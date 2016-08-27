Транзит талантов. Зачем британские инвесторы покупают игроков во вторую лигу Уругвая

Вряд ли вы что-либо слышали о «Депортиво» из уругвайского города Мальдонадо. Команда играет во втором дивизионе уругвайской лиги и не представляет никакого интереса для европейского зрителя. Но в 2009-м году активное участие в жизни клуба стали принимать британские инвесторы: с тех пор «Депортиво» активно скупает молодых южноамериканских футболистов, перепродавая их, а чаще отдавая в аренду, в сильные европейские команды.

Хонатан Кальери (принадлежит «Депортиво Мальдонадо», в аренде в «Вест Хэме»)

Этот 22-летний аргентинец запомнился южноамериканским болельщикам своим выступлением в последнем розыгрыше Кубка Либертадорес. Играя за «Сан-Паулу», Кальери смог вытянуть бразильский середнячок в полуфинал главного клубного турнира континента и стал лучшим бомбардиром соревнования, забив 9 мячей.

Таблица летних трансферов АПЛ

Два года назад нападающий выступал за аргентинскую «Боку Хуниорс» – выступал так успешно, что уже тогда на него претендовали крупные итальянские команды (в первую очередь – миланский «Интер»). При просмотре данного видео становится очевидно, что талантом Кальери действительно не обделен:

Но переход в «Интер» был сорван – британские инвесторы купили его за 11 миллионов евро в уругвайский «Депортиво». Некоторое время он сам не знал, в какой клуб его отправит новое «руководство». Британцы из Stellar Group выбрали «Сан-Паулу». После успешного сезона в Бразилии на Кальери претендовал «Тоттенхэм» и даже «Барселона». Выбирай игрок самостоятельно, то наверняка поехал бы в топовый клуб. Но у ребят из Stellar были были свои планы, и в итоге Хонатан остался игроком «Депортиво» (не сыграв за этот клуб ни одного матча), а потом за 4 миллиона фунтов отправился в аренду в «Вест Хэм». Таким образом, Stellar Group контролирует игроков, удерживая их от контрактов с другими европейскими агентствами. По сути, покупка отчасти фиктивного клуба – это механизм управления молодыми южноамериканцами. Британские инвесторы из Stellar Group продают футболистов тогда, когда им это выгодно, и только в те клубы, которые выбирают сами.

Херонимо Рульи (принадлежит «Манчестер Сити», в аренде в «Реал Сосьедад»)

Голкипер Рульи был найден инвесторами «Депортиво» в 2014-м году: его купили и тут же отдали в аренду в «Реал» из Сосьедада. Тогда подозрительная схема привлекла внимание федеральной аргентинской налоговой службы. Формально все законы были соблюдены: Уругвай – это оффшорная зона, его система налогообложения дает особые льготы иностранным компаниям. Зарубежные инвестиции поощряются, движение капитала, прибыли и доходов не ограничено. К тому же, у Уругвая есть соглашение с Аргентиной о формировании так называемого «общего рынка». Поэтому «перепродавать» игроков через уругвайские клубы выгоднее, чем осуществлять сделки напрямую с Европой.

Таблица летних трансферов Примеры

Эта сложная экономическая схема позволяет заполучать права на игроков и не давать им возможности делать «невыгодные» для компании поступки. Рульи, например, был близок к переходу в «Валенсию», но Stellar Group не не дала этому состояться. Зато договорилась с самим «Ман Сити».

«Горожане», правда, сразу же отдали вратаря обратно в Сосьедад, снова в аренду. Поговаривают, что Пеп Гвардиола видит в аргентинце замену Джо Харту, которого он уже усадил на скамейку запасных. Но пока Рульи продолжает выступать в Ла Лиге и лишь мечтает об АПЛ и национальной сборной. Впрочем, с такой игрой у него есть высокие шансы на успех:

Алекс Сандро (Ювентус)

Сандро – самый известный игрок, прошедший «уругвайский треугольник» (именно так южноамериканские журналисты называют систему перепродажи игроков через «фиктивные» клубы). Бразилец успешно выступал в одном из лучших клубов своей страны, «Сантосе», был куплен «Депортиво» и сразу же перепродан в «Порту» за 10 миллионов евро.

Теперь Сандро – игрок сильнейшего клуба Италии и один из самых перспективных футболистов в мире. Наверняка ребята из StellarGroup сейчас кусают локти, что не продали его чуть позже, – конечно же, за еще большую сумму.

Через подобный «треугольник» проходили и другие игроки с мировым именем. Например, в 2006-м году из «Коринтианса» в «Вест Хэм» перепродали Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано. Аргентинцам тогда прочили трансфер в топовые европейские клубы, и их контракт с «молотками» вызвал много недоумения.

Виллиан Жозе (принадлежит «Депортиво Мальдонадо», в аренде в «Лас-Пальмас»)

За 7 лет профессиональной карьеры Виллиан Жозе сменил уже 8 клубов. «Депортиво» купил бразильца у «Гремио Баруэри» в 2011-м году, и с тех пор регулярно отдает его в аренду разным клубам. Виллиан даже успел поиграть за мадридский «Реал», правда, выйдя на поле всего единожды. В прошлом же сезоне он поехал в «Лас-Пальмас», где сыграл в 30 матчах и забил «Реалу» и «Барселоне».

Почему мы ненавидим «Барселону»

Учитывая, что Жозе – игрок с большими перспективами, контракт с «Депортиво» не дает ему возможности закрепиться в клубе самых высоких амбиций. Владельцы британской компании в первую очередь пытаются заработать на нем деньги, поэтому каждый раз меняют его «прописку» в поисках более выгодного предложения. Футболист стал жертвой бюрократических махинаций; ему тяжело закрепиться в какой-либо команде, ведь он меняет клубы как перчатки, и не всегда по своей воле. Будем надеяться, что удачный прошлый сезон приведет-таки к подвижкам в этом вопросе.

Иван Пирис («Удинезе»)

Ивану Пирису 27 лет. «Депортиво» из Мальдонадо расстался с ним лишь 2 года назад – после удачного выступления на чилийском кубке Америки парагвайского полузащитника купил «Удинезе». До этого он успел поиграть в «Роме» и «Спортинге» (на правах аренды), стать одним из ключевых игроков сборной и завоевать серебро кубка Америки-2011. И все это, официально принадлежа клубу второй уругвайской лиги. Теперь Пирис наконец-то выбрался из-под кабалы и может дышать полной грудью, надевая полосатую футболку клуба из Удине на постоянной основе.