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  • «Мы чувствуем себя семьей». Как «Динамо» готовится к возвращению в РФПЛ

«Мы чувствуем себя семьей». Как «Динамо» готовится к возвращению в РФПЛ

***

Арена «Химки». 25 октября 2015 года. «Динамо» принимает «Спартак». На 90-й минуте Промес получает передачу от Давыдова и уверенно реализует выход один на один. Динамовцы проигрывают матч со счетом 2:3, попадая под оглушительный свист болельщиков. Поражение в дерби фанаты не приветствовали, но вряд ли понимали, что того потерянного очка может не хватить в концовке сезона. Весной погрязшее в финансовых проблемах «Динамо» упало ниже всякого дна, оказавшись в ФНЛ.

Теперь ситуация в клубе изменилась кардинально. В Химках снова собрались московские фанаты, чтобы снова увидеть дерби. На этот раз в роли гостя выступил «Спартак-2», где о прежнем матче напоминал разве что командированный в ФНЛ Давыдов. Молодежку ослабила и потеря Сергея Паршивлюка, место которого на правом фланге обороны занял Кутин. «У Паршивлюка небольшое повреждение. И вообще он готовится к выступлению за первую команду», – отчитывался на пресс-конференции наставник красно-белых Евгений Бушманов. Даже в ослабленном составе его юные подопечные заставили понервничать мастеровитого соперника.

Дядька-наставник Владимир Гранат на 22-й минуте откликнулся на прострел с углового, пробив зазевавшегося Шунина. Нападающий Бечирай долго спорил с голкипером, кто в этой ситуации виноват, но отменить пропущенный мяч было уже нельзя. «Все игроки настраивались на этот матч, как на битву. И Гранат не был исключением. Его гол – результат успешного исполнения нашей наигранной комбинации», – отчитывался Бушманов. Бывший динамовец огорчил команду, где его всегда любили и превозносили. Фанаты за такое наградили игрока нецензурными кричалками. Гранат разнервничался и стал часто обрезаться, но динамовские футболисты Владимира подбадривали. В обновившемся «Динамо» такое поведение даже по отношению к сопернику выглядит обычным делом.

Главным проводником командных идей здесь выступает Дмитрий Белоруков. 33-летний защитник пополнил состав «Динамо» летом, перейдя из пермского «Амкара». На уровне РФПЛ Белорукову стало сложно, так как скорость с годами начала защитника покидать. Однако в «Динамо» на него выпала роль лидера, цементирующего игру коллектива. Когда Кирилл Панченко забивал ответный мяч, а вся команда побежала праздновать гол к чужим воротам, Белоруков с каменным лицом подошел к скамейке и попросил воды. Для него столь мелкие достижения уже не так важны. Сдержанно радовался Дмитрий и победному голу, в котором непосредственно поучаствовала его голова. Скидка динамовского оборонца помогла Сапете сделать голевой удар. Александр подбежал делиться радостью с трибунами, где болельщики затянули его фамилию. Своих парней в динамовской семье ценят и уважают.

Конечно, есть по футболу в исполнении «Динамо» и большие вопросы. Без них при перестройке команды обойтись все-таки тяжело. В центре обороны неуверенно чувствует себя швед Хольмен. Он и на уровне больших дядек терялся и бил куда попало, а скоростная спартаковская молодежь часто заставляла Себастьяна серьезно «пожарить». Заметно сдал и переоцененный Морозов. Крайнику «Динамо», даже отметившемуся голами в РФПЛ, выдавали большие авансы. Однако пока Григорий больше деградирует. Засидевшийся в перспективных спартаковец Яковлев легко переигрывал своего молодого оппонента, а во втором тайме еще и едва не сравнял счет. Добавляет бед и слабенький футбол в исполнении Ташаева, так и не сумевшего толком справиться с молодым Кутиным. «Динамо» продолжает поиск еще одного крайнего полузащитника. Хотя Калитвинцеву по ходу второго тайма удалось опробовать сразу три решения этой проблемы.

На 58-й минуте вместо Ташаева на поле появился Игорь Денисов. Наставник сборной России Станислав Черчесов не зря приехал посмотреть на матч ФНЛ. Возвращение в игру опытного российского полузащитника фанаты приветствовали стоя, а тот отплатил им футболом европейского уровня. «Выход Денисова насытил середину поля. Он проделал огромную работу», – прокомментировал свое решение наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев. Денисов отбирал мячи и начинал контратаки, ускорял игру и ослаблял натиск, выступал в роли плеймейкера. Попробовав себя во всех начинаниях, Игорь позволил Калитвинцеву успешно экспериментировать с левым флангом. Туда сначала сместился Зотов, потом перешел Панченко, а затем всю бровку отдали на откуп защитнику Терехову. Голов «Динамо» больше не забило, но угроза с этой позиции ближе к концу матча исходила регулярно.

***

В микст-зоне за весь динамовский коллектив отдувался Кирилл Панченко. «В турнирную таблицу смотрим лишь одним глазком. Главное для нас – побеждать в каждом матче. В команде все играют друг за друга. И в этом состоит залог нашего успеха. Мы чувствуем себя семьей, а фанаты помогают в решающие моменты», – сдержанно рассказывал нападающий. Панченко, с семью мячами возглавляющий бомбардирскую гонку ФНЛ, является лидером этого коллектива. Коллектива, который в продвинутой стадии перестройки, но уже сейчас готов удивлять. Нет сомнений, что такое «Динамо» вернется в РФПЛ уже по итогам нынешнего сезона. Тогда все окончательно забудут и о денежных проблемах, и о неразберихе в руководстве. Ведь на первый план в «Динамо» наконец-то вышла игра в футбол.

Россия. ФНЛ Россия Динамо Спартак-2 Денисов Игорь Белоруков Дмитрий Гранат Владимир Панченко Кирилл
Комментарии (12)
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boing
1471938802
нельзя по одному матчу судить и о Белорукове и о Ташаеве...сейчас нхловская система-на всех хватит и не всех хватает.
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FanatSerj
1471940602
Спасибо за гифку, сохраню её себе, думаю еще пригодиться )))
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STAFOR13
1471941091
Динамо молодцы, когда вылетели жалко пздц было, возращайтесь скорей!
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prosport69
1471944948
По Ташаеву все подмечено верно и для парня продолжают поиск более опытного конкурента. А вот с выпадами в адрес Хольмена не соглашусь, парень был неплох. Да, ему всегда чего-то не хватает, но с приходом Белорукова он стал надежнее (смотрел все игры бело-голубых в текущем и прошлом сезонах)
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takca
1471952328
Огромное спасибо боковому судье если бы не он то летели бы в сухую от Спартака. А команды у куска двигателя как не было так и нет.
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Молчуновский
1471958949
Всё это было бы хорошо. Но, когда Панченко забивал первый гол отчетливо видно, как он подыграл себе рукой, причем специально. Или я один это увидел. Должно быть грибочки были галлюциногенные
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mihail1980
1471965263
сами не выйдут -судьи вытащат все равно в рфпл
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takca
1472029934
Панченко рукой подправляет мяч себе под удар боковой видит становится весь красный но молчит как рыба не даром после гола панченко сначала рванул к судье но потом опамятывал и сделал вид что так и задумывал.
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Вингер91
1472031749
Ну ещё бы они с таким пополнением уровень ФНЛ не тянули. Сапета - лидер "Урала". Луценко в "Мордовии" 10 настрелял. Зотов в "Спартаке" в основной обойме был. Панченко в ЦСКА тоже выскакивал. Рыков три последних сезона от звонка до звонка в вышке отыграл. Темников в "Томи" бы играл в старте. Белоруков - вообще глыба. Были бы весной такие трансферы - так и не вылетели бы.
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kurskih
1472041409
Посмотрим.
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