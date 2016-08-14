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    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Как «Спартаку» опять не стать чемпионом? Инструкция «Бомбардира»


    2.2
    Голосов: 6
    14.08.2016 19:20
    В следующем году исполнится 14 лет, как «Спартак» не выигрывает ничего. «Бомбардир» составляет FAQ, как прийти к этому, а там и на юбилей замахнуться.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 2.2 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 15 августа 2016, 07:00

      Я не болею за Спартак, но статьи с таким названием реально провакационны и неправильны. Сейчас проснется дятел БУ-ГА-ГАшкин и начнет перлы строчить - всех заводить... Странная инструкция...

      -1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 14 августа 2016, 20:56

      Вот и Бомбардир опустился до уровня БУ-ГА-ГА-ГА и ГЫ-ГЫ-ГЫ. Когда писать нечего, пишет о Спартаке. Автор данного абсурда, ты бы лучше себя проверил на уровень IQ, думаю будешь сильно удивлён.

      2
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      Рейтинг: +11242

      alp 14 августа 2016, 20:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      оригинально )) но дело не в этом. спартаку не быть чемпионом до тех пор, пока он не расплатиться за свои скотства в 90-х

      -7
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 > alp 14 августа 2016, 20:52

      Что именно ты скотством называешь ? Обыгрыш многих грандов футбола в гостях , проход до четвертьфинала Лиги Чемпионов , огромный отрыв в классе и очках над остальными в Чемпе , победа в Чемпионате 19 летних пацанов ? Я долго могу перечислять , выбери и ответь умник

      2
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      Рейтинг: +11242

      alp > brutus6666 14 августа 2016, 22:56

      Скотством я называю бессовестный отъем ключевых игроков у клубов в чемпе. админресурс, которым спам пользовался не стесняясь? шантажом и отлучением от сборной. Радченко, Мухсин, Канищев, или Ролан Гусев, который спаму дулю показал, и потерял место в сборной я долго могу перечислять..выбирай ))))

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 августа 2016, 19:46

      Это не инструкция, это - провокация. Интересно, есть ли в Бонбондире главный редактор?

      4
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 14 августа 2016, 19:30

      Составитель инструкции пернул мозгом

      5
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