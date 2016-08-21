«То я тренер, то я не тренер». Почему Петреску не виноват в провале «Кубани»

Затяжные переговоры

После поражения от «Томи» в стыковых матчах руководство краснодарцев отправило в отставку Игоря Осинькина и занялось поиском нового главного тренера для «Кубани». Естественно, был нужен человек, готовый за год вернуть команду в элиту российского футбола. И такой специалист нашелся. Им стал Дан Петреску, уже имеющий опыт успешного выхода в РФПЛ во главе «Кубани».

«Главная задача – выйти в Премьер-лигу», – констатировал румын, вновь встав во главе краснодарцев. Казалось бы, в этих словах полное соответствие заявленной руководством задаче. Однако последнее очень долго не могло договориться с Петреску о финансовой стороне будущего соглашения. В один день объявлялось о том, что стороны не сумели уладить разногласия и сделки не будет, а затем, что переговоры продолжаются и близки к завершению. Даже официальный сайт клуба по несколько раз на дню менял свое видение ситуации с Петреску. Эпопея с назначением румынского специалиста была завершена 14 июня – именно тогда было официально объявлено о подписании контракта с тренером.

Тем временем, до начала сезона в ФНЛ оставалось меньше месяца. Готовить же «Кубань» к старту чемпионата румын начал тогда, когда до первого тура оставалось всего три недели. Конечно же, этого времени не хватило. Скомканная предсезонка сказывается на нынешних неутешительных результатах краснодарского коллектива. Вопрос: почему нельзя было подписать соглашение раньше, чтобы не вгонять собственную команду в режим цейтнота?

Забег с корабля

Понижение в классе не могло отразиться на составе команды положительным образом. 99% игроков, выступавших за «Кубань» в прошлом сезоне, приняло решение покинуть клуб. На их место, по словам нового спортивного директора краснодарцев Евгения Крячика, были приобретены молодые футболисты, готовые решать поставленную перед клубом задачу. Из опытных футболистов «Кубань» пополнил Спартак Гогниев, в последних сезонах неплохо зарекомендовавший себя в «Урале».

Однако всех новичков коллектива удалось заявить на матчи ФНЛ только утром в день игры первого тура против «Спартака» из Нальчика. Причина для российского футбола привычна и прозаична: из-за задолженностей по зарплате перед бывшими игроками на краснодарцев был наложен запрет на регистрацию новых футболистов. К проблеме полностью обновленного состава руководство Краснодарского края подкинуло Петреску еще одну. Так при чем тут румын? Почему нельзя было решить вопрос с долгами раньше, чтобы к началу чемпионата у тренера была возможность распоряжаться всеми игроками команды?

Пора сходить с фанатами на шашлыки

По окончании выездной игры с «Химками» несколько футболистов «Кубани» подошли к фанатскому сектору краснодарцев обсудить с болельщиками сложившуюся ситуацию. Но вместо предполагаемой расправы над игроками в желто-зеленых футболках болельщики просто душевно поговорили с ними. В этой беседе даже прозвучало предложение сходить семьями на шашлыки и вместе решить, как выбираться со дна ФНЛ. «Что мы можем для вас сделать?» – спрашивали фанаты. Футболисты же сетовали на то, что им уже четыре месяца не платят зарплату. «Пацанам нечем за квартиру платить», – сокрушался Игорь Армаш.

После беседы с игроками болельщики написали открытое письмо руководству клуба, в котором полностью поддержали всю команду и Дана Петреску, в частности. В данном обращении фанаты «Кубани» акцентировали внимание на том, что футболистам уже несколько месяцев не выплачивают зарплату и что увольнение Петреску не ликвидирует эти задолженности. Также болельщики выразили мнение, что румын – тот самый тренер, с которым клуб может добиться поставленной задачи. А ситуация в турнирной таблице не столь катастрофична. «Не нужно паниковать! Займитесь прямыми обязанностями работодателя по выплате зарплат работникам! Причина не в тренере, а в неисполнении работодателями своих обязательств. Не смейте увольнять Петреску!», – так фанаты краснодарцев завершили свое обращение к высшим клубным инстанциям.

Также недавно была опубликована петиция, в которой болельщики краснодарцев призывают руководство «отдать клуб в «хорошие руки», потому что дальше так продолжаться не может». И вновь вопрос: зачем увольнять тренера, которого столь яро поддерживают болельщики, да и к тому же платить ему неустойку в размере полутора миллионов евро? Ведь на зарплату игрокам, напомним, у клуба вроде как денег нет. По последней информации Петреску дали два матча на исправление ситуации. Один из них уже сыгран. «Кубани» вновь не удалось добиться победы – 1:1 в домашней игре с «Сибирью» и незабитый пенальти во втором туре подряд. У румына остался еще один матч.

«Я не узнаю своих игроков, когда они выходят на матчи»

На пресс-конференции после ничейной игры с «Сибирью» Дан Петреску выглядел усталым и растерянным. «Мне было сложно готовиться к этой игре. Была сложная неделя, много разговоров. То я тренер, то я не тренер. По игрокам тоже самое – они в подвешенном состоянии. Они даже приехали на стадион – ждали, что могут играть, но не случилось», – сказал Петреску, комментируя общий фон в коллективе и дозаявку новых игроков. Ситуацию с якобы поставленным ему ультиматумом румын обсуждать отказался, добавив, что очень хочет продолжать работать в «Кубани». «Что касается тренировочного процесса, то игроки выглядят очень хорошо, когда на них ничто не давит. Что-то ломается, когда они выходят на матчи. Я их не узнаю», – заключил наставник краснодарцев. Нерадостное настроение своего тренера разделяет и защитник клуба Георгий Зотов. «Мы уже и в церковь ходили. Уже не знаем, что еще придумать».

Трудно предугадать, оставят ли Петреску на своем посту даже в случае победы над «Мордовией» в следующем туре, но одно можно сказать точно: увольнение тренера вряд ли кардинально изменит ситуацию в команде. В тех условиях, в которых оказался румын с самого начала своего возвращения в «Кубань», показать результат было крайне тяжело. Так что, тут вопросы, скорее, к тем, кто поставил ему такие условия.

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