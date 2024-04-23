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    • УЕФА огласил список судей для Евро-2024 и пригласил на турнир арбитров из Аргентины

    УЕФА огласил список судей для Евро-2024 и пригласил на турнир арбитров из Аргентины

    Судейский комитет УЕФА определился с арбитрами, которые будут работать на Евро-2024.

    В число главных рефери вошли: Артур Соареш Диаш (Португалия), Хесус Хиль Мансано (Испания), Марко Гуида (Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружльяк (Словакия), Франсуа Летексье (Франция), Данни Маккели (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Сандро Шерер (Швейцария), Даниэль Зиберт (Германия), Энтони Тэйлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения), Феликс Цвайер (Германия), Факундо Тельо (Аргентина).

    Тельо вместе с двумя помощниками будет работать на Евро-2024 в рамках соглашения УЕФА и КОНМЕБОЛ.

    Каждый матч будет обслуживать бригада из восьми человек: главного рефери, двух помощников, четвертого судьи, резервного помощника рефери на стадионе и команды из трех судей на VAR.

    В середине мая судьи пройдут подготовительный сбор во Франкфурте-на-Майне. Там же во время турнира расположится база для всех арбитров, которые будут работать на стадионах во время матчей.

    Судьи на VAR будут работать из Международного вещательного центра в Лейпциге.

    • Управляющим директором УЕФА по судейству является Роберто Розетти, бывший в 2011– 2013 годах главой Департамента судейства и инспектирования РФС.
    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • Всего в рамках турнира будет сыгран 51 матч.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии (1)
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    BRO_football
    1713870924
    А лысого из России так и не пригласили)
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