В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА

Чемпионат Европы 2024 года покажут в Белоруссии, несмотря на санкции.
Ранее УЕФА отказался продавать белорусам телевизионные права на матчи континентального первенства.
В ответ Министерство информации Белоруссии внесло УЕФА и оргкомитет Евро-2024 в перечень правообладателей из недружественных стран.
Это позволит транслировать игры в стране без согласия и разрешения от правообладателя в лице УЕФА.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 12 июня по 12 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.