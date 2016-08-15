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  • Видео дня. Нападающий «Хераклеса» смазал два пенальти за минуту

Видео дня. Нападающий «Хераклеса» смазал два пенальти за минуту

С самых первых минут игры «Хераклес» доминировал над «Виллемом» и к 63-й минуте уверенно вел с разницей в три мяча. Однако незадолго до финального свистка Фалкенбург забил гол престижа. Зрителей ожидала веселая концовка, но вряд ли кто-то прогнозировал такое развитие событий.

Пенальти в ворота «Виллема». К мячу подходит Глэдон, до этого забивший в этой игре уже дважды. Но оформить хет-трик ему не позволяет реакция голкипера Лампру, ногой переведшего мяч на угловой. Следующая же атака «Хераклеса» завершается назначением еще одного пенальти. Глэдон отбирает мяч у партнера и снова идет бить сам. Перекладина. Столь желанная тройка голландскому форварду так и не покорилась.

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Комментарии (4)
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sold93
1471273401
вот кто сменит кержа в зените
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Ден 781
1471274277
Ну бывает, главное не проиграли
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mihail1980
1471276827
два гола с игры мало
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Nesterenko
1471323695
Ну и где видео? Бомбардир, неужели тяжело сделать свою медиатеку? Взяли ссылку с ютуба сделали, а там его пользователь удалил, и где это видео теперь?
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