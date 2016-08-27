Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Транзит талантов. Зачем британские инвесторы покупают игроков во вторую лигу Уругвая

Транзит талантов. Зачем британские инвесторы покупают игроков во вторую лигу Уругвая

Вряд ли вы что-либо слышали о «Депортиво» из уругвайского города Мальдонадо. Команда играет во втором дивизионе уругвайской лиги и не представляет никакого интереса для европейского зрителя. Но в 2009-м году активное участие в жизни клуба стали принимать британские инвесторы: с тех пор «Депортиво» активно скупает молодых южноамериканских футболистов, перепродавая их, а чаще отдавая в аренду, в сильные европейские команды.

Хонатан Кальери (принадлежит «Депортиво Мальдонадо», в аренде в «Вест Хэме»)

Этот 22-летний аргентинец запомнился южноамериканским болельщикам своим выступлением в последнем розыгрыше Кубка Либертадорес. Играя за «Сан-Паулу», Кальери смог вытянуть бразильский середнячок в полуфинал главного клубного турнира континента и стал лучшим бомбардиром соревнования, забив 9 мячей.

Таблица летних трансферов АПЛ

Два года назад нападающий выступал за аргентинскую «Боку Хуниорс» – выступал так успешно, что уже тогда на него претендовали крупные итальянские команды (в первую очередь – миланский «Интер»). При просмотре данного видео становится очевидно, что талантом Кальери действительно не обделен:

Но переход в «Интер» был сорван – британские инвесторы купили его за 11 миллионов евро в уругвайский «Депортиво». Некоторое время он сам не знал, в какой клуб его отправит новое «руководство». Британцы из Stellar Group выбрали «Сан-Паулу». После успешного сезона в Бразилии на Кальери претендовал «Тоттенхэм» и даже «Барселона». Выбирай игрок самостоятельно, то наверняка поехал бы в топовый клуб. Но у ребят из Stellar были были свои планы, и в итоге Хонатан остался игроком «Депортиво» (не сыграв за этот клуб ни одного матча), а потом за 4 миллиона фунтов отправился в аренду в «Вест Хэм». Таким образом, Stellar Group контролирует игроков, удерживая их от контрактов с другими европейскими агентствами. По сути, покупка отчасти фиктивного клуба – это механизм управления молодыми южноамериканцами. Британские инвесторы из Stellar Group продают футболистов тогда, когда им это выгодно, и только в те клубы, которые выбирают сами.

Херонимо Рульи (принадлежит «Манчестер Сити», в аренде в «Реал Сосьедад»)

Голкипер Рульи был найден инвесторами «Депортиво» в 2014-м году: его купили и тут же отдали в аренду в «Реал» из Сосьедада. Тогда подозрительная схема привлекла внимание федеральной аргентинской налоговой службы. Формально все законы были соблюдены: Уругвай – это оффшорная зона, его система налогообложения дает особые льготы иностранным компаниям. Зарубежные инвестиции поощряются, движение капитала, прибыли и доходов не ограничено. К тому же, у Уругвая есть соглашение с Аргентиной о формировании так называемого «общего рынка». Поэтому «перепродавать» игроков через уругвайские клубы выгоднее, чем осуществлять сделки напрямую с Европой.

Таблица летних трансферов Примеры

Эта сложная экономическая схема позволяет заполучать права на игроков и не давать им возможности делать «невыгодные» для компании поступки. Рульи, например, был близок к переходу в «Валенсию», но Stellar Group не не дала этому состояться. Зато договорилась с самим «Ман Сити».

«Горожане», правда, сразу же отдали вратаря обратно в Сосьедад, снова в аренду. Поговаривают, что Пеп Гвардиола видит в аргентинце замену Джо Харту, которого он уже усадил на скамейку запасных. Но пока Рульи продолжает выступать в Ла Лиге и лишь мечтает об АПЛ и национальной сборной. Впрочем, с такой игрой у него есть высокие шансы на успех:

Алекс Сандро (Ювентус)

Сандро – самый известный игрок, прошедший «уругвайский треугольник» (именно так южноамериканские журналисты называют систему перепродажи игроков через «фиктивные» клубы). Бразилец успешно выступал в одном из лучших клубов своей страны, «Сантосе», был куплен «Депортиво» и сразу же перепродан в «Порту» за 10 миллионов евро.

Теперь Сандро – игрок сильнейшего клуба Италии и один из самых перспективных футболистов в мире. Наверняка ребята из StellarGroup сейчас кусают локти, что не продали его чуть позже, – конечно же, за еще большую сумму.

Через подобный «треугольник» проходили и другие игроки с мировым именем. Например, в 2006-м году из «Коринтианса» в «Вест Хэм» перепродали Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано. Аргентинцам тогда прочили трансфер в топовые европейские клубы, и их контракт с «молотками» вызвал много недоумения.

Виллиан Жозе (принадлежит «Депортиво Мальдонадо», в аренде в «Лас-Пальмас»)

За 7 лет профессиональной карьеры Виллиан Жозе сменил уже 8 клубов. «Депортиво» купил бразильца у «Гремио Баруэри» в 2011-м году, и с тех пор регулярно отдает его в аренду разным клубам. Виллиан даже успел поиграть за мадридский «Реал», правда, выйдя на поле всего единожды. В прошлом же сезоне он поехал в «Лас-Пальмас», где сыграл в 30 матчах и забил «Реалу» и «Барселоне».

Почему мы ненавидим «Барселону»

Учитывая, что Жозе – игрок с большими перспективами, контракт с «Депортиво» не дает ему возможности закрепиться в клубе самых высоких амбиций. Владельцы британской компании в первую очередь пытаются заработать на нем деньги, поэтому каждый раз меняют его «прописку» в поисках более выгодного предложения. Футболист стал жертвой бюрократических махинаций; ему тяжело закрепиться в какой-либо команде, ведь он меняет клубы как перчатки, и не всегда по своей воле. Будем надеяться, что удачный прошлый сезон приведет-таки к подвижкам в этом вопросе.

Иван Пирис («Удинезе»)

Ивану Пирису 27 лет. «Депортиво» из Мальдонадо расстался с ним лишь 2 года назад – после удачного выступления на чилийском кубке Америки парагвайского полузащитника купил «Удинезе». До этого он успел поиграть в «Роме» и «Спортинге» (на правах аренды), стать одним из ключевых игроков сборной и завоевать серебро кубка Америки-2011. И все это, официально принадлежа клубу второй уругвайской лиги. Теперь Пирис наконец-то выбрался из-под кабалы и может дышать полной грудью, надевая полосатую футболку клуба из Удине на постоянной основе.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Весь мир Вест Хэм Манчестер Сити Ювентус Лас-Пальмас Удинезе Пирис Иван Сандро Алекс Виллиан Жозе Рульи Херонимо Кальери Хонатан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anri1703
1472283323
Интересная статья )
Ответить
Тим2015
1472286768
и гол красивый
Ответить
гость shuh
1472291263
С такой системой можно загубить талант.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+