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    Гарай уходит в «Валенсию». «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» разошлись миром. Дайджест событий дня


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    Голосов: 5
    27.08.2016 21:00
    Гарай переходит из «Зенита» в «Валенсию». ЦСКА добывает победу в Томске. «Арсенал» уверенно расправляется с «Уотфордом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Зенит» продаст Гарая «Валенсии»

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай продолжит свою карьеру в «Валенсии». В скором времени аргентинец подпишет контракт с «летучими мышами». Клуб из Санкт-Петербурга получит за своего игрока 20 миллионов евро. В «Валенсии» рассчитывают, что Гарай заменит Шкодрана Мустафи, который до закрытия трансферного окна должен перейти в «Арсенал».

    Рокировка по-валенсийски: Мустафи out, Гарай in

    Канунников спас «Рубин» от позора в Оренбурге

    Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов открыл счет в матче 5-го тура Премьер-лиги против «Рубина». Этот гол стал дебютным для оренбургского клуба в элитном дивизионе. Ничью для казанцев спас Максим Каннуников, который забил мяч в компенсированное время.

    1:0 – Ефремов, 45.

    1:1 – Канунников, 90.

    АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем»

    В матче 3-го тура АПЛ «Тоттенхэм» у себя дома сыграл вничью с «Ливерпулем» – 1:1. На гол Джеймса Милнера с пенальти в концовке первого тайма хозяева ответили точным ударом Дэнни Роуза.

    0:1 – Милнер, 43 (с пенальти).

    1:1 – Роуз, 72.

    Таблица летних трансферов АПЛ

    «Манчестер Сити» выставил на трансфер пять футболистов

    «Манчестер Сити» до осени намерен распрощаться с пятью игроками. В число выставленных на трансфер попали Эльяким Мангала, Самир Насри, Яя Туре, Вильфрид Бони и Джо Харт. «Мы работаем над их продажей. На счет некоторых мы уже приняли окончательное решение. Другие, возможно, останутся в команде», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    Еременко принес победу ЦСКА в игре с «Томью»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко забил единственный гол в матче 5-го тура Премьер-лиги против «Томи».

    Три гола в первом тайме позволили «Арсеналу» уверенно переиграть «Уотфорд»

    В матче 3-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях добился победы над «Уотфордом», создав себе крупный задел по итогу первого тайма – 3:1.

    0:1 – Касорла, 9 (с пенальти)

    0:2 – Санчес, 40

    0:3 – Озил, 45

    1:3 – Перейра, 57

    ЦСКА может вернуть Витиньо из аренды

    Нападающий ЦСКА Витиньо, который на правах аренды выступает за «Интернасьонал», может вернуться в московский клуб. Договор аренды между ЦСКА и бразильцами рассчитан до конца этого года. По информации Mundogrenal, «Интернасьонал» хочет удержать футболиста у себя. Также источник сообщает, что Витиньо интересуется «Галатасарай», который готов заплатить за него десять миллионов евро.

    Голы Жулиано и Кришито помогли «Зениту» разгромить «Амкар»

    В матче пятого тура РФПЛ «Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Амкара».

    1:0 – Жулиано, 21;

    2:0 – Жулиано, 31;

    3:0 – Кришито, 89.

    Прежним «Зенит» уже не будет. Шахматы от Мирчи Луческу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: smotrisport.tv
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 августа 2016, 15:49

      еще одного продали.прямо распродажу устроили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 28 августа 2016, 10:07

      У ПеТракОва то ТОмь, то ТОрпедо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 28 августа 2016, 09:47

      Хороший защитник!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      pik54 28 августа 2016, 09:18

      Посмотрим,как сложится у Зенита и ЦСКА в еврокубках.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 28 августа 2016, 08:57

      пока

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 28 августа 2016, 05:06

      Бабла заработал и пора в комфорт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 28 августа 2016, 04:05

      А что касается Витиньо, так его и надо возвращать, ну не плохо парниша играл в аренде, и здесь должен прийтись к месту, тем более Траоре как-то не вписался, но будем не делать преждевременных выводов, даст Бог впишется, но и возврат Вити не повредит...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 августа 2016, 03:50

      Если говорить про Гарая, то это уже не сенсация. Все СМИ нас проинформировали об этом уже без малого месяца так три назад

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 28 августа 2016, 01:27

      Не плохая рокировка у Валенсии да еще и + 20 лямов останется

      0
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 27 августа 2016, 23:30

      Бежит защита Зенита перед стартом еврокубков - плохой знак...

      -1
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