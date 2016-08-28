Суарес, который не кусается. Что надо знать о «новом Иньесте»

Если вы страстный болельщик «Зенита» или же не пропускаете трансляций игр наших клубов в еврокубках, то должны помнить, как чуть больше назад «Зенит» схлестнулся на стадии четвертьфинала Лиги Европы с «Севильей». Там еще Халк забил нереальный по красоте гол на «Петровском», закинув мяч с центра поля за шиворот Бету. А в первом матче было еще одно взятие ворот, которое фанаты сине-бело-голубых вспоминают не с такой теплотой.

Сколько бы вы ни хаяли комментатора Орлова, Геннадий Сергеевич хорошо подготовился к той игре, еще до стартового свистка отметив молодого полузащитника «Севильи», на которого зенитовцам надо обратить особое внимание. Как оказалось, заслуженный эксперт осведомился о противнике лучше его любимой команды. В самой концовке встречи защитники «Зенита» оставили одного Дениса Суареса около к штрафной, откуда тот в великолепном волейбольной стиле отправил мяч в ворота Лодыгина, во многом предопределив исход противостояния.

Если бы Виллаш-Боаш и его подопечные знали, что через год этот парень будет наигрываться в основе «Барселоны», на него точно повесили бы не одного опекуна. Но исправить что-то уже поздно. «Зенит» вновь будет добывать рейтинговые очки в Лиге Европы, а Денис Суарес попробует закрепиться в стартовом составе одного из лучших клубов мира. Откуда этот парень взялся? Что он из себя представляет? Вопрос, которым задаются многие российские любители испанского футбола. Восполняем досадный пробел.

Почему в новом сезоне нужно следить за «Севильей»?

Откуда взялся

В биографических материалах о Суаресе многие называют его воспитанником «Барселоны», что никак не соответствует действительности. Если только отчасти. Денис родился в городке Сальседа-Де-Каселас в провинции Галисия. Городке настолько крошечном, что даже в Испании, где футбольные поля натыканы повсюду, не нашлось ни одной достойной спортивной школы, где маленький Денис мог бы заниматься любимым с детства занятием – пинать мяч.

К счастью, мама Суареса очень следила за собой и регулярно наведывалась в местную парикмахерскую. Ее подружка, работавшая там цирюльницей, рассказала, что отдала своего сына в школу в соседнюю деревню Порриньо. Так Денис уже в 7 лет самостоятельно преодолевал 10 километров до школы, чтобы два раза в неделю оттачивать свои навыки. Уже спустя месяц занятий тренера поняли, что к ним попал неограненный алмаз, и отправили его в старшую возрастную группу. Там Суарес наигрывался на позиции центрального и крайнего защитника, однако со временем перемещался все ближе к атаке.

До определенного момента времени Денис не думал о какой-то солидной карьере в спорте и рассматривал футбол как хобби. Все изменилось в тот момент, когда местного тренера из Порриньо Тони Отеро позвала в свою академию «Сельта». Специалист решил прихватить с собой талантливого подростка. Только тогда, закрепившись в юношеской команде галисийцев, Суарес понял, что действительно может стать профессионалом. Окончательно определился с профессией он в 12 лет. Денис тогда подавал мячи во время матчей «Сельты». Когда к ним пожаловала «Барселона», он находился рядом со скамейкой запасных и по окончании матча побежал к Самуэлю Это’О за автографом. Камерунец мало того, что расписался, так еще и подарил парню свои бутсы. В тот момент он решил все для себя окончательно.

Спустя пять лет Суарес стал главной звездой академии «Сельты», заинтересовал «Челси», «МЮ» и «Барселону», однако принял решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Он здорово показал себя в молодежной команде «горожан», сыграл несколько матчей в Кубке Лиги и даже был признан лучшим молодым игроком команды по итогам 2012 года. Однако Роберто Манчини не мог или не желал разглядеть талант полузащитника, предпочитая наигрывать в центре проверенные кадры.

К счастью для Суареса, интерес к нему «Барселоны» не пропал, и вскоре он за скромные 1,8 млн евро вернулся в Испанию, присоединившись к одной из самых знаменитых академий мира. Там Денис прижился очень быстро: 36 матчей, 7 мячей и 11 голевых передач – один из лучших показателей в Сегунде. Несмотря на такие успехи, Луис Энрике не спешил брать его в первую команду. Денис стал частью сделки по переходу в «Барселону» Ивана Ракитича, на год отправившись на «доработку» к Унаи Эмери, с которым ему предстояло выиграть первый серьезный титул в карьере – Лигу Европы. К концу сезона, когда надо было определяться с будущим, Суарес, поняв, что в первой команде «Барсы» на него все еще не рассчитывают, принял предложение «Вильярреала».

Путешествие на «желтой подводной лодке» оказалось для футболиста судьбоносным. Денис добился существенного прогресса в своей игре, став одним из главных открытий Ла Лиги. По завершении сезона футболист получил долгожданную весть – Луис Энрике ждет его в первой команде

Таблица летних трансферов Примеры

Как играет

3,2 миллиона евро – смешные деньги по меркам современного трансферного рынка. За эту сумму «Барселона» выкупила у «Вильярреала» обратно права на игрока (к счастью для «блауграны», такой пункт в контракте был прописан заранее). Главный козырь Суареса – универсальность. Из-за того, что Денис в детстве наигрывался на почти всех позициях в поле, арсенал его приемов впечатляет. Эмери использовал его как центрального и атакующего полузащитника, в «Вильярреале» он чаще выходил на фланге и на обеих позициях был одинаково хорош. Его главные козыри – скорость, техника и желание играть в касание. Минусы – за счет излишнего стремления действовать быстрее, порой в действиях Суареса проскальзывает брак. Однако все это приходит с опытом, даже Иньеста на старте карьеры был небезгрешен.

Почему все говорят, что он новый Иньеста

Прототипом 22-летнего хавбека действительно является икона каталонского футбола, пусть многие это и отрицают. Конечно, игроков уровня Иньесты за всю историю футбола было не так много. Чтобы достичь таких высот, Суаресу предстоит пройти большой путь. Однако Денис изо всех сил старается. Свое умение сыграть в пас, вскрыть оборону соперника он продемонстрировал в предсезонке и в матчах Суперкубка с «Севильей», а в его скорости и технике могли убедиться все, кто хоть изредка следил за матчами Примеры в предыдущих двух сезонах.

В целом сейчас у Суареса прекрасный шанс доказать, что он здесь и сейчас готов стать для «Барсы» определяющим игроком центра поля. Арда Туран здорово начал сезон, однако неизвестно, как 29-летний турок проявит себя на дистанции. Ракитич, круто проведя первую часть прошлого розыгрыша, поймал звезду и сбавил обороты, Иньеста в силу возраста не сможет проводить все матчи сезлона. Да и в клубе в Суареса верят. Иначе не предоставили бы ему культовый шестой номер. Суарес прекрасно себя чувствует при любой манере игры – как при каталонском контроле мяча, так и в контратакующих действиях. Он хорошо знает свои возможности и грамотно использует свои козыри. Если в этом сезоне Денису удастся доказать, что он готов играть на самом высоком уровне, то вполне возможно через пару лет его футболки будут продаваться лучше, чем у его звездного одноклубника с той же фамилией.