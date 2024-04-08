Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша

    Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны ответил, куда он пропал перед серией пенальти в стыковой игре между сборными Уэльса и Польши.

    • 26 марта валлийцы и поляки разыгрывали путевку в групповой этап Евро-2024.
    • Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
    • Польша выиграла по пенальти со счетом 5:4.

    «Вам сказать официальную версию или неофициальную? Я пошел разбирать, как они пробивают пенальти, в спокойной обстановке – с сигаретой», – сказал Щесны.

    Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью!

    Новости по теме
    Щесны сказал, когда закончит карьеру в сборной Польши
    Топ-3 самых высокооплачиваемых игроков Серии А 2
    Доннарумма ответил на предложение «Ювентуса» 3
    Источник: Corriere dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2024 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Oleg-Gazza
    1712587924
    Раньше и пили, и курили, а главное ИГРАЛИ!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+