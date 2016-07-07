Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коулмэн: «Народ гордится своими игроками»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал результат полуфинального матча Евро-2016 против команды Португалии (0:2).

    «Думаю, в таких матчах все всегда решает первый гол. Мы так и не смогли получить свой момент. Нужно отдать должное Португалии: он хорошо защищались и не давали пространства. Первый гол сокрушил нас, мы потеряли концентрацию на пять минут, а полуфинале против Португалии в таких случаях следует наказание.

    Я горжусь игроками, полуфинал – удивительное достижение. Мы много побеждали на этом турнире, и теперь пришла наша очередь проигрывать. Но этот состав не закончит выступать после этого турнира. Они будут играть еще долго после моего ухода. Это был большой опыт для нас.

    Народ гордится игроками, я горжусь ими, и когда они через несколько дней оглянутся назад, то сами будут гордиться собой. В следующую кампанию мы вступим голодными до побед.

    Воображаю, какой теплый прием получат игроки в Кардиффе. Они это заслужили», – сказал Коулмэн.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2016 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 7 июля 2016, 06:30

      Молодцы !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11