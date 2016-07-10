Эпоха эллинизма. Почему вам не нравится сборная Португалии

Урок

Всех, кто называется Португалию самой скучной командой Евро-2016, подводит память. Известно, что запоминается последнее, но хейтеры Криштиану и Ко будто страдают тем же дефектом, что и герой фильма «Помни». Всего пару недель назад команда Сантуша атаковала с гелем наголо. 26 ударов по воротам сборной Исландии, 23 – Австрии, 21 – Венгрии. Итог: 3 гола и ни одной победы. Роналду при этом бьет по воротам в среднем 7,5 раза за матч (для сравнения: у Де Брейне, занимающего второе место по этому показателю, 4,3). Когда он впервые попал и сколько раз за турнир, вы и сами знаете.

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Постепенно разочаровываясь в практике бомбежки ворот, португальцы от матча к матчу сокращали количество ударов (надеюсь, выше вы заметили закономерность). Субашич был потревожен всего шесть раз, зато в один из них очень сильно. Вихреобразная тактика фланговых атак не только выматывала игроков, но и злила, не принося результат. Оказавшись в матче с венграми на волоске от позора (наконец-то начало залетать, но и в свои ворота тоже), Сантуш решил, что пора спрятать кружева в шкаф. Нейтральные болельщики расстроились, свои – едва ли не боготворят.

Наследие

Одно из самых больных поражений португальцам, а заодно и детскую травму Роналду, нанесла сборная Греции в 2004-ом году. Триумф марша над карнавалом. Можно сказать, что это дало сильное впечатление для футбольной власти Португалии и вот сейчас они вспомнили, решив превратиться в своих же обидчиков… Но оставлю конспирологические теории коллегам из других изданий. Роль Греции в сегодняшнем португальском успехе иная.

Играет ее Фернанду Сантуш. У него две футбольных родины: да-да, те самые, что бились в 2004-ом в Лиссабоне. Примерно треть тренерской карьеры Сантуш пробыл в Греции, причем начал еще до того, как это стало мейнстримом – в 2001-ом. Угрюмый мужчина и так не отличался любовью к ажурам, но после АЕК с «Панатинайкосом» еще сильнее уверился в преимуществе игры от соперника. Кстати, сборную Греции с 2010-го по 2014-ый год тренировал как раз он. Помните, в какой футбол она играла и как удивляла нас (да-да, именно что нас)? Все это наследие, увидев ноги-кисти Роналду, Куарежмы и Нани, Сантуш не разбросал. Наоборот, он воспользовался их скоростью и техникой, чтобы проворачивать контратаки на запредельном уровне. Так и открылась футбольная эпоха эллинизма, пусть и с распространением культуры не на восток (к сожалению), а на запад. Произошла метаморфоза «европейских бразильцев» в «португальских греков».

Кто довел скучных португальцев до полуфинала Евро?

Тренд

Для всех, кто считает, что играть вторым номером – ужасно, пора созывать психиатрическую комиссию специалистов из «Атлетико», «Лестера» и «Ростова» во главе с Жозе Моуринью. Между прочим в Италии за слово «антифутбол» вас обсмеют и забросают саккиными тряпками. Нынешний сезон, как ни один другой, доказал, какой футбол сегодня обеспечивает титулы. И, что важнее, показал, что этот футбол может быть красивым и захватывающим.

О том же нам пытаются сказать португальцы. Причем в формате рекламы стирального порошка: смотрите, вот это «до» (групповой этап»), а это «после» (плей-офф с выходом в финал). Футбол – это не только финты и море голов. За Португалией все интереснее наблюдать любителям тактики: сначала Сантуш превращает Нани в плоть от плоти форварда штрафной и выбирает состав без номинальных вингеров, а затем уничтожает полузащиту Уэльса грамотной опекой, лишая их всякого шанса на медаль подороже бронзовой. Сюрпризов хватит и на финал, не сомневайтесь.

Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро

Любому, кто переживал весной за «Лестер» и «Ростов», но сейчас хейтит Португалию, должно быть стыдно. Ведь именно она, а не Исландия или Уэльс – самая неожиданная команда турнира. Оцените драму: команда с ужасной игрой в обороне (посмотрите матчи отбора и товарняки), множеством одаренных игроков, пустивших карьеру под откос, сверхчеловеком, которому не повезло с партнерами, и последним шансом что-то выиграть (ведь скорая смена поколений уничтожит сборную Португалии). Никто в здравом уме до начала турнира не мог считать их фаворитами. Но они в финале. А уж про контраст последних недель Месси и Роналду и то, во что он может вылиться, я вообще молчу. Так что пора бы перестать брюзжать и начать болеть, пока не поздно. В противном случае вы рискнете уже на следующей неделе оказаться глором.

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