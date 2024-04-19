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    Нагельсманн останется в сборной Германии после Евро-2024

    Немецкий футбольный союз подписал контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном до завершения чемпионата мира-2026. Таким образом, 36-летний специалист продолжит работу с национальной командой после Евро-2024.

    Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Ливерпуля» и «Баварии», которые могли привлечь Нагельсманна после чемпионата Европы.

    • Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года.
    • Чемпионат Европы-2024 пройдет в 10 немецких городах с 14 июня по 14 июля.

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    Источник: официальный сайт Немецкого футбольного союза

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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713521251
    Отличная новость, не весь футбол Германии ещё шейхи скупили
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