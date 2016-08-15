Свинка Пепа. Чем удивил Гвардиола в первом матче во главе «Сити»

Самый безумный тактический фрик мира теперь тренирует команду АПЛ. «Бомбардир» предлагает оценить, какие эксперименты уже успел провернуть каталонец.

Гвардиола передвинул Фернандиньо на место последнего защитника, что позволяет коллективу увереннее начинать атаки. Латерали тоже наделены новыми функциями. Стерлинг и Силва получили свободу и раскрылись по-новому. Зато перспективы Туре и Харта выглядят неопределенными. Гвардиоле нравятся далеко не все игроки.

Роль крайних защитников

«Он опытен. Он эволюционирует: учится, старается прогрессировать, в поисках новых решений. Новым тактическим ходом являлось перемещение фуллбека вглубь для того, чтобы открыть направление для паса вингерам. Мы до него так не делали в «Барселоне», – Хави в своей колонке для The Guardian сообщил важную вещь: экспериментировать над крайними защитниками Гвардиола начал только в «Баварии».

Пеп растет, добавляя к уже отработанным идеям новые. Движение крайних защитников в центр поля – теперь одна из главных заповедей его футбола, от которой он не отступит. Большую часть матча Санья и Клиши провели в опорной зоне, а что касается француза, то он, похоже, к концу сезона выйдет на уровень Давида Алабы – а там и до «Золотого мяча» не далеко. Гаэль настолько восхищался новым тренером в межсезонье, что, казалось, сделает ему предложение руки и сердца. Экзальтация понятна – из средних или давно скисших игроков Гвардиола делает суперзвезд.

Новые роли фуллбеков станут важнейшим оружием «Сити». Это первоклассный отвлекающий маневр, позволяющий делать проникающие передачи на вингеров, давая тем больше свободы. При этом насыщается и центр поля – важнейшая территория для наступления гвардиоловской армии. «Пеп однажды сказал, что если бы мог начать матч с 11 полузащитниками, то так бы и сделал» – еще одна выдержка из прекрасного текста Хави, объясняющая стремление тренера к переформатированию игроков. Гвардиола отмечал, что для начала атаки ему нужно не менее 15 пасов. Однако это не тики-така, а лишь способ создать численное большинство на том или ином участке поля за счет владения. Умное движение Клиши и Санья позволяет захватить центр и раскачать позиционную игру.

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Фернандиньо – ключевой игрок

Когда-то Жозе Моуринью сказал, что команда из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов. В одном из летних интервью Гвардиола приготовил ответочку: «Фернандиньо может сыграть на 10-и позициях» (видимо, тогда он еще доверял Харту). Пеп совершенно не скрывает, что любит таких игроков, как Ферна, и намерен построить команду вокруг него.

На схеме в начале статьи видно, где в основном играл бразилец. Тоже гвардиоловская классика – передвинуть опорника в центр обороны. Даже Александр Тарханов вам расскажет, что функции опорников и крайних защитников примерно одинаковы – так что первый эксперимент Пепа удивляет не так, как второй. Опорник в роли последнего защитника – новшество Гвардиолы: сначала он заставил нас забыть, где начинал карьеру Маскерано, потом перестроил Хави Мартинеса и обучил Хаби Алонсо уходить максимально глубоко, а теперь взялся за Фернандиньо. Суть в умелом забросе или же просто качественном начале атаки. В идеале как можно больше «защитников» должны это уметь (в «Баварии» были гениальные плеймейкеры Боатенг и Алонсо). В «Сити» умеют все три: не просто так покупался Джон Стоунз (о Коларове – позже).

Но эффективен Фернандиньо не только сзади, но и на своей родной позиции. Активно двигаясь по своей половине поля, он был главным адресатом передач и определял направление атак. Сам же Ферна отдал 83 паса – лучший на поле по этому показателю (при сумасшедших 678-и передачах «МС» всего). Не случайно Пеп решил выпустить сразу двух атакующих игроков в центр – Силву и Де Брейне. Вопреки ожиданиям, Давид не играл опорника (хоть ему это не раз приходилось), а действовал в наиболее комфортной для себя зоне, созидая вместе с креативным напарником. Фернандиньо вместе с фуллбеками заполнял опорную зону, и, кажется, заставил Яя Туре надолго прилипнуть к лавке.

Коларов – центральный защитник

То, что удивляло Георгия Черданцева на протяжении всего репортажа, Гвардиола несколько раз опробовал в предсезонных турнирах. Впрочем, тоже не новинка – кого он только не ставил в центр обороны в своих командах. По габаритам серб так и вовсе создан для этого. Но вот по ошибкам… Фанаты «Сити» могли представить такое решение лишь в кошмаре. Однако Пеп разглядел в Коларове кое-что важное.

Конечно же, отличный пас. В плане креатива защитная линия «Сити» потенциально даст фору и «Барселоне», и «Баварии». Во многом благодаря умным передачам Коларова манчестерцы обеспечили себе 75% владения и всеобщую уверенность. А пропущенный гол явно висит не на нем. Александр вместе с партнерами по обороне, наоборот, обеспечил компактность в зоне, а ключевыми оказалась позиционные ошибки Делфа и Фернандиньо. По итогам игры Коларов получил огромную оценку 8 от Whoscored, став лучшим на поле. Таковым назвал его и сам Гвардиола, сказав, что действия серба – один из лучших перфомансов центральных защитников, что он когда-либо видел.

Роль Стерлинга

С приходом Нолито Рахим переместился на правый фланг. Весьма формально, ведь в футболе Пепа никто не привязан к своей позиции. Стерлингу наконец-то дали необходимую свободу, а заодно зарядили мотивацией. Столь уверенно юный англичанин не играл давно. Кого-кого, а глупого бегунка, коим он всегда казался, в матче с «Сандерлендом» Стерлинг напоминал меньше всего. На его счету семь обводок (больше всех из участников вчерашнего матчдея). Это 17% от его прошлосезонных удачных попыток дриблинга и чуть больше, чем удачные обводки от всех центрбеков матча (даже не знаю, в чью сторону комплимент). Но главное – это не цифры, а как он смотрелся. Как? Главной наступательной силой команды. Если в средние века армии любили атаковать «свиньей», то Пеп подкладывает сопернику «свинку» в виде долго перепаса, отвлекая от удачных открываний таких ребят, как Стерлинг. Ждите перерождения и лидерства по системе гол+пас.

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Харт – на выход

Вчера на воротах играл Вилли Кабальеро. Нет, вратарь сборной Англии здоров и готов. Но, видимо, не нравится Гвардиоле. Выдающейся игрой ногами Джо никогда не отличался, плюс он косячит на линии (вспомните Евро). В интервью Гвардиола уверяет, что рассчитывает на Харта и даст ему шанс побороться за место в основе. Но параллельно с этим ведутся переговоры на трансферном рынке. Сегодня стало известного о договоренности «Сити» с Клаудио Браво. Видимо, и в воротах Гвардиола тоже предпочтет плеймейкера, а не лидера.

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Фото: globallookpress.com, zimbio.com