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    Черчесов определил трех фаворитов Евро-2024

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов выделил три команды с наибольшими шансами на успех на предстоящем чемпионате Европы.

    – В этот раз сам на чемпионат Европы не поеду, но естественно, смотреть буду. Надеюсь, что его в России будут показывать.

    Команд много хороших на Евро-2024 будет, а тренеру нужно быть в теме и понимать, в какую сторону движется футбол. Если такой футбол смотреть не будешь, можно что-то и прозевать.

    – Ваши фавориты на чемпионате Европы?

    – В Германии была смена тренера, и последние игры показывают, что у них есть положительные сдвиги. Кросс вернулся, надеюсь, что Нойер займет свое место в воротах. Так что сборная Германии, тем более в статусе хозяйки чемпионата, всегда будет фаворитом.

    Другое дело, что и сборная Франции который большой турнир подряд показывает стабильно высокие результаты. Тренер (Дидье Дешам) у этой команды с огромным опытом участия в таких турнирах, в том числе и в качестве игрока. Есть у них лидер такого уровня, как Киллиан Мбаппе… Так что такая сборная должна нацеливаться на победу в турнире.

    Плюс сборная Англии, которая хорошо играет и может далеко пройти по турниру.

    Но я уверен, что на этом Евро-2024, как часто это бывает, будет команда-сюрприз из числа тех сборных, которых принято считать середняками. Такая команда неожиданными результатами повлияет на расклады среди фаворитов.

    • Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.
    • 24 сборные будут разделены на 6 групп.
    • Действующий чемпион Европы – Италия.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    05.04.2024 20:48
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    Комментарии (5)
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    ...короче
    1712340366
    ..."Эдак и я так сумею"(с).Промокашка...
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    Desma
    1712341046
    Чабан определился и это знак...............
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    DemSerg
    1712341665
    капитан очевидность нервно курит...
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    mutabor0992
    1712342982
    "Педигри-рекомендации лучших чабанов"(реклама из 90х)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1712354116
    Португалию не вспомнил,однако...
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