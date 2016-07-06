Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро

Португальцы добрались до полуфинала, но оставили о себе неоднозначное впечатление. Тот случай, когда одна единственная цифра полностью характеризует выступление на чемпионате.

Почти три десятка ударов по воротам Исландии, но ничья. Незабитый пенальти в игре с Австрией, и ничья. Два пропущенных гола с рикошетом от Венгрии, опять ничья. Унылейший матч с Хорватией, невнятный второй тайм с Польшей, но Португалия все равно в полуфинале. Притом, что по многим атакующим показателям португальцы опередили абсолютно всех на групповом этапе, язык не повернется назвать их яркой командой на Евро-2016. И вот почему: