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    «Зенит» вытащил тяжелейший матч с «Ростовом». 3-й тур РФПЛ стартовал с пяти голов в Питере


    3
    Голосов: 6
    12.08.2016 19:21
    «Зенит» сыграл с «Ростовом» в первом матче третьего тура РФПЛ и сумел одержать волевую победу, отыгравшись с 0:2. Удаление, пенальти и множество голов на любой вкус – в обзоре матча от «Бомбардира».

    Как и ожидалось, в Санкт-Петербурге прошел боевой матч даже несмотря на то, что Курбан Бердыев уже не тренирует «Ростов». «Зенит» наконец-то забил в РФПЛ под руководством Мирчи Луческу и проявил характер, вытащив очень тяжелую игру.

    Онлайн матча «Зенит» – «Ростов» – 3:2 | Видеогалерея

    «Зенит» вырывает победу! Третий гол забивает Лука Джорджевич.

    Второй гол «Зениту» помог забить Эзатолахи, точно пробив по своим воротам.

    Жулиано вышел и забил пенальти в начале второго тайма, «Зенит» сократил разрыв в счете.

    В конце первого тайма забрезжила надежда у «Зенита»: «Ростов» остался вдесятером после удаления Гацкана!

    Господи, 0:2 уже, и опять Полоз. Как проваливается в защите «Зенит», это просто немыслимо!

    Лодыгин умудрился аж четырежды ошибиться всего за восемь минут, и «Ростов», наконец, открыл счет. Ну и дела! А забил Дмитрий Полоз. Ну, там бы и мы с вами забили.

    Состав «Зенита»! Наконец-то заявленный новичок Жулиано – пока в запасе.

    А вот, кто выйдет с первых минут у «Ростова»:

    За час до матча над «Петровским» сгустились тучи.

    Но ближе к матчу появилось солнце. Вот бы и матч вышел таким же ярким.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Зенита»
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +10

      Евгений Тарс 16 августа 2016, 14:42

      Не болею за эти команды,но....Тяжело смотреть такой бесчестно засуженный матч! Даже если б я был болельщиком Зенита....

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 14 августа 2016, 11:48

      Вытащил благодаря судье, когда играли в полных составах Зенит даже близко не подходил к штрафной Ростова. Стыдно гордиться такими матчами, ведь было все прекрасно видно какую задачу получил судья от мудко.

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 14 августа 2016, 06:18

      Какой матч он вытащил?Почти всю игру играли в большенстве.Судья сделал своё дело и с удалением и с пенальти.Просто позорище,а от Орлова просто уже тощнит,Слушать просто противно.

      1
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      Рейтинг: +48

      20012345 13 августа 2016, 17:21

      то что я увидел - реальный фол на Нобоа на выходе один на один в начале матча и непонятная вторя желтая карточка за "опасный прыжок", при том, что оба играли навстречу в мяч, да ещё и зенитовец встал на ногу "прыгающему".. эта карточка надумана арбитром (как ему показалось), чем он поставил в неравные условия команды. Это нечестно. (как обычно чаще бывает в зените, да в цска)

      1
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      Рейтинг: +48

      20012345 > 20012345 13 августа 2016, 17:23

      Кстати и "золотой" Кокорин заранее завалился (и не раз в игре) от момента начала легкого контакта в штрафной. Обычно таким напам карточки дают. Рука на плече конечно тоже косяк - он и стал поводом....

      2
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      Рейтинг: +22

      killerman77 13 августа 2016, 14:05

      что это за "супер команда" бердыева, которая, кроме подарков от лодыгина и нету, более ни на один удар, хотя бы!!! в сторону ворот зенита не наиграла ?! что этот коллектив собирается демонстрировать в лч ?!

      -3
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      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD > killerman77 13 августа 2016, 16:07

      о да сиди и вякай удодец

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 13 августа 2016, 13:24

      Жаль,что Ростов не удержал счёт.

      1
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      Рейтинг: +96

      P_D 13 августа 2016, 12:39

      тухлая победа за народные деньги.

      3
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 13 августа 2016, 12:29

      Весь первый тайм зенитовцы лупили по ногам ростовчан, даже Орлов удивлялся, что судья "не замечал" этого. Гацкана удалили по делу, за опасный прыжок. Попади он в ногу, снёс бы напрочь!
      Зенитовцы молодцы, что во втором тайме начали играть, а Ростов просто спёкся. Первый тайм Ростова это прошлогодняя наработка Бердыева, а второй тренерские потуги Кириченко. Жаль, хорошая была команда.
      Зенит ещё разыграется, только если ставку на бестолкового Шатова, как сборная, не будет делать. Шатов не Халк. Надо искать моторчик.

      -3
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      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch > Beshanai_svin 13 августа 2016, 13:27

      Да этот ненормальный Гацкан и в матче с Андерлехтом в ноги прыгал - вовремя не поговорили с ним - то же мне капитан-подставщик!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD > Beshanai_svin 13 августа 2016, 16:08

      ага зенит ничего не может только 1го халка продали 2го купили...

      1
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      Рейтинг: +8028

      nik55 13 августа 2016, 12:20

      зенит без помощи судей---0

      2
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      Рейтинг: +62

      salvor1986 13 августа 2016, 09:54

      Интересно, а у ростова все болелы нытики?

      -2
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