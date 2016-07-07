«Роналду едет на финал Евро, а Месси – в тюрьму». Мировая реакция на победу Португалии

Все началось с того, что наглые болл-бои оккупировали Роналду и сборную Португалии. Один «запечатлелся» прямо на командном фото.

Другой умудрился выпросить селфи прям на поле. Впрочем, может, это был тот же самый счастливчик только чуть под другим ракурсом.

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Все внимание, конечно, было приковано к этим двум парням из «Реала». Остаться в живых должен был кто-то один. В первом тайме оба сделали лишь по одному касанию мяча в чужой штрафной.

А потом португальская семерка забила первый гол и сравнялась по количеству мячей с лучшим бомбардиром Евро всех времен – Мишелем Платини (9 голов). Пока валлийские защитники рассуждали, кто же там летит – птица или целый самолет?

«Суперприз уже близко?» – озадачились в твиттерах.

Про Месси, конечно, тоже успели пошутить: где в воскресенье будет Лео, а где Роналду.

Давно Криштиану не утешал своих партнеров по клубу с таким удовольствием.

Нужные слова для Бэйла Роналду смог найти:

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И все равно Гарет не сдержал слез.

«Сожалений нет», – позже отреагировал валлиец в Twitter. – «Мы отдали все, что могли. Спасибо всем за вашу поддержку!»

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Веселый мини-клип на тему победы Португалии над Уэльсом уже сконструировали:

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Тем не менее, статистика матчей Криштиану против Франции и Германии (кто-то из них сыграет в финале Евро с Португалией) – неумолима. Все проиграл и ничего не забил.

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Зато по ударам по воротам на Евро (с 1980 года) Роналду опережает любого конкурента более чем в два раза!

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Инсайд от Нобеля Арустамяна как всегда подоспел вовремя:

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Ну и, конечно же, хвала Уэльсу за весь турнир. Молодцы!

Первый полуфинал позади! Уже сегодня состоится второй.

Реакция участников матча:

Сантуш: «Чувствую радость за всех португальцев и греков»

Коулмэн: «Народ гордится своими игроками»

Бэйл: «Нам не суждено было выйти в финал»

Роналду: «Надеюсь, после финала я буду плакать от радости»

Нани: «Я даже не успел подумать о том, как отпраздновать гол»

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