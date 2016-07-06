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    Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро


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    Голосов: 1
    06.07.2016 14:00
    Португальцы добрались до полуфинала, но оставили о себе неоднозначное впечатление. Тот случай, когда одна единственная цифра полностью характеризует выступление на чемпионате.

    Почти три десятка ударов по воротам Исландии, но ничья. Незабитый пенальти в игре с Австрией, и ничья. Два пропущенных гола с рикошетом от Венгрии, опять ничья. Унылейший матч с Хорватией, невнятный второй тайм с Польшей, но Португалия все равно в полуфинале. Притом, что по многим атакующим показателям португальцы опередили абсолютно всех на групповом этапе, язык не повернется назвать их яркой командой на Евро-2016. И вот почему:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 июля 2016, 14:52

      там в начале текста "до финала"

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 6 июля 2016, 14:31

      ждём, может Рональдо прорвёт.

      0
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      Рейтинг: +20

      Пацанчик54 6 июля 2016, 14:16

      Ха-ха - днииище!

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