Цифра дня. Герой Италии, которого не замечают

Пока все сходят с ума от трансфера Игуаина, «Интер» подписывает лучшего вингера Серии А последних четырех лет буквально за копейки по сравнению со стоимостью новичка «Юве».

Антонио Кандреву каждое лето куда-то продают, но он никуда не переходит. Сейчас «Лацио» все-таки сподобился продать своего лидера, но не за границу, а своему же конкуренту. Статистика по системе «гол плюс пас» – весьма красноречива, чтобы можно было считать этот трансфер сверхудачным для миланского «Интера». Милик перешел в «Наполи». Таблица летних трансферов Серии А