Видео дня. Линекер провел эфир в трусах

В декабре прошлого года «Лестер» выиграл у тогда еще действующего чемпиона Англии лондонского «Челси» (2:1). В твиттере Гари Линекер пообещал, если «Лестер» завоюет титул, то ведущий эксперт BBC выйдет в эфир в трусах. При этом англичанин – совсем не чужой человек для этой команды. Он провел в стане «лис» семь лет и является воспитанником «Лестера».

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Обещание все-таки пришлось сдержать. «Лестер» стал чемпионом, а зрители первого эфира нового сезона программы «Match of the Day» смогли увидеть Линекера без одежды. Вот только произошло это на фоне неожиданного поражения команды Раньери от «Халл Сити» со счетом 1:2.

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Соведущим Линекера является Алан Ширер – еще один звездный игрок недавнего времени. «Мы смеялись не над вами, а вместе с вами», – выложил в Instagram Ширер.

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Осталось дождаться, чем удивят ведущие, если «Лестер» в нынешнем сезоне выиграет Лигу чемпионов. Шансы на такой успех не выглядят такими уж призрачными.