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    Бэйл: «Нам не суждено было выйти в финал»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал исход полуфинального матча Евро-2016 против команды Португалии (0:2).

    «Тяжело анализировать прямо сейчас, но очевидно, что мы разочарованы, хотя прежде всего должны гордиться собой. Мы отдали все силы как на поле, так и вне его. Мы старались получить удовольствие от турнира.

    Хотим поблагодарить всех фанатов за поддержку – это было совершенно невероятно. Мы, конечно, разочарованы, но соперник забил гол, а потом им немного повезло забить и второй. Мы изо всех сил старались вернуться в игру. Мы бились до последней секунды, и нам жаль, что мы не попали в финал.

    Португалия очень хорошо противостояла нам и ограничила наши возможности. Мы – гордый народ и гордимся тем, чего добились. Очевидно, нам хотелось бы побороться за трофей, но выйти в финал было не суждено.

    Роналду – прирожденный бомбардир, и он снова забил», – сказал Бэйл.

    Источник: УЕФА

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    07.07.2016 00:32
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