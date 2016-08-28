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  • Суарес, который не кусается. Что надо знать о «новом Иньесте»

Суарес, который не кусается. Что надо знать о «новом Иньесте»

Если вы страстный болельщик «Зенита» или же не пропускаете трансляций игр наших клубов в еврокубках, то должны помнить, как чуть больше назад «Зенит» схлестнулся на стадии четвертьфинала Лиги Европы с «Севильей». Там еще Халк забил нереальный по красоте гол на «Петровском», закинув мяч с центра поля за шиворот Бету. А в первом матче было еще одно взятие ворот, которое фанаты сине-бело-голубых вспоминают не с такой теплотой.

Сколько бы вы ни хаяли комментатора Орлова, Геннадий Сергеевич хорошо подготовился к той игре, еще до стартового свистка отметив молодого полузащитника «Севильи», на которого зенитовцам надо обратить особое внимание. Как оказалось, заслуженный эксперт осведомился о противнике лучше его любимой команды. В самой концовке встречи защитники «Зенита» оставили одного Дениса Суареса около к штрафной, откуда тот в великолепном волейбольной стиле отправил мяч в ворота Лодыгина, во многом предопределив исход противостояния.

Если бы Виллаш-Боаш и его подопечные знали, что через год этот парень будет наигрываться в основе «Барселоны», на него точно повесили бы не одного опекуна. Но исправить что-то уже поздно. «Зенит» вновь будет добывать рейтинговые очки в Лиге Европы, а Денис Суарес попробует закрепиться в стартовом составе одного из лучших клубов мира. Откуда этот парень взялся? Что он из себя представляет? Вопрос, которым задаются многие российские любители испанского футбола. Восполняем досадный пробел.

Почему в новом сезоне нужно следить за «Севильей»?

Откуда взялся

В биографических материалах о Суаресе многие называют его воспитанником «Барселоны», что никак не соответствует действительности. Если только отчасти. Денис родился в городке Сальседа-Де-Каселас в провинции Галисия. Городке настолько крошечном, что даже в Испании, где футбольные поля натыканы повсюду, не нашлось ни одной достойной спортивной школы, где маленький Денис мог бы заниматься любимым с детства занятием – пинать мяч.

К счастью, мама Суареса очень следила за собой и регулярно наведывалась в местную парикмахерскую. Ее подружка, работавшая там цирюльницей, рассказала, что отдала своего сына в школу в соседнюю деревню Порриньо. Так Денис уже в 7 лет самостоятельно преодолевал 10 километров до школы, чтобы два раза в неделю оттачивать свои навыки. Уже спустя месяц занятий тренера поняли, что к ним попал неограненный алмаз, и отправили его в старшую возрастную группу. Там Суарес наигрывался на позиции центрального и крайнего защитника, однако со временем перемещался все ближе к атаке.

До определенного момента времени Денис не думал о какой-то солидной карьере в спорте и рассматривал футбол как хобби. Все изменилось в тот момент, когда местного тренера из Порриньо Тони Отеро позвала в свою академию «Сельта». Специалист решил прихватить с собой талантливого подростка. Только тогда, закрепившись в юношеской команде галисийцев, Суарес понял, что действительно может стать профессионалом. Окончательно определился с профессией он в 12 лет. Денис тогда подавал мячи во время матчей «Сельты». Когда к ним пожаловала «Барселона», он находился рядом со скамейкой запасных и по окончании матча побежал к Самуэлю Это’О за автографом. Камерунец мало того, что расписался, так еще и подарил парню свои бутсы. В тот момент он решил все для себя окончательно.

Спустя пять лет Суарес стал главной звездой академии «Сельты», заинтересовал «Челси», «МЮ» и «Барселону», однако принял решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Он здорово показал себя в молодежной команде «горожан», сыграл несколько матчей в Кубке Лиги и даже был признан лучшим молодым игроком команды по итогам 2012 года. Однако Роберто Манчини не мог или не желал разглядеть талант полузащитника, предпочитая наигрывать в центре проверенные кадры.

К счастью для Суареса, интерес к нему «Барселоны» не пропал, и вскоре он за скромные 1,8 млн евро вернулся в Испанию, присоединившись к одной из самых знаменитых академий мира. Там Денис прижился очень быстро: 36 матчей, 7 мячей и 11 голевых передач – один из лучших показателей в Сегунде. Несмотря на такие успехи, Луис Энрике не спешил брать его в первую команду. Денис стал частью сделки по переходу в «Барселону» Ивана Ракитича, на год отправившись на «доработку» к Унаи Эмери, с которым ему предстояло выиграть первый серьезный титул в карьере – Лигу Европы. К концу сезона, когда надо было определяться с будущим, Суарес, поняв, что в первой команде «Барсы» на него все еще не рассчитывают, принял предложение «Вильярреала».

Путешествие на «желтой подводной лодке» оказалось для футболиста судьбоносным. Денис добился существенного прогресса в своей игре, став одним из главных открытий Ла Лиги. По завершении сезона футболист получил долгожданную весть – Луис Энрике ждет его в первой команде

Таблица летних трансферов Примеры

Как играет

3,2 миллиона евро – смешные деньги по меркам современного трансферного рынка. За эту сумму «Барселона» выкупила у «Вильярреала» обратно права на игрока (к счастью для «блауграны», такой пункт в контракте был прописан заранее). Главный козырь Суареса – универсальность. Из-за того, что Денис в детстве наигрывался на почти всех позициях в поле, арсенал его приемов впечатляет. Эмери использовал его как центрального и атакующего полузащитника, в «Вильярреале» он чаще выходил на фланге и на обеих позициях был одинаково хорош. Его главные козыри – скорость, техника и желание играть в касание. Минусы – за счет излишнего стремления действовать быстрее, порой в действиях Суареса проскальзывает брак. Однако все это приходит с опытом, даже Иньеста на старте карьеры был небезгрешен.

Почему все говорят, что он новый Иньеста

Прототипом 22-летнего хавбека действительно является икона каталонского футбола, пусть многие это и отрицают. Конечно, игроков уровня Иньесты за всю историю футбола было не так много. Чтобы достичь таких высот, Суаресу предстоит пройти большой путь. Однако Денис изо всех сил старается. Свое умение сыграть в пас, вскрыть оборону соперника он продемонстрировал в предсезонке и в матчах Суперкубка с «Севильей», а в его скорости и технике могли убедиться все, кто хоть изредка следил за матчами Примеры в предыдущих двух сезонах.

В целом сейчас у Суареса прекрасный шанс доказать, что он здесь и сейчас готов стать для «Барсы» определяющим игроком центра поля. Арда Туран здорово начал сезон, однако неизвестно, как 29-летний турок проявит себя на дистанции. Ракитич, круто проведя первую часть прошлого розыгрыша, поймал звезду и сбавил обороты, Иньеста в силу возраста не сможет проводить все матчи сезлона. Да и в клубе в Суареса верят. Иначе не предоставили бы ему культовый шестой номер. Суарес прекрасно себя чувствует при любой манере игры – как при каталонском контроле мяча, так и в контратакующих действиях. Он хорошо знает свои возможности и грамотно использует свои козыри. Если в этом сезоне Денису удастся доказать, что он готов играть на самом высоком уровне, то вполне возможно через пару лет его футболки будут продаваться лучше, чем у его звездного одноклубника с той же фамилией.

Пять интриг нового сезона испанской Примеры

Испания. Примера Испания Барселона Вильярреал Севилья Зенит Сельта Иньеста Андрес Ракитич Иван Халк Энрикес Луис Суарес Денис Эмери Унаи Бенту Паулу Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (8)
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Grelas
1472373192
Он не лает, не кусается, на соседей не бросается... (с) )
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Тим2015
1472380579
пока все получается
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Дима97
1472381526
давно за ним слежу,так и знал что в Барсу вернется)
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Luis Figo
1472449033
надеемся что станет минимум как Иньеста
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