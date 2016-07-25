Генподрядчик «Крестовского» не освоил 3,6 миллиарда рублей. Витсель переходит в «Ювентус». Дайджест событий дня

Исчезли 3,6 миллиарда рублей, выделенных на строительство «Крестовского»

В деле замешана все та же недавно уволенная компания «Инжтрансстрой-СПб». Будучи генеральным подрядчиком, она не освоила, выделенные авансом 3,6 миллиарда рублей и теперь обязана вернуть данную сумму городской администрации. Но мы-то с вами пониманием, что деньги она все-таки освоила, но никому не известным образом. А строительство арены, кстати, остановится на месяц из-за расторжения контракта. Остается только надеяться, что когда-нибудь кто-то разберется в чертовщине, творящейся вокруг стройки стадиона «Крестовский».

Цифра дня. Будущий стадион «Зенита» подорожал (опять)

Витсель выбрал «Ювентус»

Стоит гордиться, что в нашем чемпионате был игрок, который может выбирать между топ-клубами Италии и крепкими командами АПЛ. И выбор пал на одного из лидеров мирового футбола, который, скорее всего, расстанется с Полем Погба. Аксель обойдется «Юве» в 24 миллиона – ничто, в сравнении с тем, что они могут выручить за свою главную звезду.

«Ювентус» не устроило предложение по Погба

И раз уж начали тему, то давайте продолжим. В это сложно поверить, но туринцы считают, что 120 миллионов евро за Поля – это мало. Они требуют от «Юнайтед» 130 миллионов. Эти 10 миллионов англичане предлагали выплачивать в виде бонусов, однако итальянская стороне не согласилась. Контракт футболиста с новым клубом практически согласован, все упирается лишь в сумму сделки.

Что даст «МЮ» приход Поля Погба

В топ-50 тренеров мира включены Слуцкий и Бердыев

Рейтинг составлен порталом FourFourTwo. Курбан Бердыев расположился в нем на 46-ой позиции, обогнав, например, Криса Коулмэна. Леонид Слуцкий занял 43-ю строчку, соседствуя с Мануэлем Пеллегрини. В рейтинге оцениваются отдельные характеристики по пятибальной шкале. Любопытно, что Бердыев уступил Слуцкому в тактических навках (3 против 4). Лидер рейтинга пока неизвестен. Вполне возможно, что им окажется Анатолий Бышовец.

I am a God. Роналду, Бышовец и другие футболисты и тренеры круче Канье Уэста

Рафа предпочел «Зениту» «Порту»

Петербуржцы вели долгие переговоры со звездой «Браги», но в итоге португалец решил не покидать родину. Он практически подписал контракт с «Порту», который заплатит за него 15 миллионов евро, тогда как «Зенит» предлагал 20. Ну ничего, петербуржский клуб еще может вернуться к этому вопросу через пару лет, купив Рафу за 50 миллионов.

ЦСКА заинтересовался нигерийским нападающим из чемпионата Турции

Видимо, у армейцев есть правило: в команде всегда должен быть нигериец. Новобранцем может стать некий Амину Умар из замечательного турецкого клуба «Османлыспор». Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро. Платить за 21-летнего ноунейма, забившего в 21 матче 8 мячей, больше – преступно. К слову, чуть позже информация была опровергнута, но в случае трансферных новостей это, как известно, ни о чем не говорит.

«Ростов» заявил Бердыева и Азмуна во все соревнования

Разбирательство о трансфере иранца из «Рубина» все еще продолжается, но, тем не менее, ФИФА позволила заявить нападающего и в РФПЛ, и в Лигу чемпионов. В еврокубковой заявке теперь присутствует и фамилия Бердыева, который якобы засобирался из Ростова.

«Пять часов под дождем, один вход, два кассира». Ростовчане страдают по Лиге чемпионов

Медали «Ростова» оказались бракованными

Ну и какой же день без старого-доброго трешачка из мира российского футбола? Тот самый «Ростов», готовящийся к матчу Лиги чемпионов, оказывается, получил бракованные серебряные медали. Мало того, что награждение, состоявшееся на прошлой неделе, прошло без болельщиков, так еще и на медалях слово «Россия» было написано с одной буквой «с». Что тут скажешь, типичная Росия.

Почему все ненавидят «Зенит»

Вместо Погба. Кто на самом деле был лидером сборной Франции на Евро​