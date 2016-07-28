Биркиркара - Краснодар

красавцы
красавцы
Ну что, чмошники! Вашим языком только полы мыть! Шансов у Краснодара ноль? Это по-ходу у Вас в голове ноль! 0-3!!! Вот у кого шансов ноль, так это у ФК Кубань! Босяки нихера не могут! Они вообще хоть останутся в ФНЛ или в гавно уйдут?!
Удачи ребятам!
Краснодар забодай их ))
Биркиркаре по силам обыграть даже Зенит, это очень сильная и недооцененная в России команда, такая команда должна в ЛЧ с Реалом играть. Шансов у Краснодара 0.
Неоднократный участник еврокубков. В Кубке УЕФА 2001/2002 смог пройти тбилисский «Локомотив» и выйти во второй квалификационный раунд. Это пока самое большое достижение клуба в еврокубках. В Кубке УЕФА 2008/2009 мальтийский клуб выбыл в первом квалификационном раунде. В квалификационном раунде Лиге Европы 2015/16 сыграли против Вест Хэма, где проиграли в серии после матчевых Пенальти.Страшно то
У Краснодара хороший положительный баланс лиги европы. Проблем не должно быть. Победа Краснодара.