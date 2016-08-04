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    Цифра дня. Герой Италии, которого не замечают


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    Голосов: 0
    04.08.2016 14:30
    Пока все сходят с ума от трансфера Игуаина, «Интер» подписывает лучшего вингера Серии А последних четырех лет буквально за копейки по сравнению со стоимостью новичка «Юве».

    Антонио Кандреву каждое лето куда-то продают, но он никуда не переходит. Сейчас «Лацио» все-таки сподобился продать своего лидера, но не за границу, а своему же конкуренту. Статистика по системе «гол плюс пас» – весьма красноречива, чтобы можно было считать этот трансфер сверхудачным для миланского «Интера».

    Милик перешел в «Наполи». Таблица летних трансферов Серии А

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Eurosport
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 августа 2016, 06:04

      Игрок отменный

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      Рейтинг: +358

      Финт 4 августа 2016, 16:41

      Отличная статья,спасибо за видео с Ютуб,что можем все смотреть,автору благодарность!

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