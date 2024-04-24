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    • В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА

    В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА

    Чемпионат Европы 2024 года покажут в Белоруссии, несмотря на санкции.

    Ранее УЕФА отказался продавать белорусам телевизионные права на матчи континентального первенства.

    В ответ Министерство информации Белоруссии внесло УЕФА и оргкомитет Евро-2024 в перечень правообладателей из недружественных стран.

    Это позволит транслировать игры в стране без согласия и разрешения от правообладателя в лице УЕФА.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 12 июня по 12 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.

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    Источник: Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь

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    24.04.2024 15:32
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    Комментарии (2)
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    OldenVad
    1713976496
    А что так можно было?
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    Krics
    1713978652
    Батько молодца,ихмо.
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