АЕК - Спартак

...вот это и есть наш российский уровень,к великому сожалению.
...вот это и есть наш российский уровень,к великому сожалению.
Мда, подкачали ребята
всё как обычноj(((
"Спартак", забив важный гостевой гол, увозит с Кипра ничью - и чему тут довольствоваться не обыграли вторую или третью команды страны которая в трое меньше Крыма
спартак - точно не пичинен в этом сезоне.
П1, ТМ 2,5 и кф не плохой
Tb
Победа2
Я конечно буду болеть за команду, представляющую Россию, но все всё понимают. Где спартак, а где АЕК. Конечно АЕК на голову сильнее и конечно это будет огромная удача, если Спартак победит. В прошлом году наш чамп упал как по качеству футбола, раз Спартак попал в еврокубки, так и по коррупционной сооставляющей, опять таки, раз Спатарак купил себе место в еврокубках. Короче сразу минус одна команда. Очень надеюсь на быстрый и тихий вылет этих лузеров, а то они постоянно позорят Россию. От них по имиджу вреда даже больше чем от Мутко. Жаль, что есть моральные уроды, которым нравится эта команда - они настоящая пятая колонна, вместе со всякими Новодворскими, анальными и другими мразями.
Нормально Кони приносят очков в табл. коэфф. УЕФА. Да, в прошлом году не супер, но это скорее исключение. А Зенит... Когда-то говорили, что Зенит без Шавы ничего не сможет, но напомню - Баварию мы 4:0 без Шавы победили. Да и вообще, чего за бред, смотреть на команду без основного игрока? Ну Реал без Кристины не тот будет совсем, Барса без Месси тоже. И чего?
Позорит Россию исключительно московский Спартак. Кони и Зенит вытаскивают Россию. Да, бывает не гигантское кол-во очков приносят, а просто большое, но такого лузерства, как свинота не показывали никогда.
Сам то ты за какую команду из РФПЛ болеешь?
Ага, это Гинер и Газпром всё купили. В том числе и кубки УЕФА и в ЛЧ тоже нам подсуживают )))