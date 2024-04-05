Черчесов определил трех фаворитов Евро-2024

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов выделил три команды с наибольшими шансами на успех на предстоящем чемпионате Европы.

– В этот раз сам на чемпионат Европы не поеду, но естественно, смотреть буду. Надеюсь, что его в России будут показывать.

Команд много хороших на Евро-2024 будет, а тренеру нужно быть в теме и понимать, в какую сторону движется футбол. Если такой футбол смотреть не будешь, можно что-то и прозевать.

– Ваши фавориты на чемпионате Европы?

– В Германии была смена тренера, и последние игры показывают, что у них есть положительные сдвиги. Кросс вернулся, надеюсь, что Нойер займет свое место в воротах. Так что сборная Германии, тем более в статусе хозяйки чемпионата, всегда будет фаворитом.

Другое дело, что и сборная Франции который большой турнир подряд показывает стабильно высокие результаты. Тренер (Дидье Дешам) у этой команды с огромным опытом участия в таких турнирах, в том числе и в качестве игрока. Есть у них лидер такого уровня, как Киллиан Мбаппе… Так что такая сборная должна нацеливаться на победу в турнире.

Плюс сборная Англии, которая хорошо играет и может далеко пройти по турниру.

Но я уверен, что на этом Евро-2024, как часто это бывает, будет команда-сюрприз из числа тех сборных, которых принято считать середняками. Такая команда неожиданными результатами повлияет на расклады среди фаворитов.