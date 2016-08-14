Лукаш Тесак: «Глупо ждать чемпионства через полгода. Аленичеву надо было дать время»

Словацкий защитник Лукаш Тесак вернулся в тульский «Арсенал», полгода поиграв в Казахстане. Ульяна Лукьянченко поговорила с ним о звездной болезни Аршавина, дружбе с Аленичевым и получении русского паспорта.

Аленичев не заслужил столь скорого расставания. Аршавина боготворят в Казахстане. Секрет успеха Гамшика кроется в раннем отъезде в Европу. Об этом и многом другом рассказал нам Лукаш Тесак.

– Вы уходили из «Арсенала», когда он вылетел из Премьер-лиги. Со второй попытки, думаете, получится лучше?

– Ну, не совсем так, я полгода поиграл в ФНЛ. Были причины, по которым я решил покинуть команду, но я не хочу их озвучивать. Все это внутренние дела клуба. Я ни с кем не ругался, и все было хорошо. Поэтому сейчас меня позвали обратно, и я вернулся. Хотелось бы, конечно, чтобы «Арсенал» подольше поиграл в Премьер-лиге. И даже если вылетит, не вижу сейчас причин покидать команду.

– Та ситуация была связана со сменой тренера?

– Не хочу сейчас вспоминать это. Конечно, Аленичев – сильная личность, и к нему все тянутся, но тогда он ушел в «Спартак», и я доиграл еще две трети чемпионата в «Арсенале», до зимы. А дальше ситуация сложилась так, что пришлось покидать команду.

– Вы собирались спросить у Аленичева: «За счет чего можно подняться до его уровня?» Что он ответил?

– Ой, знаете, это такой мой личный вопрос к нему, и ответ тоже получился довольно личным. Ну, то есть он очень важен лично для меня, поэтому я его никому не рассказываю. Во-первых, думаю, любой футболист поймет, что всего можно добиться только своим трудом. А свой универсальный секрет успеха Дмитрий Анатольевич мне пока не раскрыл. Вообще вижу, что к нему в Туле особое отношение, «Арсенал» как первый ребенок для него. Он же с ним начал свою тренерскую карьеру и вырастил команду почти с нуля.

Слышал, что он праздновал с «Арсеналом» выход в Премьер-лигу после победы над «Спартаком-2», и даже не удивился. Но вообще не думаю, что он сильно скучает, скорее сопереживает. Даже говорил, что будет приезжать на домашние матчи «Арсенала» болеть. Но я думаю, он хорошо справлялся со «Спартаком», несмотря на огромное давление со стороны фанатов и руководства. Ждать чемпионства за полгода – это глупо. Он очень хороший тренер, надо было только дать ему время.

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– Вы вернулись, спустя полгода, в совсем другую команду?

– Ребята сделали огромную работу и добились хорошего результата и за счет тренера в том числе. Но и за счет своего труда, конечно, ведь на поле все решают игроки, а не тренер. Жалко, что крупно проиграли в первом туре «Спартаку», но тут, наверное, они поставили нас немного на место, показав, что все решает мастерство. Что касается изменений в «Арсенале»: футбол – в принципе один и тот же везде, но изменилось довольно многое – подход, настрой, атмосфера в команде.

– Болельщики «Спартака» ругают команду, хотя пока из жуткого можно выделить только вылет из Лиги Европы.

– «Спартак» – команда, которую всегда будут ругать. Если они не возьмут чемпионство, то все будут считать, что они совсем плохо выступили и надо все менять. Это клуб, который ставит максимальные цели. Я думаю, что Аленичев был способен поднять «Спартак» до хорошего уровня, надо только было дать ему время. Не все же сразу.

– Говорят, после тренировок Сергея Павлова можно запросто выплюнуть сердце. Как вы переносите такие нагрузки?

– А я приехал в команду, сыграв в «Кайрате» тридцать матчей, так что к нагрузкам был готов. Сейчас никаких суперсложных нагрузок я пока не проходил, но то, что Павлов требует максимальную отдачу и дисциплину на каждой тренировке – это я сразу понял. Не сказал бы, что он прям суровый тренер, но он требует порядка – и это нормально. Отработайте, как надо, потом делайте, что хотите. Да и Аленичев был таким же, и Бородюк. Все они – хорошие психологи, знают, как найти подход к любому игроку.

– Как вас приняли болельщики «Арсенала», спустя полгода разлуки?

– На встрече с болельщиками меня встретили довольно тепло. Не думаю, что на домашних матчах меня как-то плохо будут называть или что-то такое. Я покинул команду по определенным причинам, которых болельщики не знают. Они в праве думать так, как им хочется, иметь свое мнение. Все это рабочие моменты, которые надо понимать.

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– Где поддержка болельщиков лучше – в Казахстане или в России?

– «Кайрат» как «Спартак», считается народной командой. То есть на каждом домашнем матче собиралось очень много зрителей. И даже на выезде, когда в команде появились Аршавин с Тимощуком, стали собираться полные стадионы. Люди умеют болеть. Могу судить только по «Кайрату», но я ни разу не слышал с трибун каких-то оскорблений или унизительных кричалок, хотя у команды были и неудачные игры. Не хочу никого обижать, но мне показалось, что там болельщики культурнее. В России иногда кажется, что болельщики хотят привлечь к себе много внимания и творят всякие неприятные вещи.

– Вы про события с хулиганами на Евро?

– Слава богу, что не случилось ничего более серьезного. А без стычек, тем более на таких матчах, как Англия-Россия, никак не обойтись, наверное.

– Пока вас не было, в РФПЛ многое изменилось. «Ростов», например, чуть было чемпионат не выиграл.

– Я следил за матчами. Тренер у них мощный, очень хорошо выстроил игру. Они справлялись и с лидерами чемпионата за счет качества и командного мастерства. Хотя сейчас, мне кажется, много чего поменяется – «Зенит» сильно потерял с уходом Халка, например.

– Зато пришел ваш соотечественник Роберт Мак.

– Для него это новая страна, новый чемпионат, новый язык. Ему надо дать время на адаптацию в команде. А так он игрок хорошего уровня, показывает это на протяжении многих лет. Он впишется в команду и будет давать результат. Не думаю, что заменит Халка, Мак – игрок другого плана.

– Почему выбрали РФПЛ сейчас? Дюрица уехал играть в Турцию. Не было ли предложений из других чемпионатов?

– Были предложения, но ничего особенно конкретного. Трансферное окно только открылось в Европе, и все было на уровне слухов. Было предложение из западной Европы, но что сейчас об этом говорить. Да и не стремлюсь я туда, очень большая конкуренция.

– Вы работали с Александром Бородюком в «Торпедо». Перешли в «Кайрат» по ностальгии?

– Он мне тогда позвонил, спросил, как дела. Я ответил, мол, так и так, может, покину команду. Он сказал: «Узнай, что там и как, и приезжай в «Кайрат», мне нужен защитник». У нас хорошие отношения сложились со времен «Торпедо» еще, это факт.

– Как вам тренировки с Аршавиным и Тимощуком? Их там, наверное, все носят на руках?

– В личном общении и не скажешь, что они звезды. На руках-то носят, но они это заслужили своими достижениями и своим отношением к работе. Они выкладываются на все сто. Все говорили, что Аршавин приехал доигрывать, а он сейчас чудеса вытворяет какие. Но звездной болезни ни у кого нет, все простые. Может, на публике появляется какая-то надменность, но на поле ее нет. Вообще думаю, что чемпионат Казахстана не уступает российской Премьер-лиге. Да, там нет таких звезд, как в ЦСКА или в «Зените», но качество футбола на очень хорошем уровне.

– Бородюк вроде бы был недоволен Аршавиным, почему они не смогли договориться?

– Аршавин тогда приехал, потеряв всю форму, долго не тренируясь. Был лишний вес. Но со временем набрал форму, и видите, что сейчас происходит. Бородюк был недоволен всеми, не только Аршавиным. Мы провалили тогда начало чемпионата, и команде нужна была какая-то встряска, из-за чего Бородюк и ушел. Сначала играли много на выезде, потому что на нашем стадионе меняли газон. А где играли, поле было так себе. Сейчас у «Кайрата» база – одна из лучших в мире. Газон на тренировочном поле отличный, как ковер. А в том же Уральске, например, бразилец наш порвал связки на тренировке. Из-за качества газона.

– Странно звучит: «Тренер решил уйти в начале сезона для встряски».

– Результата-то не было. Все ждали чемпионства и только его. И он сам решил, что должен уйти. Он мужик, понимаете. Бородюк сразу сказал, что, если результата не будет, он первый уйдет. Все-таки это поступок мужественный.

– Бородюк был в числе кандидатов на пост главного тренера сборной России. Как думаете, что бы он сказал тем игрокам, которые опозорились на Евро?

– Ой, не знаю. Хотел бы, конечно, сказать, что у него был бы другой результат совсем. Но кто знает. Не думаю, что у сборной был плохой тренер – Слуцкий, наверное, просто не смог смотивировать. А так – команда-то у вас очень сильная, игроки классные. Но итог, сами знаете какой.

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– Почему вас не взяли на Евро?

– Я до последнего думал, что поеду. Там Губочан был под вопросом, почти все сборы пропустил. Но тренер принял такое решение – он посчитал, что я на тот момент был слабее Губочана.

– Еще на отборочном этапе вы играли в товарищеском матче против Исландии (3:1). Кто-нибудь ожидал, что они покажут такой высокий результат на ЧЕ?

– Они тогда были очень неприятным соперником. Помню отлично, что на одной из тренировок перед тем матчем Козак сказал, что Исландия хорошо выступит на Евро. Они могут играть очень сильно – за счет своего желания, вот этой самоотдачи особенной. Поэтому я не удивился даже, когда они у Англии выиграли.

– Много мемов появилось в Словакии об игре сборной России?

– Мы в Словакии верили в свои силы и сразу рассчитывали на победу в матчах с Уэльсом и Россией. С Англией думали: сыграем как сыграем, не загадывали даже. Я даже поспорил с Бородюком на доллар, кто выиграет в матче Россия-Словакия. И я выиграл.

– Не хотелось после Евро позвонить Роману Широкову и спросить про колхоз?

– Не, мы-то нормальные. Выиграли, радовались, и никто про Широкова даже не вспомнил. Да и знаете, как в жизни бывает, сейчас мы выиграли, а потом можем проиграть, зачем сейчас говорить что-то оскорбительное.

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– Можете себе представить, чтобы Гамшик угощал всех в Монте-Карло шампанским на 250 тысяч евро?

– Вообще я не верю, что Кокорин с Мамаевым со своего кошелька выложили такие деньги. Тем более за какие-то бутылки. Мозгов-то, надеюсь, хватает этого не делать. Вообще это их деньги, они могут тратить их на все, что хотят, но я, в целом, не верю, что вот это все реально было.

– В чем секрет успешности Марека Гамшика?

– В том, что он рано уехал из Словакии за границу. Ему было лет 13, когда он поехал в Италию. Поиграл в третьей лиге и потом в «Наполи», вот уже десять лет как. Тогда не было в Словакии такого уровня футбола, какой сейчас есть. То есть ему дали очень хорошее футбольное воспитание.

– После игр в еврокубках в самом начале карьеры в «Жилине» вас звали в Бундеслигу и в голландскую лигу. Почему не перешли?

– Было дело. Связался не с тем человеком, который в свое время ничего не сделал. Просто скрыл от меня все эти предложения от именитых клубов. Сейчас для меня этого человека не существует. Да и работаю я без агента с тех пор.

– Вы выступали с «Торпедо» в ФНЛ, но когда «Арсенал» вернулся в первый дивизион, вы отказались продолжать. Что такого произошло в ФНЛ?

– Ну, самолетов я не боюсь, с разными условиями проживания можно смириться. Поэтому ничего меня особенно не пугало.

– Было не сложно смириться с плохими газонами и длинными перелетами?

– Работа такая, и я как-то легко перетерпел это все. Зато увидел всю Россию, бывал в разных отдаленных местах. Не каждый словак может этим похвастаться.

– Были случаи, когда вы думали: «Как такое вообще может быть?»

– Нет, мне, наверное, не попадались такие случаи. Да и меня сложно удивить. Хотя бывали гостиницы, где текла только ржавая вода, но что делать. Кипятили и мылись. Шучу.

– Наверное, скучаете по тому «Торпедо», который снимал клипы на «Хэппи» и «Торпедо стайл».

– Это был коллектив мечты. Такого больше не будет, думаю. Мы все были как одна семья, за счет этого, наверное, и вышли в Премьер-лигу. Вообще климат в команде был сумасшедший. Каждое утро вставал с желанием поскорее приехать на базу, потусить.

– А как вам волна раздачи паспортов, которая сейчас у нас происходит? Фернандес, вот, получил гражданство, не говоря по-русски.

– Я заметил эту волну, да. Я сам тут подал документы, чтобы получить Вид на жительство, это довольно сложная процедура. Не так легко выдается, как паспорт некоторым игрокам... Вообще я понимаю, когда гражданство дается полевым игрокам, но вратарю зачем? При всем уважении к Гильерме, неужели в такой большой стране, как Россия, не найдется хороших голкиперов в сборную? И он будет только третьим в сборной, получается. Есть же Акинфеев, Лодыгин, Рыжиков, Ребров, Беленов. Любой из них может играть в воротах сборной, а зачем тогда Гильерме нужно гражданство? Не знаю, что все за этим стоит, но выглядит любопытно.

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Фото: globallookpress.com, arsenaltula.ru