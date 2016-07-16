Ты рать собрал! Как футбольный мир сходит с ума от Pokemon Go

Pokemon Go – многопользовательская ролевая компьютерная игра дополненной реальности. Так звучит скучное официальное определение с Википедии. На деле все гораздо бодрее. Разработчики исполнили мечту всех детей 90-ых, превратив каждого обладателя смартфона в тренера покемонов. Двигаясь по родному району и следя за картой в приложении, можно обнаружить у какого-нибудь неприметного киоска Чармандера или целый рой пидр…бидр…в общем, разбирайтесь сами. Чтобы увидеть покемона в реальной местности, вам достаточно иметь телефон с геолокацией и камерой, ну и заодно не стесняться радостно махать им перед пустотой, собирая косые взгляды. Как все это работает, подробно можно узнать тут.

Несмотря на то, что игра официально вышла пока лишь в четырех странах (США, Германия, Новая Зеландия и Австралия), не добравшись до главного фанатского центра (в Японии мультсериал выходит до сих пор и его так же фанатично смотрят), в нее рубится весь мир. За неделю ее скачали около 15 миллионов человек. Разумеется, среди них были и причастные к футболу.

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Все началось со ставок знаменитой конторы Paddy Power. Они открыли уже две букмекерские линии: на каком стадионе АПЛ впервые запретят искать покемонов (наименьший коэффициент у «Эмирейтс») и кто из игроков первым скачает игру (здесь лидирует Джек Уилшер с коэффициентом 5 к 1, опережая даже Марио Балотелли). Первая линия вполне рациональна, ведь уже сейчас на «Этихаде» можно обнаружить самого Чаризарда.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ранний немецкий релиз Pokemon Go сильнее всех порадовал самую харизматичную команду планеты – дортмундскую «Боруссию». После товарищеского матча с «Санкт-Паули» Марсель Шмельцер выложил в твиттер фото клубного автобуса, где все футболисты уткнулись в свои смартфоны. Кажется, футбол скоро отойдет для них на второй план, а Обамеянг будет совершить рывок к чужим воротам только чтобы поймать Джигглипуфа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вовсю ищет покемонов и главная звезда Евро-2016 – Антуан Гризманн. Пару дней назад он выложил в твиттер фото, на котором уютно расположился на бровке рядом с Пикачу. Так вот, чем он занимался все дополнительное время финального матча.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но больше всех удивила не футбольная молодежь, которая всегда гонится за трендами и рада отдохнуть за какой-нибудь веселой игрой, а кое-кто посолиднее. Позавчера твиттер взорвал Оливер Кан, выложив фото, где он ловит Сквиртла. Но не покеболом, а руками. Отличная идея для рекламы, не правда ли?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Оригинальную идею придумали маркетологи «Бенфики». Если раньше клуб удивлял всех традицией выпускать орла перед матчами, то сейчас он сконцентрировался на существах из виртуального мира. Португальцы открыли виртуальный тренажер для покемонов и уже успели поймать Старю, Зубата и Додо. При этом клуб против того, чтобы болельщики ловили покемонов на территории «Да Луш». Боятся конкуренции?

Ну а дальше всех пошли, конечно же, американцы и японцы. Канадский клуб «Ванкувер Уайткэпс» на днях совершил два крутых трансфера, купив Марселя де Йонга и Дэвида Эдгара. Но еще круче оказалась их презентация. Смотрите сами:

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Япония, родина покемонов, была обязана приготовить нечто особенное, удивив западный футбольный мир. Им это удалось. Правда, помог Nike. Для нового сезона Джей-Лиги компания выпустила специальный мяч под названием Nike Voltorb. Как он выглядит? Правильно, как покебол. Особенно забавны комментарии от представителей корпорации: «Покемоны беру свое начало в Японии, так что это было единственно правильным решением – ввести подобное в Джей-Лиге. Мы думали об английской Премьер-Лиге, но Джо Харт, вероятно, не смог бы поймать их всех».

Пока папарацци выслеживают Роналду и Месси – главный геймеров от футбола – нам остается лишь гадать, как клубы РФПЛ отреагируют на релиз Pokemon Go в России. Кокорин и Мамаев сделают Сквиртл шампанского в лицо? На поле в Раменском найдут тысячи Диглеттов? Мутко сформирует команду «Р» для ужесточения лимита? Игроки сборной России создадут команду из Судовудо? Но, кроме шуток, Pokemon Go – отличный способ проведения маркетинговой компании. Уж точно лучше, чем оплаченный пиар от блогера. Да с той же ностальгичной песней из заставки можно массу всего придумать. Одна великая строчка «ты рать собрал» делает ее даже шикарнее опенинга «Черепашек-ниндзя». Чем не итог трансферной компании «Рубина», например? В общем, будем ждать шедевров. Пока же в плане релиза игры мы Слоупоки, и официальная дата еще не известна. Но ведь ничто не мешает вам залогиниться под чужим флагом, чтобы сразить рать Обамеянга и Гризманна, правда?

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