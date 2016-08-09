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  • Погба – игрок «МЮ». Формат ЛЧ может быть изменен. Дайджест событий дня

Погба – игрок «МЮ». Формат ЛЧ может быть изменен. Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» официально подписал Поля Погба

Да неужели? Надоевшая всем главная мелодрама лета завершилась. С помпой – трансфер игрока стал рекордным в истории футбола (105 миллионов евро+5 в виде бонусов). Контракт рассчитан на 5 лет. Главный вопрос: продержится ли столько в клубе Жозе Моуринью, которому и покупался дорогущий футболист.

Суперцифра дня. Самый дорогой трансфер в истории футбола

УЕФА на пороге новых реформ

Европейское футбольное начальство продолжает развлекаться. Мало реформировали Лигу чемпионов, так решили добавить еще веселья. Но, надо сказать, изменения планируются весьма логичные – Англия, Германия, Испания и Италия получат по четыре гарантированных места, а Россия, Франция и Португалия – по два. Новый формат планируют ввести в 2018-ом году.

Мутко будет участвовать в выборах президента РФС

Министр и, по совместительству, нынешний президент объявил об этом официально. Формально он выдвигается от ПФЛ, которая, «как и десятки других организаций», предложила кандидатуру Мутко. Голосование состоится 24 сентября.

«Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

«Спартак» интересуется Насри

Сегодня «Ман Сити» утвердил заявку на Лигу чемпионов, среди которой не оказалось множества звезд. В частности, в список не попал Самир Насри. Судя по всему, клуб намерен расстаться с футболистом. Быстрее всех отреагировали селекционеры московского «Спартака», объявив об интересе к французу. Что сказать, ждем креативных кричалок от фанатов.

В «Ростове» решили ситуацию с финансированием

Знаем-знаем-знаем, мы уже как минимум три раза писали об этом в дайджесте, но вините руководство ростовчан, а не нас. Они вновь сообщили, что с долгами покончено. Теперь вот совсем точно. Очень своевременно – сразу после ухода Бердыева. Теперь, по сообщениям Али Узденова (члена совета директоров клуба), в команду могут приобрести даже нескольких футболистов под еврокубки. Вполне возможно, это просто эффектный троллинг Курбана Бекиевича. Будем ждать очередных новостей.

«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

Бердыев и Бышовец отказались тренировать «Локомотив»

А вот в «Локо» сейчас еще хуже. Тренеры официально отказываются возглавлять клуб. Переговоры с Бердыевым быстро прервались, а позже даже всегда рвущийся в тренерскую работу величайший из великих через прессу заявил, что не заинтересован в возвращении. Главными претендентами на пост остаются Юрий Семин, Валерий Карпин и некий голландский специалист. Хм, кто бы это мог быть?

I am a God. Роналду, Бышовец и другие футболисты и тренеры круче Канье Уэста

Стоунз стал самым дорогим защитников в истории футбола

Вы ведь уже поняли, что сегодня день самых дорогих? Еще одна длительная трансферная сага завершилась – из множества мировых грандов одаренный английский центрбек выбрал «Манчестер Сити». Сумма трансферна – 47,5 млн евро, контракт рассчитан на целых шесть лет. Кстати, Джона уже успели внести в заявку на Лигу чемпионов.

Франк де Бур стал тренером «Интера»

Вчера Роберто Манчини уволили из клуба и быстро нашли замену, обратившись к ныне свободному бывшему тренеру «Аякса». Франка давно сватали в Европу, преимущественно в АПЛ. Но в итоге он выбрал Серию А и готов добавить к четырем чемпионствам в Эредивизи новые трофеи.

Домашнее Поля. Почему Погба стоит этих колоссальных денег

Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия Ростов Локомотив Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Интер
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