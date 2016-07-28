«Краснодар» разгромил «Биркиркару». «Спартак» упустил победу на Кипре. Ключевые события матчей Лиги Европы

На стадионе «Хибернианс» всего с одной трибуной наш «Краснодар» сумел сломить сопротивление мальтийской «Биркиркары», которая не так давно выбросила из Лиги Европы шотландский «Хартс».

«Биркиркара» – «Краснодар» – 0:3

Видеогалерея матча

Окончательный счет в матче установил вышедший на замену Рикардо Лаборде, легко поразив ближний угол ворот соперника после красивого розыгрыша.

«Краснодар» сумел сделать то, что не удалось «Спартаку»: забить второй гол и обезопасить себя от ненужных интриг в ответном матче. За снос Ари пенальти реализовал Федор Смолов.

Выход один на один случился тут у «Биркиркары». Немного повезло российскому клубу.

Все-таки отличился под конец тайма «Краснодар»: в сутолоке у чужих ворот мяч в сетку пропихнул Андреас Гранквист!

Был у Ари классный голевой момент, но забить не удалось.

На Мальте краснодарский клуб пока не может открыть счет, хотя неплохие моменты у команды были. Полчаса позади, а счет 0:0.

Три года прошло с кошмарной игры «Спартака» против «Санкт-Галлена», после которой красно-белые так и не играли в еврокубках. В прошлом сезоне спартаковцам удалось добыть себе место в ЛЕ. Матчем АЕК – «Спартак» в Ларнаке на стадионе «Антонис Пападопулос» открывается большой лигоевропейский квалификационный раунд из 29 матчей.

Онлайн матча АЕК – «Спартак» – 1:1

Видеогалерея матча

В середине второго тайма АЕК забил ответный гол: Ещенко не уследил на фланге, Боккетти проиграл борьбу в центре обороны, и 1:1. Столько раз спартаковцы могли удвоить счет, а сейчас он равный. Так и закончили в итоге.

Хороший момент был у Зобнина – забивай и решай вопрос о победителе. Но нет.

В конце первого тайма «Спартак» открыл счет, да как здорово это сделал – Джано переиграл разом всю оборону АЕКа и забил важный выездной гол!

Хороший момент на 23-й минуте упустил Зобнин, должны были забивать спартаковцы.

Говорят, в Ларнаке невыносимо жарко.

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Состав «Спартака» был вполне ожидаем:

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На Кипре очень опасно играть российским командам. До сих пор не знаете, почему? У вас еще есть время почитать об истории встреч между нашими и кипрскими клубами:

Бойся, «Спартак». Почему клубы из Кипра стали кошмаром для России