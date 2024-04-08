Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны ответил, куда он пропал перед серией пенальти в стыковой игре между сборными Уэльса и Польши.

26 марта валлийцы и поляки разыгрывали путевку в групповой этап Евро-2024.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей.

Польша выиграла по пенальти со счетом 5:4.

«Вам сказать официальную версию или неофициальную? Я пошел разбирать, как они пробивают пенальти, в спокойной обстановке – с сигаретой», – сказал Щесны.

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