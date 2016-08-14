Как «Спартаку» опять не стать чемпионом? Инструкция «Бомбардира»

Лукаш Тесак: «Глупо ждать чемпионства через полгода. Аленичеву надо было дать время»
Kurbana. Почему «Спартаку» очень повезло этим летом
Лукаш Тесак: «Глупо ждать чемпионства через полгода. Аленичеву надо было дать время»
Kurbana. Почему «Спартаку» очень повезло этим летом
Я не болею за Спартак, но статьи с таким названием реально провакационны и неправильны. Сейчас проснется дятел БУ-ГА-ГАшкин и начнет перлы строчить - всех заводить... Странная инструкция...
Вот и Бомбардир опустился до уровня БУ-ГА-ГА-ГА и ГЫ-ГЫ-ГЫ. Когда писать нечего, пишет о Спартаке. Автор данного абсурда, ты бы лучше себя проверил на уровень IQ, думаю будешь сильно удивлён.
оригинально )) но дело не в этом. спартаку не быть чемпионом до тех пор, пока он не расплатиться за свои скотства в 90-х
Что именно ты скотством называешь ? Обыгрыш многих грандов футбола в гостях , проход до четвертьфинала Лиги Чемпионов , огромный отрыв в классе и очках над остальными в Чемпе , победа в Чемпионате 19 летних пацанов ? Я долго могу перечислять , выбери и ответь умник
Скотством я называю бессовестный отъем ключевых игроков у клубов в чемпе. админресурс, которым спам пользовался не стесняясь? шантажом и отлучением от сборной. Радченко, Мухсин, Канищев, или Ролан Гусев, который спаму дулю показал, и потерял место в сборной я долго могу перечислять..выбирай ))))
Это не инструкция, это - провокация. Интересно, есть ли в Бонбондире главный редактор?