких футболистов в чем-то переплетаются: оба становились чемпионами Германии на юниорском уровне, но если Марио после успеха сразу рванул в первую команду, то Давид продолжает тренироваться с пацанами. Он приглянулся Юргену Клоппу, который тогда еще зажигал рок-н-ролл со «шмелями», после чемпионства «Боруссии» Д U-17 (чего, кстати, с командой не случалось аж с 1998 года). Хавбек обладает хорошей техникой и неплохим дриблингом, но на позиции центрального полузащитника, играющего под постоянным давлением, немного теряется. Куда интереснее у него получается действовать в качестве плеймейкера или флангового игрока. Что из этого выйдет – узнаем. С «Боруссией» Зауэрланд связан узами контракта до 2018 года.

Кто: Анте Чорич

Откуда: «Динамо» Загреб

На кого похож: Лука Модрич

Академия загребского «Динамо» конвейером поставляет звездочек для топ-клубов Европы, благодаря чему пополняет клубную казну внушительными суммами. Очередной талантливый выходец – Анте Чорич. «Барселона», «Реал», «Бавария», клубы АПЛ – список команд, жаждущих заполучить Чорича можно продолжать едва ли не до бесконечности. На этом фоне кажется нормальным, что в таком скромном возрасте ему аплодируют трибуны, а руководство клуба превозносит до небес. «Анте – сокровище нашего клуба. Он талантливее, чем были в этом возрасте Лука Модрич и Матео Ковачич», – признался бывший главный тренер команды Зоран Мамич. Сам Чорич не спешит гнаться за деньгами в Европу – его контракт рассчитан до 2020 года. Он магнитом держит мяч в ногах, обладает умопомрачительным дриблингом и как на ладони видит поле. Прямо как по заветам Роналдиньо, которому он подражает.

Кто: Александр Головин

Откуда: ЦСКА

На кого похож: Роман Широков

Головин – один из немногих за долгое время воспитанников ЦСКА, который сумел закрепиться в основном составе армейского клуба. Причем замурованным на скамейке запасных оказался экс-капитан сборной России Роман Широков. Хорошая техника владения мячом (помог футзал), поставленный удар, возможность сыграть практически на любой позиции в атаке (плеймейкер – любимая) – отличительные черты молодого россиянина. В Головина верят как в луч света, который, в скором времени обязательно озарит тьму российского футбола. Но это народное мнение, а президент ЦСКА Евгений Гинер старается мыслить более приземленно: «Головин – не новый «русский Криштиану Роналду», а просто молодой мальчик, который пробивается в состав, и ничего более». Но при этом этот мальчик съездил со сборной России на Евро-2016 икрепчает в стане ведущего клуба страны. Еще бы в Европу уехал. Одним словом: «Верим».

Почему никто не заметит ухода Широкова

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