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    «Краснодар» разгромил «Томь». «Рубин» вдесятером поделил очки с «Амкаром». Завершился 1-й тур РФПЛ


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    Голосов: 1
    01.08.2016 19:20
    Сегодня прошли два оставшихся матча первого тура чемпионата России. Обновленный казанский «Рубин» сыграл вничью с «Амкаром», а «Краснодар» крупно переиграл новичка – «Томь». «Бомбардир» следил за матчами в прямом эфире.

    Два весьма неплохих матча прошли в понедельник, но гости вновь не отличились.

    «Рубин» – «Амкар» – 0:0 | Видеогалерея

    Онлайн матча «Краснодар» – «Томь» – 3:0 | Видеогалерея

    «Рубиновый» состав не очень впечатлил: всего два новичка в основе. Кстати, Сергей Рыжиков сегодня провел 250-й матч в российских чемпионатах.

    «Краснодар» выбрал мощный атакующий состав на игру с «Томью».

    Измайлов получил травму еще в первом тайме и был заменен на Ахмедова. Здоровья, Марат!

    Максим Канунников был удален за две желтые карточки. Вот это дебют у Грасии.

    В параллельном матче Смолов завершил точным ударом красивую комбинацию «Краснодара».

    Мамаев не попал в ворота с двух метров, но «Краснодар» все же удвоил счет. Здорово забил Ари, и 2:0.

    И тут же третий гол влетает в ворота «Томи»! Смолов оформил дубль.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -3

      lihindic 2 августа 2016, 08:34

      да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 августа 2016, 20:27

      Рубиновых легионеров в дубль

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 1 августа 2016, 19:25

      новый

      0
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