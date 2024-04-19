Нагельсманн останется в сборной Германии после Евро-2024

Немецкий футбольный союз подписал контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном до завершения чемпионата мира-2026. Таким образом, 36-летний специалист продолжит работу с национальной командой после Евро-2024.

Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Ливерпуля» и «Баварии», которые могли привлечь Нагельсманна после чемпионата Европы.