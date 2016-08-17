В Румынии состоялся самый гениальный фанатский троллинг в истории футбола

Вчерашний матч «Стяуа» – «Манчестер Сити» сложился крайне позорно для румын по всем фронтам. Мало того, что «Сити» забил пять безответных мячей, так еще и на трибунах была выложена надпись «Doar Dinamo Bucuresti» («Только Динамо Бухарест») вместо мощного перформанса в честь 30-летия победы «Стяуа» в Кубке чемпионов. Вот, что должно было появиться:

Но не получилось. Все дело в том, что фанаты бухарестского «Динамо» внедрились в группу, занимавшуюся перформансом «Стяуа», и подменили таблички на трибуне, положив свои. И вот, что все увидели на домашнем матче «Стяуа» в Лиге чемпионов:

Черный день у болельщиков «Стяуа». Позорище на трибунах, и ад на поле. Вчера румыны сгорели 0:5 в матче против «Манчестер Сити».