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Биркиркара - Краснодар

28.07.2016, Четверг, 20:30 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига Европы, 3 раунд , первый матч Биркиркара - Краснодар
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    Рейтинг: +45

    ск122 29 июля 2016, 23:07

    красавцы

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    Рейтинг: +28

    ilya733090 28 июля 2016, 23:35

    Ну что, чмошники! Вашим языком только полы мыть! Шансов у Краснодара ноль? Это по-ходу у Вас в голове ноль! 0-3!!! Вот у кого шансов ноль, так это у ФК Кубань! Босяки нихера не могут! Они вообще хоть останутся в ФНЛ или в гавно уйдут?!

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    Рейтинг: +20

    vodka_from_32 28 июля 2016, 21:24

    Удачи ребятам!

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    Рейтинг: +25

    SKAUTMZK 28 июля 2016, 11:30

    Краснодар забодай их ))

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    Рейтинг: +286

    Igorello97 28 июля 2016, 09:15

    Биркиркаре по силам обыграть даже Зенит, это очень сильная и недооцененная в России команда, такая команда должна в ЛЧ с Реалом играть. Шансов у Краснодара 0.

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    Рейтинг: +612

    lNeTl > Igorello97 28 июля 2016, 17:29

    Неоднократный участник еврокубков. В Кубке УЕФА 2001/2002 смог пройти тбилисский «Локомотив» и выйти во второй квалификационный раунд. Это пока самое большое достижение клуба в еврокубках. В Кубке УЕФА 2008/2009 мальтийский клуб выбыл в первом квалификационном раунде. В квалификационном раунде Лиге Европы 2015/16 сыграли против Вест Хэма, где проиграли в серии после матчевых Пенальти.Страшно то

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 28 июля 2016, 00:35

    У Краснодара хороший положительный баланс лиги европы. Проблем не должно быть. Победа Краснодара.

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