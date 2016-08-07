Врбное воскресение. Кто сделает «Анжи» лучше всех?

Мешок денег для чеха

Два фактора повлияли на выбор Павла Врба. Первое – в «Анжи» ему действительно предложили по чешским меркам космические деньги, свой прошлый годовой оклад 52-летний специалист в Махачкале будет получать ежемесячно. Второе – Врба в каком-то смысле полиглот, знает несколько языков и неплохо говорит на русском, что уже успел показать во флеш-интервью после игры с ЦСКА (0:0). Жаль, что Врба, видимо, не до конца понимает, с кем будет работать в «Анжи». Ведь туда после ухода из «Кубани» трудоустроился Сергей Доронченко. Тоже в качестве спортивного директора.

В Краснодаре болельщики «Кубани» не очень любят Доронченко – с ним связывали частые перестановки на тренерском кресле в команде, когда «Кубань» меняла специалистов как перчатки. Агент Дмитрий Селюк вообще обвинял Доронченко в том, что тот лез в тренерские дела и плел интриги в клубе, из-за чего в свое время и ушел Леонид Кучук. Впрочем, сам Сергей все отрицал и со спокойной душой оставил «Кубань» в ФНЛ, переключившись на более перспективный «Анжи».

В финансовом плане махачкалинский проект куда более крепкий и стабильный – звезд уровня Самуэля Это'О сюда не позовешь, зато интересного тактика из Чехии вполне даже затащишь. При этом сейчас «Анжи» ведет более осторожную и взвешенную трансферную политику – в приоритете точечные усиления. К примеру, тот же Доронченко привел из «Кубани» целый десант – Беленова, Георгиевского, Каретника и Рабиу. Первые двое сразу же стали игроками стартового состава, крепкий и жесткий опорник Рабиу обязательно к ним присоединится, когда наберет форму. Помимо этого «Анжи» переключился на режим аренд. Из «Бордо» выписали рослого Седрика Ямбере, который с капитанской повязкой выводил французов на игру с «Рубином» в Лиге Европы в прошлом сезоне. Учитывая, что связка Лазич – Жиров провела не самый убедительный матч с ЦСКА, несколько раз упустив Ласину Траоре, Врба в самое ближайшее время должен поставить Ямбере в основу.

Первый матч чешского тренера в «Анжи» не должен никого расстраивать. Из обычного аутсайдера с претензией на яркие матчи за счет индивидуальных качеств Ильи Максимова или Янника Боли махачкалинцы превращаются в действительно тренерскую команду. На игру с чемпионами России глупо было выходить с какими-то серьезными намерениями забрать три очка себе, поэтому Врба, трезво оценивая шансы своего коллектива, умело сыграл от обороны. Ставка на ноль пропущенных мячей была ключевой для чеха, с чем его не самые крепкие защитники справились. Еще в прошлом сезоне Лазич с Жировым играли иногда так неважно, что Руслан Агаларов вынужден был выставлять пять оборонцев. Врба же поставил на четырех и выиграл – с гораздо более мобильными, чем в игре за Суперкубок, армейцами «Анжи» здорово сыграл в отборе и не позволил сопернику создать еще больше голевых моментов.

Компактная и гибкая оборона – это то, что через несколько матчей (нужно время, чтобы отработанное на сборах стало приносить пользу в РФПЛ) будет стабильно помогать «Анжи».

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Хорошо, что без Давида

Павел Врба в сборной Чехии обыгрывал голландцев и исландцев и выводил команду на Евро-2016 с первого места в группе, пусть дальше на турнире во Франции у чехов ничего не вышло. Хотя все лишь из-за провальной игры с турками (2:0), с которыми в любой другой ситуации команда Павла Врба точно бы показала другой футбол и другой результат. Его конек – умная и тактически грамотная игра в обороне. Не пустой и бездушный автобус, а защита в стиле бердыевского «Ростова», который за счет умелого движения без мяча лишает соперника пространства и возможностей для создания моментов.

Примечательно, что Врба не привел в «Анжи» своих игроков или хотя бы знакомых чехов. Одно время Давид Лафата из «Спарты» назывался в качестве одного из возможных новичков махачкалинцев, но трансфер так и не был оформлен. Может, оно и к лучшему – в 34 года Лафата уже не так привлекателен с точки зрения игры на острие в команде, где нужно очень много работать.

Поэтому «Анжи» также взял в аренду Филиппа Будковского. Форвард «Шахтера» прошлый сезон также провел в аренде в луганской «Заре» (23 матча, 13 голов), но не убедил тренерский штаб донецкого клуба в своем уровне. Поэтому 24-летнего форварда сборной Украины отпустили в «Анжи», где уже на сборах Будковский начал забивать. Врба играет по схеме 4-2-3-1, поэтому Будковский на данный момент выиграл конкуренцию за место в «основе» у резкого снайпера Боли, но если бы еще забил ЦСКА из выгодной позиции в первом туре, получил бы больше комплиментов от тренерского штаба.

В итоге же первый матч для Будковского в РФПЛ вышел не очень удачным – с Игнашевичем и Березуцким Филипп особо не справился, да и показать себя особо не смог. Вышедший же вместо него Боли был заметно активней, хотя недавно полученная травма все-таки давала о себе знать.

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Что с Максимовым?

Вообще история появления Павла Врбы в «Анжи» не является бестолковым разбросом денег, во что иногда в последнее время превращалась трансферная политика клуба. Хорошей зарплатой удалось заманить чеха в Россию, но его толковый ум должен с лихвой компенсировать все финансовые издержки.

В РФПЛ появился не менее интересный специалист, чем Хави Грасия, возглавивший «Рубин». Во всех командах Павла Врба важную роль играет мощный кулак в центре поля, поэтому особенно стоит дождаться выздоровления Рабиу и Ильи Максимова. С последним приключилась история – в июле появилась информация, что один из лидеров «Анжи» покинул клуб, но махачкалинцы выступили с опровержением. Правда, в заявке на игре с ЦСКА Максимова не было, но официальная версия – травма. Если с контрактом Ильи все в порядке, Врба наверняка потирает руки, ведь от исполнителя уровня Максимова будет многое зависеть в созидательной части.

Парни вроде Рабиу, Мкртчяна и Маевского должны будут доказать, что могут играть лучше Шамиля Гасанова. Этот 23-летний хавбек уже застолбил место в «основе» «Анжи» и не собирается ни с кем делиться. Моторный разрушитель Гасанов хорошо выбирает моменты, когда подключиться в атаку, – таких игроков особенно ценит Павел Врба.

В любом случае, если не начнутся какие-то подковерные игры в «Анжи», у Павла Врбы все должно получиться в Махачкале. Для начала нужно вписать остальных игроков в структуру новой игры «Анжи», но у Врбы есть время и уже результат. Ничья в матче с ЦСКА в первом туре – прекрасный почин.

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