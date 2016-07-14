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    Кристина Ротань – богиня украинского капитана


    3
    Голосов: 10
    14.07.2016 18:40
    Если Руслан Ротань переедет в РФПЛ вместе с женой, то одной красивой девушкой в нашем чемпионате станет больше. «Бомбардир» знакомит читателей со спутницей капитана сборной Украины.

    На протяжении 10 лет Руслан Ротань был женат на девушке Марии, которая родила ему троих детей, но из-за конфликтов, связанных с их воспитанием, пара рассталась – Мария тут же нашла себе богатенького олигарха, а Руслан заинтересовался милой девушкой Кристиной и забрал с собой двух сыновей.

    2,5 года назад новая любовь капитана сборной Украины родила ему дочку. Знакомимся ближе с Кристиной Ротань:

    Цитата дня. Капитан сборной Украины едет в Россию

    Кэсси – горячая девушка самого полезного защитника чемпионов Европы

    Александра Иварсдоттир – жена исландского героя Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vk.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 29 мая 2017, 12:11

      Яп ей вдул посамые гланды.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U 16 июля 2016, 20:54

      На лицо красивая)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > zadorozhnyy94M-U 29 мая 2017, 12:12

      страшная внутри.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 15 июля 2016, 14:31

      некчем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 15 июля 2016, 12:03

      Хорошая самочка!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > Lukasch2000 29 мая 2017, 12:12

      херня.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 15 июля 2016, 10:36

      сисек нету а это минус

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > marshal9 15 июля 2016, 14:08

      Найдешь себе потом будешь хвастаться!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > marshal9 29 мая 2017, 12:13

      зелёнкой смазала и всё прошло.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 15 июля 2016, 09:35

      судя по комментам - красота не спасет этот мир...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 июля 2016, 21:23

      Доска,два соска.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > Клим Чугункин. 29 мая 2017, 12:13

      и разные.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 14 июля 2016, 20:46

      Да ну фу,середняк

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > zra78 29 мая 2017, 12:14

      ниже среднего.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 14 июля 2016, 20:00

      Пилять ,потролили бедную девушку))Страшная итд итп,да она круче всех нас живет))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 июля 2016, 19:45

      Ротань у неё рабочий.

      10
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      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > Клим Чугункин. 29 мая 2017, 12:11

      глубокая глотка

      10
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