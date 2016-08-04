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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Материалы

АЕК - Спартак

28.07.2016, Четверг, 18:00 мск Ларнака, стадион ГСЗ Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ Лига Европы, 3 раунд , первый матч АЕК - Спартак
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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 29 июля 2016, 08:47

    ...вот это и есть наш российский уровень,к великому сожалению.

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    Рейтинг: +158

    dimon2602 29 июля 2016, 07:59

    Мда, подкачали ребята

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    Рейтинг: +18

    Joker8640 28 июля 2016, 20:39

    всё как обычноj(((

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    Рейтинг: +93

    Rorschach krym 28 июля 2016, 20:23

    "Спартак", забив важный гостевой гол, увозит с Кипра ничью - и чему тут довольствоваться не обыграли вторую или третью команды страны которая в трое меньше Крыма

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    Рейтинг: +59

    Drunkeschon 28 июля 2016, 19:47

    спартак - точно не пичинен в этом сезоне.

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    Рейтинг: +61

    Kaisla 28 июля 2016, 18:49

    почтальоны ни чуть не хуже свиней

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    Рейтинг: +34

    налим 28 июля 2016, 16:32

    П1, ТМ 2,5 и кф не плохой

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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 28 июля 2016, 07:23

    Tb

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 28 июля 2016, 06:59

    Победа2

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 27 июля 2016, 10:38

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Я конечно буду болеть за команду, представляющую Россию, но все всё понимают. Где спартак, а где АЕК. Конечно АЕК на голову сильнее и конечно это будет огромная удача, если Спартак победит. В прошлом году наш чамп упал как по качеству футбола, раз Спартак попал в еврокубки, так и по коррупционной сооставляющей, опять таки, раз Спатарак купил себе место в еврокубках. Короче сразу минус одна команда. Очень надеюсь на быстрый и тихий вылет этих лузеров, а то они постоянно позорят Россию. От них по имиджу вреда даже больше чем от Мутко. Жаль, что есть моральные уроды, которым нравится эта команда - они настоящая пятая колонна, вместе со всякими Новодворскими, анальными и другими мразями.

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > cпартач 1922 27 июля 2016, 14:19

    Нормально Кони приносят очков в табл. коэфф. УЕФА. Да, в прошлом году не супер, но это скорее исключение. А Зенит... Когда-то говорили, что Зенит без Шавы ничего не сможет, но напомню - Баварию мы 4:0 без Шавы победили. Да и вообще, чего за бред, смотреть на команду без основного игрока? Ну Реал без Кристины не тот будет совсем, Барса без Месси тоже. И чего?

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > cпартач 1922 28 июля 2016, 09:21

    Позорит Россию исключительно московский Спартак. Кони и Зенит вытаскивают Россию. Да, бывает не гигантское кол-во очков приносят, а просто большое, но такого лузерства, как свинота не показывали никогда.

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    Рейтинг: +64

    kimoutpost > Mariner 28 июля 2016, 10:12

    Сам то ты за какую команду из РФПЛ болеешь?

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > cпартач 1922 28 июля 2016, 18:05

    Ага, это Гинер и Газпром всё купили. В том числе и кубки УЕФА и в ЛЧ тоже нам подсуживают )))

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