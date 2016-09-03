«Гениальный менеджер принял решение». Как Яя Туре остался без футбола

«Спасибо за эти блестящие десять лет», – прощался с любимым клубом голкипер Джо Харт. Насри, Мангала, Бони – все они отправились в аренду в команды приличного уровня. До последнего в напряжении держала лишь фигура Яя Туре, попавшего в список «отказников». Гвардиола видит центр поля своей команды думающим и стремительным. Грузный Туре не подходит под такие запросы. Но покинуть «Манчестер Сити» ему не удалось.

Трансферное окно завершилось, а клуб сразу дал свой ответ на ситуацию с Туре. Яя, у которого остался еще целый сезон по контракту, не стали включать в заявку на Лигу чемпионов. «Это решение принял гениальный менеджер современности Пеп Гвардиола. Даже если Яя будет оставаться вне игры и в матчах Премьер-лиги, он продолжит усердно работать на тренировках. Вы увидите образцовое поведение», – рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк. Но есть ощущение, что в этих словах скрывается большое оправдание. Яя Туре, понимавшего никчемность дальнейших перспектив в «Манчестере», просто отказались брать остальные команды.

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У ивуарийца слишком большие запросы в плане финансов и турнирных ожиданий. Яя не отправится играть в команду уровня «Селтика», как сделал его брат. Потому что даже в Шотландии найдется перспективная молодежь, которая оставит лучшее впечатление за меньшие деньги. Туре уже 33 года. Сейчас он способен показывать качественную игру рядом со звездными партнерами. Они и отработают, где надо, и за ускользающим мячом добегут. Но у Гвардиолы надо постоянно перемещаться, иметь хорошую физическую форму и скоростные способности. Яя Туре – игрок, полностью отвергнутый такими задумками испанского специалиста.

«Туре по-прежнему является одним из лучших полузащитников современности», – говорит уже бывший тренер «Интера» Роберто Манчини. Конечно, ивуариец все еще входит в топ, но показать свой настоящий уровень способен только в подходящих условиях. Деньги, неприкосновенность и большие победы – три самых важных аспекта в карьере Туре, в разное время выходившие на первый план. Пеп Гвардиола – человек, который не будет уделять много внимания одному футболисту. Без всякой причины наставник оставлял в запасе «Барселоны» много забивавшего Златана Ибрагимовича. Ситуация с Туре, возможно, будет похожа на тот случай, завершившийся громким скандалом.

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Однако исход здесь будет другой. Сторона Туре свою позицию высказала четко. Оставшийся год по контракту Яя проведет в «Манчестер Сити» и не будет высказывать недовольство. Фактически же это означает, что футболист останется без футбола на целый сезон. Роман Широков, проведя полгода в ЦСКА, довольствовался редкими выходами на замену, после чего решил завершить карьеру и уйти в любительский футбол. Туре предстоит выдержать в подвешенном состоянии вдвое больший срок, не растеряв кондиций и мастерства. Характер ивуарийца наверняка ему поможет. Вот только может случиться, что следующим летом у Туре вообще не останется вариантов для продолжения игры.

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