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    Видео дня. Линекер провел эфир в трусах


    4.8
    Голосов: 4
    14.08.2016 08:45
    Известный в прошлом футболист Гари Линекер свое слово сдержал, появившись на телевидении без одежды. «Бомбардир» показывает, что из этого получилось.

    В декабре прошлого года «Лестер» выиграл у тогда еще действующего чемпиона Англии лондонского «Челси» (2:1). В твиттере Гари Линекер пообещал, если «Лестер» завоюет титул, то ведущий эксперт BBC выйдет в эфир в трусах. При этом англичанин – совсем не чужой человек для этой команды. Он провел в стане «лис» семь лет и является воспитанником «Лестера».

    Обещание все-таки пришлось сдержать. «Лестер» стал чемпионом, а зрители первого эфира нового сезона программы «Match of the Day» смогли увидеть Линекера без одежды. Вот только произошло это на фоне неожиданного поражения команды Раньери от «Халл Сити» со счетом 1:2.

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    Соведущим Линекера является Алан Ширер – еще один звездный игрок недавнего времени. «Мы смеялись не над вами, а вместе с вами», – выложил в Instagram Ширер.

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    Фото опубликовано Alan Shearer (@ashearer9)

    Осталось дождаться, чем удивят ведущие, если «Лестер» в нынешнем сезоне выиграет Лигу чемпионов. Шансы на такой успех не выглядят такими уж призрачными.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: BBC
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2016, 14:29

      клоун

      1
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 14 августа 2016, 10:41

      На самом деле очень призрачные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 14 августа 2016, 09:07

      Красава! И слово сдержал и посмеялись все вместе. Да еще показал, как нало выглядеть, закончив спортивную карьеру.

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