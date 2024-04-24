В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА

Чемпионат Европы 2024 года покажут в Белоруссии, несмотря на санкции.

Ранее УЕФА отказался продавать белорусам телевизионные права на матчи континентального первенства.

В ответ Министерство информации Белоруссии внесло УЕФА и оргкомитет Евро-2024 в перечень правообладателей из недружественных стран.

Это позволит транслировать игры в стране без согласия и разрешения от правообладателя в лице УЕФА.