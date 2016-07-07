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    Роналду: «Надеюсь, после финала я буду плакать от радости»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями после победы в матче 1/2 финала Евро-2016 против команды Уэльса (2:0).

    «Этого мы и хотели с самого начала. Путь был долгим, но мы сражались и не теряли веры в себя. Лучше начать турнир плохо, но закончить хорошо. Футболисты, тренеры, персонал сборной – все заслужили этот успех.

    Надеюсь, что после финала я буду смеяться и плакать от радости. Я всегда говорил, что хочу что-то сделать для своей страны. Мы еще на один приблизились к нашей мечте», – сказал Роналду в эфире RTP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 00:22
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 7 июля 2016, 14:53

      Кристинка плачет по любому поводу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 7 июля 2016, 01:19

      лучше пусть сразу домой вылетают... в финале им ловить нечего

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 июля 2016, 01:07

      Еще не знаю, за кого буду болеть, но в любом случае желаю Роналду успеха!

      5
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