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  • «Роналду едет на финал Евро, а Месси – в тюрьму». Мировая реакция на победу Португалии

«Роналду едет на финал Евро, а Месси – в тюрьму». Мировая реакция на победу Португалии

Все началось с того, что наглые болл-бои оккупировали Роналду и сборную Португалии. Один «запечатлелся» прямо на командном фото.

Другой умудрился выпросить селфи прям на поле. Впрочем, может, это был тот же самый счастливчик только чуть под другим ракурсом.

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Все внимание, конечно, было приковано к этим двум парням из «Реала». Остаться в живых должен был кто-то один. В первом тайме оба сделали лишь по одному касанию мяча в чужой штрафной.

А потом португальская семерка забила первый гол и сравнялась по количеству мячей с лучшим бомбардиром Евро всех времен – Мишелем Платини (9 голов). Пока валлийские защитники рассуждали, кто же там летит – птица или целый самолет?

«Суперприз уже близко?» – озадачились в твиттерах.

Про Месси, конечно, тоже успели пошутить: где в воскресенье будет Лео, а где Роналду.

Давно Криштиану не утешал своих партнеров по клубу с таким удовольствием.

Нужные слова для Бэйла Роналду смог найти:

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И все равно Гарет не сдержал слез.

«Сожалений нет», – позже отреагировал валлиец в Twitter. – «Мы отдали все, что могли. Спасибо всем за вашу поддержку!»

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Веселый мини-клип на тему победы Португалии над Уэльсом уже сконструировали:

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Тем не менее, статистика матчей Криштиану против Франции и Германии (кто-то из них сыграет в финале Евро с Португалией) – неумолима. Все проиграл и ничего не забил.

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Зато по ударам по воротам на Евро (с 1980 года) Роналду опережает любого конкурента более чем в два раза!

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Инсайд от Нобеля Арустамяна как всегда подоспел вовремя:

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Ну и, конечно же, хвала Уэльсу за весь турнир. Молодцы!

Первый полуфинал позади! Уже сегодня состоится второй.

Реакция участников матча:

Сантуш: «Чувствую радость за всех португальцев и греков»

Коулмэн: «Народ гордится своими игроками»

Бэйл: «Нам не суждено было выйти в финал»

Роналду: «Надеюсь, после финала я буду плакать от радости»

Нани: «Я даже не успел подумать о том, как отпраздновать гол»

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Чемпионат Европы Европа Португалия Уэльс Месси Лионель Роналду Криштиану Бэйл Гарет
Комментарии (12)
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AZ
1467843333
что то не очень понял про Месси.. Он тоже в финале играл, и проиграл по пенальти, Португалия вообще в щепки будет разнесена Германией.... А причем тут тюрьма?
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TUMS
1467845799
Подкачал Уэльс. Жаль сенсации не получилось.
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gor77
1467865408
Иногда у сказки бывает другой конец! Всё-равно, УЭЛЬС - МОЛОДЦЫ!!!
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Дон_Карлеоне
1467868058
Ну где же вы "истинные фанаты" гнома, что же вы не пытаетесь обосрать Роналду
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макс438
1467873574
Португалия еще и выиграет у Германии
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kachan63
1467874302
Гном-чипсоед - вылитый зек.
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Kostya83
1467881696
Ну не лучший это игрок мира, да простят меня его персональные фанаты. Скорость есть, а дриблинга нет, был раньше, но сейчас то его нет; корпусом мяч закрывать вообще не умеет; эти неуместные сики-дрики на месте с потерей темпа. Роналду трансформировался в игрока штрафной площади, вот здесь он лучший в мире. Вообще, нужно давать лучшего игрока мира по номинациям: вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Как вообще можно сравнивать нападающего с вратарем? По каким критериям? Субъективная номинация. А Месси в конце своей карьеры взял бы и отдал по мячу Хави и Иньесте в знак признания их заслуг в своих успехах, вот был бы поступок!
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Legioner-05
1467883504
Да уж,фартануло Португалии,но в финале их в асфальт закатают
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Strig
1467884352
Финал сегодня! Победитель -чемпион, однозначно!
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pik54
1467897233
Может и Португалия победит в финале.
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