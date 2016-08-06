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    Цифра дня. РФПЛ выбирается из кризиса?


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    Голосов: 1
    06.08.2016 16:10
    Российские клубы нынешним летом активно ведут себя на трансферном рынке. «Бомбардир» показывает, почему множество приобретений «Рубина» и покупки других клубов являются хорошим показателем роста лиги.

    Два сезона назад клубы РФПЛ раскошелились в летнее трансферное окно на 73 миллиона евро. При этом показатели расходов неуклонно падали. В нашем футболе захватил власть кризис. Однако нынешнее трансферное окно является скорее исключением из устоявшихся правил. Всего за половину периода переходов наши команды вложили финансы в новых игроков на 71,4 миллиона евро. Больше всех усердствовал «Рубин», подписавший за деньги сразу семерых новых футболистов. «Спартак» оформил трансфер Фернандо за рекордные для себя 12 миллионов евро. Имеет потенциал для трат «Зенит», уже подписавший двух, а интересующийся еще несколькими футболистами. Такая тенденция намекает, что РФПЛ определенно выходит из наступившего кризиса.

    Цифра дня. Герой Италии, которого не замечают

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 августа 2016, 08:26

      кому этот футбол нужен

      0
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      Рейтинг: +54

      brost 7 августа 2016, 11:12

      «Бомбардир» показывает, почему множество приобретений «Рубина» и покупки других клубов являются хорошим показателем роста лиги."
      В каком месте он это показывает? Просто картинка с затратами, сжиженная с оф. сайта Рубина и слова, что много тратить это хорошо. Аналитика от бомбардира? Не, не слышали.

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 августа 2016, 23:54

      Скидывают рублёвую массу, отсосанную у народа. Видать, большая жопа на нас всех наползает...

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 6 августа 2016, 17:27

      Важно чтобы от кап.вложений футбол выигрывал. Футбола пока не видно. Да и потом, Рубин, Спартак, и Зенит это еще не весь РФПЛ. Скорее всего , судя игре, РФПЛ напротив уходит в кризис.

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