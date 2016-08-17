Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • В Румынии состоялся самый гениальный фанатский троллинг в истории футбола

В Румынии состоялся самый гениальный фанатский троллинг в истории футбола

Вчерашний матч «Стяуа» – «Манчестер Сити» сложился крайне позорно для румын по всем фронтам. Мало того, что «Сити» забил пять безответных мячей, так еще и на трибунах была выложена надпись «Doar Dinamo Bucuresti» («Только Динамо Бухарест») вместо мощного перформанса в честь 30-летия победы «Стяуа» в Кубке чемпионов. Вот, что должно было появиться:

Но не получилось. Все дело в том, что фанаты бухарестского «Динамо» внедрились в группу, занимавшуюся перформансом «Стяуа», и подменили таблички на трибуне, положив свои. И вот, что все увидели на домашнем матче «Стяуа» в Лиге чемпионов:

Черный день у болельщиков «Стяуа». Позорище на трибунах, и ад на поле. Вчера румыны сгорели 0:5 в матче против «Манчестер Сити».

Лига чемпионов Лига чемпионов ФКСБ Динамо Бухарест
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
proekt
1471435438
Печалька...
Ответить
Kikujiro
1471435805
как в шпионском фильме - внедрились,подменили...красавцы,ахаха)))
Ответить
ivanthebest
1471438818
ахаха) знатно подтроллили...
Ответить
ЖОРРО
1471459359
Ахаххахаха)))Гениально!!!Это круто!Респект!Это в сто раз круче,чем кричать оскорбляющие кричалки или избивая соперника арматурой...Браво! P.S.Ждём ответа от болельщиков Стяуа?))
Ответить
hellkid
1471496590
грамотно :) а главное - по доброму, без мордобоя
Ответить
каа
1471499564
Весело однако... кому то ... но другим...в прочем это их проблемы
Ответить
ARMEN13
1471506669
Молодцы, вот это прани поработали :-)
Ответить
Svinka Pepa
1471621509
Скажут опять Путин виноват
Ответить
+50/-50
1471870000
Диверсия. Ближайшие лет 100 мирно жить не будут.
Ответить
Аристократ Олжик
1472021580
Странно что новости не начинаются со слов: А теперь срочная новость из Румынии . . .
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+